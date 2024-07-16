40 країн уже приєдналися до коаліції з повернення українських дітей, - Лубінець

40 держав уже приєдналися до Міжнародної коаліції щодо повернення українських дітей.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я хочу подякувати вам, шановні партнери, за всю ту допомогу, яку ми отримуємо від вас. Щодо міжнародних зусиль - станом на зараз 40 держав є учасниками міжнародної коаліції (щодо повернення українських дітей. - Ред.). Я сподіваюся, що ця кількість буде постійно зростати", - сказав він під час презентації спецдоповіді "Переопилені. Системна російська політика знищення української ідентичності дітей".

Лубінець закликав іноземних партнерів активізувати зусилля з отримання інформації щодо кількості та місць перебування українських дітей, які були депортовані до РФ або примусово переміщені у межах ТОТ України.

Омбудсмен також нагадав, що раніше запрацював спецплан президента Зеленського "Bring Kids Back UA".

"У цей план включені різні органи, у тому числі і правоохоронні, а також окрема увага приділяється співпраці з громадянським суспільством. Як результат - разом нам вдалося повернути станом на сьогодні 758 українських дітей з території РФ, а також з ТОТ України", - додав Лубінець.

Також читайте: Ще 7 дітей повернули з окупованої території Херсонщини