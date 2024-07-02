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Відомо про майже 20 тис. депортованих або примусово переміщених росіянами українських дітей, - Лубінець

Депортація росіянами українських дітей

Україні відомо про майже 20 тисяч дітей, які були депортовані або примусово переміщені росіянами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час зустрічі з головою Генасамблеї ООН Деніссом Френсісом повідомив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.

"У стінах нашої інституції провів зустріч з Головою Генеральної Асамблеї ООН. Подякував за принципову позицію щодо засудження російської агресії та підтримки України", - йдеться в повідомленні.

Лубінець зазначив, що головною темою зустрічі було обговорення пошуку дієвих механізмів впливу на російську сторону з метою притягнення її до відповідальності та повернення додому українських дітей.

Читайте: Росія незаконно утримує понад 14 тис. громадян України, - Лубінець

"Нам відомо про майже 20 тисяч дітей, які були депортовані або примусово переміщені росіянами. Наймолодшій викраденій дитині, яку вдалося ідентифікувати, було 10 місяців!

Вже понад 10 років Росія демонструє зневагу до Статуту ООН, вчиняючи геноцид проти українського народу. Однак жодного дієвого покарання не було. РФ все ще має право голосу в Радбезі ООН. Безкарність може стати сигналом для інших агресивних режимів вчиняти так само", - наголосив омбудсман.

Також Лубінець закликав Френсіса долучитися до пошуку рішень для повернення українських дітей та притягнення РФ до відповідальності.

Також читайте: Щонайменше 790 дітей загинули в Україні з 2014 року внаслідок російської агресії, - Лубінець

Автор: 

депортація (730) діти (5144) ООН (3374) Лубінець Дмитро (616)


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Що буде після "перемиря Зеленського"

- цих дітей не вернуть скажуть самі не хотіли

- 3-4 млн ще втратим назавжди бо пропаганда буде діяти

- економіку нам ніхто не відновить і репарацій не буде

- жити в такому Гондурасі більшість не схоче

По факту це гірше ніж би ми капітулювали в перший день
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02.07.2024 19:07 Відповісти
Ясир...
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02.07.2024 19:31 Відповісти
Если это дети с интернатов, домов ребёнка, отказники после родов и подобное---мы их потеряли. Плюс возраст некоторых скорее как очень маленькие на момент их захвата. Тут иное. Как допустили нахождение детей в зоне войны? Кроме конечно первых дней от 24 февраля? Судить всех включая районо и гороно и все соцслужбы. С давней совковой эпохи помню одну вечную тему---самые пузатые повара были в детдомах, интернатах итд. Кстати в школах общих тоже много было таких. Позор страны, народа и власти конечно. Да все виноваты мы! Всё жратвой меряли!
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02.07.2024 19:41 Відповісти
и почему же их вовремя не эвакуировали?
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02.07.2024 21:33 Відповісти
Долею українських дітей повинен займатися українець. А не лубінець.
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02.07.2024 22:23 Відповісти
Тож головне зараз не давати на усиновлення за кордон бо війна та генофонд Україні треба поповнювати,нехай дітки живуть в будинках дитини без світла та слухають вибухи,татко з мамою їм не потрібні ,проте ,кацапам дали вивезти 20 тисяч.
Т
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03.07.2024 05:26 Відповісти
А чому то сталося вам відомо?
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03.07.2024 05:45 Відповісти
Геноцид українського народу - це наслідок від обрання клоуна президентом.
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03.07.2024 06:49 Відповісти
Зеленський, який обіцяв повернути три мільйони заробітчан в Україну, насправді вигнав за межі України дванадцять мільйонів біженців і дав вкрасти загарбнику десятки тисяч українських дітей.
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03.07.2024 06:53 Відповісти
 
 