За посередництва Катару Україна вже повернула 736 дітей, депортованих Росією, - Лубінець

Від початку російського вторгнення в Україну за посередництва Катару Україна повернула 736 дітей, вивезених Росією.

Це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Омбудсмен нагадав, що наразі державою-посередником у питанні повернення незаконно вивезених Росією українських дітей є Катар.

"Після того, як я передав Катару перші списки, десь приблизно через місяць ми повернули першу групу українських дітей. Вона була невелика, але це показало, що Катар може впливати на позицію Російської Федерації", - наголосив Лубінець.

Також читайте: В Україні розслідують 168 проваджень щодо примусової депортації українських дітей на окуповані території та до РФ, - Костін

За його словами, загальна кількість юних громадян України, яких вдалось повернути з початку повномасштабного вторгнення РФ, становить 736 осіб.

Уповноважений анонсував, що українська сторона вже готує повернення наступних груп дітей, проте конкретні дати вирішив не називати, аби ворог не завадив цьому процесу.

Раніше Лубінець заявляв, що відомо про майже 20 тис. депортованих або примусово переміщених росіянами українських дітей.