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За время войны в Украину из российской неволи вернули уже 3310 человек. Сейчас готовим новые решения ради нашей силы и защиты наших людей, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский рассказал об освобождении из российского плена украинских военных и гражданских, а также отметил, что Украина готовит новые решения ради защиты украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении президента Владимира Зеленского.

"Очень долго мы работали ради освобождения из российской неволи Наримана Джеляла, заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа, двух священников Украинской греко-католической церкви и гражданских людей, которые были захвачены россиянами на оккупированной территории еще в 17-м и 18-м годах. Наконец-то наши люди дома. Десять гражданских. На неделе освободили из плена также 90 военных, и в целом за время этой войны вернули в Украину из российской неволи уже 3 тысячи 310 человек. И должны найти и вернуть в Украину всех наших, каждого и каждую, кто в плену, кто депортирован, - взрослых и детей, военных и гражданских. Всех", - заявил Зеленский.

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Также президент поблагодарил команду, которая занимается обменами: "Ермак, Буданов, Малюк, Лубинец, Клименко - благодарю. Благодарю Объединенные Арабские Эмираты и Ватикан за посредничество для освобождений, которые состоялись на этой неделе. Мы работаем дальше".

Кроме того Зеленский рассказал о встрече с освобожденным из плена Нариманом Джелялом, сообщил о посещении Национального молитвенного завтрака, где лично поздравил освобожденных из плена священников Богдана Гелету и Ивана Левицкого.

"Я поблагодарил также всех представителей церквей и религиозных сообществ за поддержку наших людей, наших громад, за помощь нашему государству в это чрезвычайно сложное время войны. Пусть все молитвы за мир для Украины и за нашу, украинскую, победу будут услышаны", - рассказал президент.

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В заключение Зеленский рассказал о работах по ликвидации последствий удара РФ по Днепру.

"Днепр. Сейчас до сих пор продолжаются работы на месте попадания российской ракеты по дому. Разбирают завалы. По состоянию на это время известно об одном погибшем человеке - мои соболезнования родным и близким. 12 человек пострадали. Всем оказывается необходимая помощь. Еще неизвестна судьба нескольких человек. Все делается, чтобы выяснить все обстоятельства, все детали. И обязательно Россия будет отвечать за этот террор против Украины. Мы готовим новые решения ради нашей силы и ради защиты наших людей.

Я благодарю всех, кто с Украиной! Слава всем, кто для Украины работает, кто ради Украины сражается. Обязательно обеспечим мир", - подытожил Зеленский.

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Автор: 

Днепр (4437) Зеленский Владимир (20742) плен (2627) пленные (2168)


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Топ комментарии
+13
Якби не ти вони б і не були в полоні. Ти сам здав в Маріуполі кілька тисяч
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29.06.2024 18:12
+12
А скільки ще в полоні? А все його шашлики.....
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29.06.2024 18:00
+9
Що воно трусить? Ще до 2019 цифра звільнених з полону була більше 3 000.
Чи воно вважає, що до 2022 війни не було?
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29.06.2024 18:09
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А скільки ще в полоні? А все його шашлики.....
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29.06.2024 18:00 Ответить
СИЛЬНА ПОТУЖНА КОМАНДА ПОЛІТКІВ КОАЛІЦІЇ ЄДНОСТІ ТА ПОРЯТУНКУ , а не з весільних фотографів та крадивників-зрадників з ОПЗЖистами у твоїй ОНОВЛЕНІЙ КОМАНДІ - ТВІЙ ПОРЯТУНОК володимире олександровичу, вперше так звертаюся, поки що з маленької літери
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29.06.2024 18:01 Ответить
Дорогі Українці додавлюємо цього артиста петицією - він йде ... Впрертий , боягуз - але я вірю...
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29.06.2024 18:02 Ответить
міняти трохи текст - й давити давити петиціями, це матиме розголос до ратнерів також
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29.06.2024 18:03 Ответить
Пане Дебіл у *********** трішки інші обовязки замість ******* небритим ****** кожної години
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29.06.2024 18:06 Ответить
та то кожної години нам подають на ЦН - й добре роблять , треба НАМ давити на свідомість оцього ... володимира олександровича ,М читають не тільки його менеджери ,а й ті хто йому добра бажає ,по-спроавжноьму . Памятаєте, його у ролі Наполеона з кусанням нігтів ?
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29.06.2024 18:10 Ответить
Що воно трусить? Ще до 2019 цифра звільнених з полону була більше 3 000.
Чи воно вважає, що до 2022 війни не було?
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29.06.2024 18:09 Ответить
Якби не ти вони б і не були в полоні. Ти сам здав в Маріуполі кілька тисяч
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29.06.2024 18:12 Ответить
А скільки вбив у Маріку?
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29.06.2024 18:59 Ответить
Некоторых из 73% -ных начал мучить вопрос - https://www.facebook.com/reel/1148951666109988
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29.06.2024 18:14 Ответить
Вальодья, а скільки попало у неволю при призеденстві Зеленського В. О.?
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29.06.2024 18:15 Ответить
Не вже, а всього навсього!! Тварюка, як би не ти - ні смертей ні полонів не було! Жидва..
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29.06.2024 18:44 Ответить
верни Азовців,пітушара.ти дав їм наказ здатись в полон.
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29.06.2024 19:01 Ответить
я багато чого пережив, але голос цього хрипатого підера не можу слухати ло цих пір.
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29.06.2024 19:21 Ответить
У цього війна почалась 24.02.22, а з 2014 був внутрішній громадянський конфлікт? Бо до 2019 повернули 3244 полонених.
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29.06.2024 19:32 Ответить
Більш того, воно з 2014 року підтримувало сторону ворога:
в окупованій Горлівці кривлялося перед орками московитського полк. бєзлєра ("бєс");
в мордорі перед кремлем насміхався з України, пропихуючи типу "жартів" про "пєрєдвіганіє граніц":
в Києві зневажливо насміхалося з України, українців, мови, віри, ЗСУ та ВМФ;
з 2019 року суцільна зрада згідно оманських договірняків.
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30.06.2024 08:42 Ответить
Повернув ти замордованих і кволих. А здав якими?
Оті полонені, тварь ти така, твоя відповідальність
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29.06.2024 19:53 Ответить
 
 