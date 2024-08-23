Италия готова к сотрудничеству с Украиной и международными организациями для возвращения похищенных Россией детей, - посол Формоза

Италия готова к сотрудничеству с органами государственной власти Украины и соответствующими международными организациями в вопросе возвращения украинских несовершеннолетних, незаконно вывезенных в Россию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на посольство Италии в Украине, об этом заявил посол Италии в Украине Карло Формоза во время встречи с Уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцом.

Как отмечается, во время встречи стороны прежде всего подробно обсудили ситуацию с военнопленными и незаконно задержанными гражданскими лицами и заявили о необходимости обеспечения соблюдения международных конвенций и прав человека для всех задержанных, подчеркнув важность проведения обменов пленными прозрачным способом и в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

В связи с этим Лубинец заверил, что Украина, со своей стороны, обязуется обеспечить достойное обращение с военнопленными и полное соблюдение их прав в соответствии со всеми действующими международными конвенциями.

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Следующим обсудили вопрос возвращения украинских несовершеннолетних, незаконно вывезенных в Россию. Учитывая надежды относительно скоординированных действий на международном уровне для обеспечения их безопасного и быстрого возвращения в свои семьи, посол Формоза заверил в полной готовности Италии к сотрудничеству с органами государственной власти Украины и соответствующими международными организациями.

В конце было выражено общее желание продолжать укреплять двустороннее сотрудничество.

"Италия и Украина разделяют твердую готовность защищать права человека и способствовать справедливому, длительному и инклюзивному миру в соответствии с принципами международного права и Уставом Организации Объединенных Наций. Опираясь на успех Саммита мира в Швейцарии, мы продолжим работать вместе для достижения поставленных целей", - подытожил Формоза.

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