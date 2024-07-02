Відомо про майже 20 тис. депортованих або примусово переміщених росіянами українських дітей, - Лубінець
Україні відомо про майже 20 тисяч дітей, які були депортовані або примусово переміщені росіянами.
Як передає Цензор.НЕТ, про це під час зустрічі з головою Генасамблеї ООН Деніссом Френсісом повідомив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.
"У стінах нашої інституції провів зустріч з Головою Генеральної Асамблеї ООН. Подякував за принципову позицію щодо засудження російської агресії та підтримки України", - йдеться в повідомленні.
Лубінець зазначив, що головною темою зустрічі було обговорення пошуку дієвих механізмів впливу на російську сторону з метою притягнення її до відповідальності та повернення додому українських дітей.
"Нам відомо про майже 20 тисяч дітей, які були депортовані або примусово переміщені росіянами. Наймолодшій викраденій дитині, яку вдалося ідентифікувати, було 10 місяців!
Вже понад 10 років Росія демонструє зневагу до Статуту ООН, вчиняючи геноцид проти українського народу. Однак жодного дієвого покарання не було. РФ все ще має право голосу в Радбезі ООН. Безкарність може стати сигналом для інших агресивних режимів вчиняти так само", - наголосив омбудсман.
Також Лубінець закликав Френсіса долучитися до пошуку рішень для повернення українських дітей та притягнення РФ до відповідальності.
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- цих дітей не вернуть скажуть самі не хотіли
- 3-4 млн ще втратим назавжди бо пропаганда буде діяти
- економіку нам ніхто не відновить і репарацій не буде
- жити в такому Гондурасі більшість не схоче
По факту це гірше ніж би ми капітулювали в перший день
Т