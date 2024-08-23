Італія готова до співпраці з Україною та міжнародними організаціями для повернення викрадених Росією дітей, - посол Формоза

Італія готова до співпраці з органами державної влади України та відповідними міжнародними організаціями в питанні повернення українських неповнолітніх, незаконно вивезених до Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на посольство Італії в Україні, про це заявив посол Італії в Україні Карло Формоза під час зустрічі з Уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем.

Як зазначається, під час зустрічі сторони насамперед детально обговорили ситуацію з військовополоненими та незаконно затриманими цивільними особами і заявили про необхідність забезпечення дотримання міжнародних конвенцій та прав людини для всіх затриманих, наголосивши на важливості проведення обмінів полоненими у прозорий спосіб та відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.

У зв’язку з цим Лубінець запевнив, що Україна, зі свого боку, зобов’язується забезпечити гідне поводження з військовополоненими та повне дотримання їхніх прав відповідно до всіх чинних міжнародних конвенцій.

Також читайте: 40 країн уже приєдналися до коаліції з повернення українських дітей, - Лубінець

Наступним обговорили питання повернення українських неповнолітніх, незаконно вивезених до Росії. З огляду на сподівання стосовно скоординованих дій на міжнародному рівні для забезпечення їхнього безпечного та швидкого повернення до своїх родин, посол Формоза запевнив у повній готовності Італії до співпраці з органами державної влади України та відповідними міжнародними організаціями.

Насамкінець було висловлено спільне бажання продовжувати зміцнювати двосторонню співпрацю.

"Італія та Україна поділяють тверду готовність захищати права людини та сприяти справедливому, тривалому та інклюзивному миру відповідно до принципів міжнародного права та Статуту Організації Об’єднаних Націй. Спираючись на успіх Саміту миру у Швейцарії, ми продовжимо працювати разом для досягнення поставлених цілей", - підсумував Формоза.

Читайте: ЄС став спостерігачем у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей, - Боррель