Мы должны действовать вместе, чтобы полностью реализовать Формулу мира, - Зеленский обратился к участникам молитвенного завтрака. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в Национальном молитвенном завтраке, который впервые состоялся под патронатом Главы государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Как отмечается, на мероприятии присутствовали представители всех религиозных конфессий и церквей, а также глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Что сказал Зеленский?

Владимир Зеленский поблагодарил участников и гостей молитвенного завтрака за поддержку, молитвы за Украину, распространение правды о войне и за объединение ради нашего государства и общечеловеческих ценностей.

"В нашем молитвенном завтраке принимают участие представители разных стран и разных сообществ. Но есть то, чем мы все бесспорно объединены, и это - наше стремление сохранить самое светлое в людях и в нашей стране - выстоять в страшное время войны и обеспечить Украине реальную, ощутимую и, с точки зрения международной безопасности, поучительную победу добра над злом, чтобы другие агрессоры не нападали на своих соседей", - подчеркнул глава государства.

Президент призвал всех присутствующих бороться, чтобы вернуть нормальную жизнь и безопасность всем украинским городам и общинам, и действовать вместе, чтобы полностью реализовать Формулу мира.

"Мы не раз доказывали, что не бывает невыполнимых вещей, когда действительно веришь в свои силы, когда знаешь, что на твоей стороне - правда человеческая и Божья, когда действуешь и когда делаешь все, чтобы люди были в единстве. Я верю, что мы можем вернуть мир Украине", - сказал Зеленский.

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Молитвы за Украину

Присутствующие помолились за украинских воинов и всех наших людей, объединение мира против зла, за победу, мир и восстановление Украины.

Молитвенные завтраки проходят во всем мире. В Украине их проводят на протяжении 20 лет в 90 городах и громадах. Сильным является движение украинских молитвенных завтраков и в Соединенных Штатах и Европе, что привлекает верующих к поддержке нашего государства.





