Ще 7 дітей повернули з окупованої території Херсонщини
З російської окупації врятували ще семеро дітей та їхні родини.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, на підконтрольну Україні територію вдалося повернути шість хлопчиків та одну дівчинку, віком від 9 до 17 років.
"Діти та їхні батьки з жахом розповіли про те, що їм довелося пережити на тимчасово окупованій Херсонщині. Це - знущання, обшуки й погрози.
На щастя, зараз вже діти й дорослі в безпеці, попереду в них — тривалий процес відновлення. Вони отримують необхідну медичну та психологічну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Голова ОВА розповів, що над цим поверненням працювала команда благодійної організації "Save Ukraine".
Також він зауважив, що лише з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 146 дітей із Херсонської області.
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