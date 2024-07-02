Известно о почти 20 тыс. депортированных или принудительно перемещенных россиянами украинских детей, - Лубинец
Украине известно о почти 20 тысячах детей, которые были депортированы или принудительно перемещены россиянами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время встречи с главой Генассамблеи ООН Дениссом Фрэнсисом сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.
"В стенах нашей институции провел встречу с главой Генеральной Ассамблеи ООН. Поблагодарил за принципиальную позицию по осуждению российской агрессии и поддержке Украины", - говорится в сообщении.
Лубинец отметил, что главной темой встречи было обсуждение поиска действенных механизмов воздействия на российскую сторону с целью привлечения ее к ответственности и возвращения домой украинских детей.
"Нам известно о почти 20 тысячах детей, которые были депортированы или принудительно перемещены россиянами. Самому младшему похищенному ребенку, которого удалось идентифицировать, было 10 месяцев!
Уже более 10 лет Россия демонстрирует пренебрежение к Уставу ООН, совершая геноцид против украинского народа. Однако ни одного действенного наказания не было. РФ все еще имеет право голоса в Совбезе ООН. Безнаказанность может стать сигналом для других агрессивных режимов поступать так же", - подчеркнул омбудсмен.
Также Лубинец призвал Фрэнсиса присоединиться к поиску решений для возвращения украинских детей и привлечения РФ к ответственности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- цих дітей не вернуть скажуть самі не хотіли
- 3-4 млн ще втратим назавжди бо пропаганда буде діяти
- економіку нам ніхто не відновить і репарацій не буде
- жити в такому Гондурасі більшість не схоче
По факту це гірше ніж би ми капітулювали в перший день
Т