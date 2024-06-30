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Новини Обмін полоненими
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Росія незаконно утримує понад 14 тис. громадян України, - Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець

Росія незаконно утримує понад 14 тис. громадян України. Робота з їхнього повернення є найскладнішою. Україна також докладає всіх зусиль для повернення майже 20 тис. дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказав Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець у кулуарах Молитовного сніданку під патронатом президента, що відбувся в Києві 29 червня.

"Повертаючи три категорії громадян України - це діти, військовополонені, цивільні - саме щодо цивільних це найскладніша робота", - зазначив він, коментуючи повернення з російського полону 10 громадян України, зокрема заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, священників Української греко-католицької церкви Богдана Гелети та Івана Левицького.

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Лубінець пояснив, що у випадку цивільних не йдеться про обмін, як у випадку військовополонених, а саме про повернення.

"Міняти ми їх не можемо, якихось додаткових впливів на Російську Федерацію в нас напряму немає. У нас немає навіть юридичної бази, на підставі якої нам можна проводити цей процес", - додав він.

Лубінець нагадав, що Україна також докладає всіх зусиль для повернення майже 20 тис. дітей і "десятків тисяч" людей, які вважаються зниклими безвісти.

Також читайте: Ситуація з поверненням цивільних з полону РФ є надзвичайно складною. Україна потребує залучення третіх країн, - Лубінець

Він уточнив, що це був перший випадок, коли участь у поверненні українців додому взяв Ватикан, який раніше надавав допомогу тільки в разі дітей.

"До цього часу вони (Ватикан - Ред.) нам допомагали з поверненням українських дітей. Ми на прямій комунікації з ними. Я сподіваюся, що якраз це повернення стане новою точкою... Можливо, нарешті відкрився новий канал і комунікації, і повернення цивільних громадян України", - сказав Уповноважений з прав людини.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомляв, що за час війни в Україну з російської неволі повернули вже 3310 осіб.

Автор: 

діти (5132) полон (1580) повернення (243) Лубінець Дмитро (614)


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Топ коментарі
+9
Одна поза Лубінця на трибуні говорить про ВСЕ ЙОГО сприйняття: "невербальне спілкування" Тобто це спілкування коли опонент без слів (одними своїми рухами тіла видає більш чеснішої інформації ніж своїми словами! Читайте Алана Піза - "Мова руху тіла"
Його поза на трибуні зі схрещеними словами каже : Я вважаю саме так! І ніхто не зіпхне мене з цього - поки я обнімаю цю трибуну! "
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30.06.2024 14:37
+8
Лубинець скромно применшує
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30.06.2024 14:34
+3
буба робить якись невнянті руха, безумна дає краба 2 ...
і ******* все шо поперед очями - покажіть мені вихід-вихлоп?
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30.06.2024 14:53
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Лубинець скромно применшує
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30.06.2024 14:34 Відповісти
Ну, а як ви хотіли - слуги без брехні, то вже не слуги - а порохоботи.
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30.06.2024 15:16 Відповісти
Одна поза Лубінця на трибуні говорить про ВСЕ ЙОГО сприйняття: "невербальне спілкування" Тобто це спілкування коли опонент без слів (одними своїми рухами тіла видає більш чеснішої інформації ніж своїми словами! Читайте Алана Піза - "Мова руху тіла"
Його поза на трибуні зі схрещеними словами каже : Я вважаю саме так! І ніхто не зіпхне мене з цього - поки я обнімаю цю трибуну! "
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30.06.2024 14:37 Відповісти
Військовополонених, даремно сюди плюсанули
Вони на законних підставах-здалися в полон
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30.06.2024 14:38 Відповісти
Лубінець нагадав, що Україна також докладає всіх зусиль для повернення майже 20 тис.
Джерело:

---------
Вони сироти ?
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30.06.2024 14:41 Відповісти
Це і є геноцид!!! Що ще треба для доказу?!!! Чи треба лінзу?
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30.06.2024 14:46 Відповісти
буба робить якись невнянті руха, безумна дає краба 2 ...
і ******* все шо поперед очями - покажіть мені вихід-вихлоп?
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30.06.2024 14:53 Відповісти
не перевибирати зелених тварей ні в коєму разі!
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30.06.2024 14:58 Відповісти
бо це майдан-3 - кращє під кацапню лягти...
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30.06.2024 15:05 Відповісти
С таким відношенням, другої кандидатури не буде, проклинаєте зелених, так хто за інших буде голосувати. Зелених давно зрозуміли свою помилку. Бажаєте когось проклинати, так кляніть верхівку, а не тих кто помилився. Бо їхні голоса ще вам і потрібні
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30.06.2024 15:50 Відповісти
за свою ***** перейматеся - теж горбато папалам ходить....
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30.06.2024 15:56 Відповісти
запор є запор!
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30.06.2024 16:00 Відповісти
в кожного діда своя біда,,,
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30.06.2024 16:03 Відповісти
зрозумів - ви за бубу і шукєте оправдання?
ну яке тут оправдання? - **** ви...
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30.06.2024 16:38 Відповісти
набір невнятних слів - шо сказати хтіли?
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30.06.2024 19:38 Відповісти
14 тищ? Я думав там кілька мільйонів. Решту вже записали в колаборанти?
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30.06.2024 15:11 Відповісти
Якщо всіх віднести до цієї категорії, то на кого бабло списувати
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30.06.2024 15:43 Відповісти
Навіщо казати незаконно утримує, або можливо утримувати законно? Ху....лостан ще нічого не робив законно, скоро там само слово законно, буде казати противозаконно
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30.06.2024 15:41 Відповісти
береза і лапін нарізають з позчоравшнього ефіра шматкі...
не гарно - це схоже на збирання підпісів,,,,,
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30.06.2024 15:45 Відповісти
а ми так з мамунею і попремося за Байдена - не всі цьому житті танкі газеами слюнявлять...
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30.06.2024 16:49 Відповісти
це він про тцк?
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30.06.2024 18:43 Відповісти
а красіво криворогатий квартал всіх нас зробив ...
треба віддати належне...
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30.06.2024 18:46 Відповісти
де та картинка, як шо не так - ми його сметьом!
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30.06.2024 19:05 Відповісти
если это сироты, то незаконно, а у остальных есть дебильтные ждуны родители. Недограждане работают, служат в армии. учатся на рф и прославляют ее. Папаши воюют против Украины. при том что не сдают свои украинские паспорта и имеют гражданство рф.
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30.06.2024 19:18 Відповісти
 
 