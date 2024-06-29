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За час війни в Україну з російської неволі повернули вже 3310 осіб. Нині готуємо нові рішення заради нашої сили й захисту наших людей, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський розповів про звільнення з російського полону українських військових та цивільних, а також наголосив що Україна готує нові рішення заради захисту українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні президента Володимира Зеленського.

"Дуже довго ми працювали заради звільнення з російської неволі Нарімана Джеляла, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, двох священників Української греко-католицької церкви та цивільних людей, які були захоплені росіянами на окупованій території ще в 17-му та 18-му роках. Нарешті наші люди вдома. Десять цивільних. На тижні звільнили з полону також 90 військових, і загалом за час цієї війни повернули в Україну з російської неволі вже 3 тисячі 310 людей. І маємо знайти й повернути в Україну всіх наших, кожного й кожну, хто в полоні, хто депортований, – дорослих і дітей, військових і цивільних. Усіх", - заявив Зеленський.

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Також президент подякував команді, яка займається обмінами: "Єрмак, Буданов, Малюк, Лубінець, Клименко – дякую. Дякую Об’єднаним Арабським Еміратам і Ватикану за посередництво для звільнень, які відбулися цього тижня. Ми працюємо далі".

Крім того Зеленський розповів про зустріч із визволеним з полону Наріманом Джелялом, повідомив про відвідування Національного молитовного сніданку, де особисто привітав звільнених із полону священників Богдана Гелету та Івана Левицького.

"Я подякував також усім представникам церков і релігійних спільнот за підтримку наших людей, наших громад, за допомогу нашій державі у цей надзвичайно складний час війни. Хай усі молитви за мир для України й за нашу, українську, перемогу будуть почуті", - розповів президент.

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На останок Зеленський розповів про роботи щодо ліквідації наслідків удару РФ по Дніпру.

"Дніпро. Зараз досі тривають роботи на місці влучання російської ракети по будинку. Розбирають завали. Станом на цей час відомо про одну загиблу людину – мої співчуття рідним та близьким. 12 людей постраждали. Усім надається необхідна допомога. Ще невідома доля кількох людей. Усе робиться, щоб з’ясувати всі обставини, усі деталі. І обов’язково Росія відповідатиме за цей терор проти України. Ми готуємо нові рішення заради нашої сили й заради захисту наших людей.

Я дякую всім, хто з Україною! Слава всім, хто для України працює, хто заради України б’ється. Обов’язково забезпечимо мир", - підсумував зеленський.

Читайте: Удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла до 13

Автор: 

Дніпро (3297) Зеленський Володимир (24253) полон (1580) полонені (2293)


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Топ коментарі
+13
Якби не ти вони б і не були в полоні. Ти сам здав в Маріуполі кілька тисяч
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29.06.2024 18:12
+12
А скільки ще в полоні? А все його шашлики.....
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29.06.2024 18:00
+9
Що воно трусить? Ще до 2019 цифра звільнених з полону була більше 3 000.
Чи воно вважає, що до 2022 війни не було?
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29.06.2024 18:09
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А скільки ще в полоні? А все його шашлики.....
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29.06.2024 18:00 Відповісти
СИЛЬНА ПОТУЖНА КОМАНДА ПОЛІТКІВ КОАЛІЦІЇ ЄДНОСТІ ТА ПОРЯТУНКУ , а не з весільних фотографів та крадивників-зрадників з ОПЗЖистами у твоїй ОНОВЛЕНІЙ КОМАНДІ - ТВІЙ ПОРЯТУНОК володимире олександровичу, вперше так звертаюся, поки що з маленької літери
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29.06.2024 18:01 Відповісти
Дорогі Українці додавлюємо цього артиста петицією - він йде ... Впрертий , боягуз - але я вірю...
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29.06.2024 18:02 Відповісти
міняти трохи текст - й давити давити петиціями, це матиме розголос до ратнерів також
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29.06.2024 18:03 Відповісти
Пане Дебіл у *********** трішки інші обовязки замість ******* небритим ****** кожної години
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29.06.2024 18:06 Відповісти
та то кожної години нам подають на ЦН - й добре роблять , треба НАМ давити на свідомість оцього ... володимира олександровича ,М читають не тільки його менеджери ,а й ті хто йому добра бажає ,по-спроавжноьму . Памятаєте, його у ролі Наполеона з кусанням нігтів ?
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29.06.2024 18:10 Відповісти
Що воно трусить? Ще до 2019 цифра звільнених з полону була більше 3 000.
Чи воно вважає, що до 2022 війни не було?
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29.06.2024 18:09 Відповісти
Якби не ти вони б і не були в полоні. Ти сам здав в Маріуполі кілька тисяч
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29.06.2024 18:12 Відповісти
А скільки вбив у Маріку?
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29.06.2024 18:59 Відповісти
Некоторых из 73% -ных начал мучить вопрос - https://www.facebook.com/reel/1148951666109988
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29.06.2024 18:14 Відповісти
Вальодья, а скільки попало у неволю при призеденстві Зеленського В. О.?
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29.06.2024 18:15 Відповісти
Не вже, а всього навсього!! Тварюка, як би не ти - ні смертей ні полонів не було! Жидва..
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29.06.2024 18:44 Відповісти
верни Азовців,пітушара.ти дав їм наказ здатись в полон.
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29.06.2024 19:01 Відповісти
я багато чого пережив, але голос цього хрипатого підера не можу слухати ло цих пір.
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29.06.2024 19:21 Відповісти
У цього війна почалась 24.02.22, а з 2014 був внутрішній громадянський конфлікт? Бо до 2019 повернули 3244 полонених.
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29.06.2024 19:32 Відповісти
Більш того, воно з 2014 року підтримувало сторону ворога:
в окупованій Горлівці кривлялося перед орками московитського полк. бєзлєра ("бєс");
в мордорі перед кремлем насміхався з України, пропихуючи типу "жартів" про "пєрєдвіганіє граніц":
в Києві зневажливо насміхалося з України, українців, мови, віри, ЗСУ та ВМФ;
з 2019 року суцільна зрада згідно оманських договірняків.
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30.06.2024 08:42 Відповісти
Повернув ти замордованих і кволих. А здав якими?
Оті полонені, тварь ти така, твоя відповідальність
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29.06.2024 19:53 Відповісти
 
 