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Ще 7 дітей повернули з окупованої території Херсонщини

Повернення українських дітей з окупації

З російської окупації врятували ще семеро дітей та їхні родини.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на підконтрольну Україні територію вдалося повернути шість хлопчиків та одну дівчинку, віком від 9 до 17 років.

"Діти та їхні батьки з жахом розповіли про те, що їм довелося пережити на тимчасово окупованій Херсонщині. Це - знущання, обшуки й погрози.

На щастя, зараз вже діти й дорослі в безпеці, попереду в них — тривалий процес відновлення. Вони отримують необхідну медичну та психологічну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ще 9 дітей повернули з окупованих територій Херсонщини

Голова ОВА розповів, що над цим поверненням працювала команда благодійної організації "Save Ukraine".

Також він зауважив, що лише з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 146 дітей із Херсонської області.

Також читайте: За посередництва Катару Україна вже повернула 736 дітей, депортованих Росією, - Лубінець

Автор: 

діти (5157) повернення (247) Херсонська область (5894)


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Дякуємо, усіх причетних, до визволення дітей України з таборів ГУЛАГУ2 прутіна! Пам'ятаймо !!!
Я вам цей борг ніколи не залишу.
Ви й так уже, як прокляті, в боргах.
Віддайте мені дощ. Віддайте мені тишу.
Віддайте мені ліс і річечку в лугах.
Віддайте мені сад і зірку вечорову,
і в полі сіяча, і вдячну щедрість нив.
Віддайте мені все. Віддайте мені мову,
якою мій народ мене благословив.
Ліна Костенко (С)
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10.07.2024 15:00 Відповісти
НАші Сонечка. .... Тільки сум і прокляття ***********
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10.07.2024 15:08 Відповісти
 
 