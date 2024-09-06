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Новости Война
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Зеленский (19024) Рамштайн (82)

Давайте сделаем так, чтобы этой осенью закончилась российская агрессия, - Зеленский на "Рамштайне"

Зеленський закликав партнерів допомогти закінчити війну цієї осені

Президент Владимир Зеленский призвал партнеров помочь закончить войну этой осенью.

Об этом глава государства заявил на 24 заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы готовы производить больше нашего собственного вооружения здесь в Украине. Мы готовы работать с вами в совместном производстве: дроны, ракеты и тому подобное. Которые показали себя на поле боя и могут усилить ваших людей в силах обороны после этой войны. Чтобы достичь этого нам нужно финансирование. Мы готовы быстро производить все, что поможет нам приблизить конец этой войны.

В частности, принуждая решительно Россию к реальному миру. Давайте сделаем так, чтобы эта осень стала временем, когда закончится российская агрессия. Таким образом, который восстановит надежный международный порядок безопасности. Мы должны сделать это", - отметил президент.

Читайте: Зеленский на "Рамштайн": Пакеты помощи должны работать без задержек, борьба в Донецкой области зависит от этого
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Топ комментарии
+47
Я згоден, щоб цієї осені настала перемога.
Але для перемоги перш за все потрібно поміняти ЕрЗе на притомного Верховного Головнокомандувача. А з цим - проблеми...
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06.09.2024 11:50
+38
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06.09.2024 12:08
+37
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06.09.2024 11:46
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Страница 2 из 2
Перепрошую, навіщо риторичні питання? Ідіот, і не тільки!
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06.09.2024 14:15 Ответить
А хіба Зе та Єрмаку потрібен мир? Думаю, що ні.
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06.09.2024 13:31 Ответить
Або воно вжило медичного канабіса, ним же легалізованого, або це його три бажаня золотій рибці, що вже мариться в глюках після куріння медичного канабіса!!! Бо здоровим глуздом таке ніяк не назвеш!!!
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06.09.2024 14:13 Ответить
Він точно обкурився медичним канабісом!!! Таке нести може лише шизофренік, або параноїк!!!
А може ще й гірше - шизоопат! Психіатори на гілці тут є? Діагноз "зе" встановіть будь-ласка!!!
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06.09.2024 14:15 Ответить
Победун Хренов!!!
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06.09.2024 14:23 Ответить
Краще вже за 2-3 тижні. Чого до осені чикати?
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06.09.2024 14:30 Ответить
Закажи ещё короткую и тёплую зиму, золотая рыбка безотказна.
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06.09.2024 15:34 Ответить
Это новое кофе в Крыму?
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06.09.2024 16:14 Ответить
Для Потужного нема ніякого сенсу на перемір'я. Бо тоді будуть вибори, які він 100% програє. Якщо допомога Західу буде продовжена, то воювати Україна буде ще мінимум років 10.
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06.09.2024 16:23 Ответить
що значить "буде"?
Україна ВЖЕ ВОЮЄ 10 РОКІВ!!!
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06.09.2024 22:52 Ответить
"Встретим весну без пороха", так?
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06.09.2024 16:47 Ответить
А єрмак, мабуть, поруч, тексти тримає
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06.09.2024 16:49 Ответить
Проблєми , в тому , що ти не можеш назвати прізвища того , на кого ти Верховного змінювати зібрався ...
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06.09.2024 17:06 Ответить
То зелені кондоми з силіконом міняють на зелені прострочені, або зі смаком СПєрмака!
В Україні мають бути вибори Президента!
А протерміноване "казнащо" з першого строку пійде на пожиттєвий!
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06.09.2024 18:06 Ответить
головне треба потужно закінчіти цю війну в макитрі. і все!
а реальність іде паралельним курсом
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06.09.2024 18:15 Ответить
Шашлики на травневі свята вже третій рік відхаркуємо
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06.09.2024 18:49 Ответить
"і можуть посилити ваших людей у силах оборони після цієї війни..."
це воно про Українців, я правильно зрозумів?
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06.09.2024 18:54 Ответить
Зробимо їх разом)), десь вже чула
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06.09.2024 19:05 Ответить
якої "цієї осені" - а все інше він здати хоче?
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06.09.2024 20:20 Ответить
А, якщо цієї осені знов замість шашличків будуть бомбардування та бої, можна ЗЄ розірвати кіньми?

Ну чисто, щоб вже нарешті припинити цей відвертий *******.
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06.09.2024 20:21 Ответить
Кернес: Кто его там, *****, сбивает, шо он глазами косит?! Когда уже он в конце начал говорить, взял, глаза куда-то увёл *****?
Добкин: Немножко текст по-дэбильному написан.
Кернес: Миша, всё перепишем, у тебя скучное лицо! Тебе никто денег не даст.
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06.09.2024 21:06 Ответить
Дядя Юра, вы дурак?
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06.09.2024 21:06 Ответить
Точно, давай лптєй асфальтом закидаємо.
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07.09.2024 05:51 Ответить
А як по саміту миру та кримській платформі, шось получилось?
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07.09.2024 07:15 Ответить
А окупація коли?
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07.09.2024 07:33 Ответить
Там зібрались люди не побалакати.
Але клоуна ніхто не попередив. Дебільне говорить, а не реальне.
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07.09.2024 07:42 Ответить
З тим ЗЕленим поцом, перемога не можлива!
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07.09.2024 08:00 Ответить
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