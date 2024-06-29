Мы должны действовать вместе, чтобы полностью реализовать Формулу мира, - Зеленский обратился к участникам молитвенного завтрака. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в Национальном молитвенном завтраке, который впервые состоялся под патронатом Главы государства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.
Как отмечается, на мероприятии присутствовали представители всех религиозных конфессий и церквей, а также глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль.
Что сказал Зеленский?
Владимир Зеленский поблагодарил участников и гостей молитвенного завтрака за поддержку, молитвы за Украину, распространение правды о войне и за объединение ради нашего государства и общечеловеческих ценностей.
"В нашем молитвенном завтраке принимают участие представители разных стран и разных сообществ. Но есть то, чем мы все бесспорно объединены, и это - наше стремление сохранить самое светлое в людях и в нашей стране - выстоять в страшное время войны и обеспечить Украине реальную, ощутимую и, с точки зрения международной безопасности, поучительную победу добра над злом, чтобы другие агрессоры не нападали на своих соседей", - подчеркнул глава государства.
Президент призвал всех присутствующих бороться, чтобы вернуть нормальную жизнь и безопасность всем украинским городам и общинам, и действовать вместе, чтобы полностью реализовать Формулу мира.
"Мы не раз доказывали, что не бывает невыполнимых вещей, когда действительно веришь в свои силы, когда знаешь, что на твоей стороне - правда человеческая и Божья, когда действуешь и когда делаешь все, чтобы люди были в единстве. Я верю, что мы можем вернуть мир Украине", - сказал Зеленский.
Молитвы за Украину
Присутствующие помолились за украинских воинов и всех наших людей, объединение мира против зла, за победу, мир и восстановление Украины.
Молитвенные завтраки проходят во всем мире. В Украине их проводят на протяжении 20 лет в 90 городах и громадах. Сильным является движение украинских молитвенных завтраков и в Соединенных Штатах и Европе, что привлекает верующих к поддержке нашего государства.
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напевне, тепер я бачив усе
Але якщо до влади прийде хабадник Трамп - хто-зна що з того буде.
А ЯКЩО ВЖЕ НА МОЛИТВЕННО МУ СНІДАНКУ ГРАЄШ РОЛЬ - ПОКАЙСЯ!!! ЗЕМЕРЗОТО!
ЯКЩО ТИ НЕ НЕТРЯПКАЯКАСЬ ЄРМАКА-ЗРОБИ ЦЕ! Невже твоїм дітям треба буде ховати все життя в чужих ОМАНАХ від стидоби за батька! Чи відректися від нього ?
АЛЕ Ж!!! Он навіть Пудєль БЄНІ почав розуміти, що й як правильно казати... вова ж не ще не зовсім дурачок какой-то...
Який мир може бути в Україні коли окуповано 26 % території України.
Ще б понятно як би ці 26 % офіційно відійшли від України, а то нє, Бубочка збирається їх відвойовувати.
Ракети можна випускати і в Польщі і в Чехії, думаю це реально.
А хресні ходи - тільки на московії.і
Їхні молитви потужніші за армію московитів, яка у 10 разів більша.
Чому ви вибираєте з цієї події найгірше ?
Порівняйте ставлення до росії у 2014 році і сьогодні.
Що ж, нюхай, насолоджуйся, вникай ....
Єрмаковське кодло можуть знести, але це й на краще.
Кучмівька система управління підлягає тільки зносу.
Війна - ідеальний час для оздоровлення країни.