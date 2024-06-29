За час війни в Україну з російської неволі повернули вже 3310 осіб. Нині готуємо нові рішення заради нашої сили й захисту наших людей, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський розповів про звільнення з російського полону українських військових та цивільних, а також наголосив що Україна готує нові рішення заради захисту українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні президента Володимира Зеленського.

"Дуже довго ми працювали заради звільнення з російської неволі Нарімана Джеляла, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, двох священників Української греко-католицької церкви та цивільних людей, які були захоплені росіянами на окупованій території ще в 17-му та 18-му роках. Нарешті наші люди вдома. Десять цивільних. На тижні звільнили з полону також 90 військових, і загалом за час цієї війни повернули в Україну з російської неволі вже 3 тисячі 310 людей. І маємо знайти й повернути в Україну всіх наших, кожного й кожну, хто в полоні, хто депортований, – дорослих і дітей, військових і цивільних. Усіх", - заявив Зеленський.

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Також президент подякував команді, яка займається обмінами: "Єрмак, Буданов, Малюк, Лубінець, Клименко – дякую. Дякую Об’єднаним Арабським Еміратам і Ватикану за посередництво для звільнень, які відбулися цього тижня. Ми працюємо далі".

Крім того Зеленський розповів про зустріч із визволеним з полону Наріманом Джелялом, повідомив про відвідування Національного молитовного сніданку, де особисто привітав звільнених із полону священників Богдана Гелету та Івана Левицького.

"Я подякував також усім представникам церков і релігійних спільнот за підтримку наших людей, наших громад, за допомогу нашій державі у цей надзвичайно складний час війни. Хай усі молитви за мир для України й за нашу, українську, перемогу будуть почуті", - розповів президент.

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На останок Зеленський розповів про роботи щодо ліквідації наслідків удару РФ по Дніпру.

"Дніпро. Зараз досі тривають роботи на місці влучання російської ракети по будинку. Розбирають завали. Станом на цей час відомо про одну загиблу людину – мої співчуття рідним та близьким. 12 людей постраждали. Усім надається необхідна допомога. Ще невідома доля кількох людей. Усе робиться, щоб з’ясувати всі обставини, усі деталі. І обов’язково Росія відповідатиме за цей терор проти України. Ми готуємо нові рішення заради нашої сили й заради захисту наших людей.

Я дякую всім, хто з Україною! Слава всім, хто для України працює, хто заради України б’ється. Обов’язково забезпечимо мир", - підсумував зеленський.

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