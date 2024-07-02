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Известно о почти 20 тыс. депортированных или принудительно перемещенных россиянами украинских детей, - Лубинец

Депортація росіянами українських дітей

Украине известно о почти 20 тысячах детей, которые были депортированы или принудительно перемещены россиянами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время встречи с главой Генассамблеи ООН Дениссом Фрэнсисом сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

"В стенах нашей институции провел встречу с главой Генеральной Ассамблеи ООН. Поблагодарил за принципиальную позицию по осуждению российской агрессии и поддержке Украины", - говорится в сообщении.

Лубинец отметил, что главной темой встречи было обсуждение поиска действенных механизмов воздействия на российскую сторону с целью привлечения ее к ответственности и возвращения домой украинских детей.

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"Нам известно о почти 20 тысячах детей, которые были депортированы или принудительно перемещены россиянами. Самому младшему похищенному ребенку, которого удалось идентифицировать, было 10 месяцев!

Уже более 10 лет Россия демонстрирует пренебрежение к Уставу ООН, совершая геноцид против украинского народа. Однако ни одного действенного наказания не было. РФ все еще имеет право голоса в Совбезе ООН. Безнаказанность может стать сигналом для других агрессивных режимов поступать так же", - подчеркнул омбудсмен.

Также Лубинец призвал Фрэнсиса присоединиться к поиску решений для возвращения украинских детей и привлечения РФ к ответственности.

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Автор: 

депортация (687) дети (6560) ООН (4187) Лубинец Дмитрий (481)


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Що буде після "перемиря Зеленського"

- цих дітей не вернуть скажуть самі не хотіли

- 3-4 млн ще втратим назавжди бо пропаганда буде діяти

- економіку нам ніхто не відновить і репарацій не буде

- жити в такому Гондурасі більшість не схоче

По факту це гірше ніж би ми капітулювали в перший день
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02.07.2024 19:07 Ответить
Ясир...
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02.07.2024 19:31 Ответить
Если это дети с интернатов, домов ребёнка, отказники после родов и подобное---мы их потеряли. Плюс возраст некоторых скорее как очень маленькие на момент их захвата. Тут иное. Как допустили нахождение детей в зоне войны? Кроме конечно первых дней от 24 февраля? Судить всех включая районо и гороно и все соцслужбы. С давней совковой эпохи помню одну вечную тему---самые пузатые повара были в детдомах, интернатах итд. Кстати в школах общих тоже много было таких. Позор страны, народа и власти конечно. Да все виноваты мы! Всё жратвой меряли!
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02.07.2024 19:41 Ответить
и почему же их вовремя не эвакуировали?
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02.07.2024 21:33 Ответить
Долею українських дітей повинен займатися українець. А не лубінець.
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02.07.2024 22:23 Ответить
Тож головне зараз не давати на усиновлення за кордон бо війна та генофонд Україні треба поповнювати,нехай дітки живуть в будинках дитини без світла та слухають вибухи,татко з мамою їм не потрібні ,проте ,кацапам дали вивезти 20 тисяч.
Т
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03.07.2024 05:26 Ответить
А чому то сталося вам відомо?
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03.07.2024 05:45 Ответить
Геноцид українського народу - це наслідок від обрання клоуна президентом.
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03.07.2024 06:49 Ответить
Зеленський, який обіцяв повернути три мільйони заробітчан в Україну, насправді вигнав за межі України дванадцять мільйонів біженців і дав вкрасти загарбнику десятки тисяч українських дітей.
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03.07.2024 06:53 Ответить
 
 