40 стран уже присоединились к коалиции по возвращению украинских детей, - Лубинец

40 государств уже присоединились к Международной коалиции по возвращению украинских детей.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я хочу поблагодарить вас, уважаемые партнеры, за всю ту помощь, которую мы получаем от вас. Относительно международных усилий - по состоянию на сейчас 40 государств являются участниками международной коалиции (по возвращению украинских детей. - Ред.). Я надеюсь, что это количество будет постоянно расти", - сказал он во время презентации спецдоклада "Переопыленные. Системная российская политика уничтожения украинской идентичности детей".

Лубинец призвал иностранных партнеров активизировать усилия по получению информации о количестве и местах пребывания украинских детей, которые были депортированы в РФ или принудительно перемещены в пределах ВОТ Украины.

Омбудсмен также напомнил, что ранее заработал спецплан президента Зеленского "Bring Kids Back UA".

"В этот план включены различные органы, в том числе и правоохранительные, а также отдельное внимание уделяется сотрудничеству с гражданским обществом. Как результат - вместе нам удалось вернуть по состоянию на сегодня 758 украинских детей с территории РФ, а также с ВОТ Украины", - добавил Лубинец.

