Давайте сделаем так, чтобы этой осенью закончилась российская агрессия, - Зеленский на "Рамштайне"
Президент Владимир Зеленский призвал партнеров помочь закончить войну этой осенью.
Об этом глава государства заявил на 24 заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", информирует Цензор.НЕТ.
"Мы готовы производить больше нашего собственного вооружения здесь в Украине. Мы готовы работать с вами в совместном производстве: дроны, ракеты и тому подобное. Которые показали себя на поле боя и могут усилить ваших людей в силах обороны после этой войны. Чтобы достичь этого нам нужно финансирование. Мы готовы быстро производить все, что поможет нам приблизить конец этой войны.
В частности, принуждая решительно Россию к реальному миру. Давайте сделаем так, чтобы эта осень стала временем, когда закончится российская агрессия. Таким образом, который восстановит надежный международный порядок безопасности. Мы должны сделать это", - отметил президент.
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А може ще й гірше - шизоопат! Психіатори на гілці тут є? Діагноз "зе" встановіть будь-ласка!!!
Україна ВЖЕ ВОЮЄ 10 РОКІВ!!!
В Україні мають бути вибори Президента!
А протерміноване "казнащо" з першого строку пійде на пожиттєвий!
а реальність іде паралельним курсом
це воно про Українців, я правильно зрозумів?
Ну чисто, щоб вже нарешті припинити цей відвертий *******.
Добкин: Немножко текст по-дэбильному написан.
Кернес: Миша, всё перепишем, у тебя скучное лицо! Тебе никто денег не даст.
Але клоуна ніхто не попередив. Дебільне говорить, а не реальне.