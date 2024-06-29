За время войны в Украину из российской неволи вернули уже 3310 человек. Сейчас готовим новые решения ради нашей силы и защиты наших людей, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский рассказал об освобождении из российского плена украинских военных и гражданских, а также отметил, что Украина готовит новые решения ради защиты украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении президента Владимира Зеленского.

"Очень долго мы работали ради освобождения из российской неволи Наримана Джеляла, заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа, двух священников Украинской греко-католической церкви и гражданских людей, которые были захвачены россиянами на оккупированной территории еще в 17-м и 18-м годах. Наконец-то наши люди дома. Десять гражданских. На неделе освободили из плена также 90 военных, и в целом за время этой войны вернули в Украину из российской неволи уже 3 тысячи 310 человек. И должны найти и вернуть в Украину всех наших, каждого и каждую, кто в плену, кто депортирован, - взрослых и детей, военных и гражданских. Всех", - заявил Зеленский.

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Также президент поблагодарил команду, которая занимается обменами: "Ермак, Буданов, Малюк, Лубинец, Клименко - благодарю. Благодарю Объединенные Арабские Эмираты и Ватикан за посредничество для освобождений, которые состоялись на этой неделе. Мы работаем дальше".

Кроме того Зеленский рассказал о встрече с освобожденным из плена Нариманом Джелялом, сообщил о посещении Национального молитвенного завтрака, где лично поздравил освобожденных из плена священников Богдана Гелету и Ивана Левицкого.

"Я поблагодарил также всех представителей церквей и религиозных сообществ за поддержку наших людей, наших громад, за помощь нашему государству в это чрезвычайно сложное время войны. Пусть все молитвы за мир для Украины и за нашу, украинскую, победу будут услышаны", - рассказал президент.

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В заключение Зеленский рассказал о работах по ликвидации последствий удара РФ по Днепру.

"Днепр. Сейчас до сих пор продолжаются работы на месте попадания российской ракеты по дому. Разбирают завалы. По состоянию на это время известно об одном погибшем человеке - мои соболезнования родным и близким. 12 человек пострадали. Всем оказывается необходимая помощь. Еще неизвестна судьба нескольких человек. Все делается, чтобы выяснить все обстоятельства, все детали. И обязательно Россия будет отвечать за этот террор против Украины. Мы готовим новые решения ради нашей силы и ради защиты наших людей.

Я благодарю всех, кто с Украиной! Слава всем, кто для Украины работает, кто ради Украины сражается. Обязательно обеспечим мир", - подытожил Зеленский.

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