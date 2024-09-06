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Зеленский на "Рамштайне": Пакеты помощи должны работать без задержек, борьба на Донетчине зависит от этого

Зеленський на Рамштайні закликав швидше допомагати Україні

Президент Владимир Зеленский на заседании "Рамштайн" призвал партнеров предоставлять пакеты помощи быстрее, поскольку от этого зависит ситуация на поле боя.

Об этом глава государства заявил на 24-й заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы должны заставить Россию искать мир. ... Это реалистично, надавить на них, чтобы они выбрали мир. Вы знаете, что мы работаем с минимальным количеством вооружения. Мы благодарны, очень благодарны за каждый пакет помощи, который предоставляется Украине от вас, от ваших стран, но нам нужно больше вооружения, чтобы вытеснить российские войска с наших территорий. Особенно из Донецкой области", - сказал он.

Зеленский отметил, что многие присутствующие на заседании "Рамштайн" являются настоящими воинами. Поэтому они должны знать, что важно надеяться не только на преданность солдат своей стране, но и на достаточные поставки вооружения.

"Вот почему так важно, чтобы сейчас каждый пакет помощи быстро начинал работать на поле боя, без всяких задержек. Борьба в Донецкой области зависит от этого. Если Путин не будет иметь никаких достижений там, то он не будет иметь достижений где-либо или в чем-либо", - добавил президент.

Также читайте: Давайте сделаем так, чтобы этой осенью закончилась российская агрессия, - Зеленский на "Рамштайне"
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Пaртнери не підведуть, пaртнери дaдуть скільки можуть, бо їм потрібно думaти і про свій зaхист, a що ти Боневтіке дaв ЗСУ і Укрaїні для зaхисту і перемозі ворогa?
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06.09.2024 11:39 Ответить
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06.09.2024 11:41 Ответить
ЯК ДИХАЄ! ЯК ДИХАЄ!
А ЗОВСІН НЕ ТАК ДАВНО БУЛО ОЦЕ
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06.09.2024 11:40 Ответить
А навіщо нам зброя, коли "https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art41072101-boris-johnson-ofiara-rosyjskiego-zartu-myslal-ze-rozmawia-z-francuskim-ekonomista в нас ще є купа не мобілізованої молоді ", як заявив недавно фанат російської культури Боріс Джонсон.
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06.09.2024 11:51 Ответить
Біля 100 мільярдів вивітрено невідомо куди за два роки через МО. А цей все винуватими в своїх протрахах партнерів робить.
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06.09.2024 13:01 Ответить
Ножкой топ...
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06.09.2024 13:07 Ответить
Потужно....
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06.09.2024 14:49 Ответить
 
 