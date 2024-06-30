Росія незаконно утримує понад 14 тис. громадян України, - Лубінець
Росія незаконно утримує понад 14 тис. громадян України. Робота з їхнього повернення є найскладнішою. Україна також докладає всіх зусиль для повернення майже 20 тис. дітей.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказав Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець у кулуарах Молитовного сніданку під патронатом президента, що відбувся в Києві 29 червня.
"Повертаючи три категорії громадян України - це діти, військовополонені, цивільні - саме щодо цивільних це найскладніша робота", - зазначив він, коментуючи повернення з російського полону 10 громадян України, зокрема заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, священників Української греко-католицької церкви Богдана Гелети та Івана Левицького.
Лубінець пояснив, що у випадку цивільних не йдеться про обмін, як у випадку військовополонених, а саме про повернення.
"Міняти ми їх не можемо, якихось додаткових впливів на Російську Федерацію в нас напряму немає. У нас немає навіть юридичної бази, на підставі якої нам можна проводити цей процес", - додав він.
Лубінець нагадав, що Україна також докладає всіх зусиль для повернення майже 20 тис. дітей і "десятків тисяч" людей, які вважаються зниклими безвісти.
Він уточнив, що це був перший випадок, коли участь у поверненні українців додому взяв Ватикан, який раніше надавав допомогу тільки в разі дітей.
"До цього часу вони (Ватикан - Ред.) нам допомагали з поверненням українських дітей. Ми на прямій комунікації з ними. Я сподіваюся, що якраз це повернення стане новою точкою... Можливо, нарешті відкрився новий канал і комунікації, і повернення цивільних громадян України", - сказав Уповноважений з прав людини.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомляв, що за час війни в Україну з російської неволі повернули вже 3310 осіб.
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Його поза на трибуні зі схрещеними словами каже : Я вважаю саме так! І ніхто не зіпхне мене з цього - поки я обнімаю цю трибуну! "
Вони на законних підставах-здалися в полон
Джерело:
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Вони сироти ?
і ******* все шо поперед очями - покажіть мені вихід-вихлоп?
ну яке тут оправдання? - **** ви...
не гарно - це схоже на збирання підпісів,,,,,
треба віддати належне...