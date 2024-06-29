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Мы должны действовать вместе, чтобы полностью реализовать Формулу мира, - Зеленский обратился к участникам молитвенного завтрака. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в Национальном молитвенном завтраке, который впервые состоялся под патронатом Главы государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Как отмечается, на мероприятии присутствовали представители всех религиозных конфессий и церквей, а также глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Что сказал Зеленский?

Владимир Зеленский поблагодарил участников и гостей молитвенного завтрака за поддержку, молитвы за Украину, распространение правды о войне и за объединение ради нашего государства и общечеловеческих ценностей.

"В нашем молитвенном завтраке принимают участие представители разных стран и разных сообществ. Но есть то, чем мы все бесспорно объединены, и это - наше стремление сохранить самое светлое в людях и в нашей стране - выстоять в страшное время войны и обеспечить Украине реальную, ощутимую и, с точки зрения международной безопасности, поучительную победу добра над злом, чтобы другие агрессоры не нападали на своих соседей", - подчеркнул глава государства.

Президент призвал всех присутствующих бороться, чтобы вернуть нормальную жизнь и безопасность всем украинским городам и общинам, и действовать вместе, чтобы полностью реализовать Формулу мира.

"Мы не раз доказывали, что не бывает невыполнимых вещей, когда действительно веришь в свои силы, когда знаешь, что на твоей стороне - правда человеческая и Божья, когда действуешь и когда делаешь все, чтобы люди были в единстве. Я верю, что мы можем вернуть мир Украине", - сказал Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский во Львове принял участие в молебне за Украину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Молитвы за Украину

Присутствующие помолились за украинских воинов и всех наших людей, объединение мира против зла, за победу, мир и восстановление Украины.

Молитвенные завтраки проходят во всем мире. В Украине их проводят на протяжении 20 лет в 90 городах и громадах. Сильным является движение украинских молитвенных завтраков и в Соединенных Штатах и Европе, что привлекает верующих к поддержке нашего государства.

молитовний сніданок
молитовний сніданок
молитовний сніданок

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) молитва (141)


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Топ комментарии
+20
Це сюр від сеньойораголодоморного шута , ШУТА КАЦАПІЇ - бо усій його ПРиколи , починаючи від Ураїна порноакриса - це все тексти кацапії, йог Тамбовських Волків й ПРочай мерзоти!!!
А ЯКЩО ВЖЕ НА МОЛИТВЕННО МУ СНІДАНКУ ГРАЄШ РОЛЬ - ПОКАЙСЯ!!! ЗЕМЕРЗОТО!
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29.06.2024 15:36
+20
Фигляр без совести и морали!
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29.06.2024 15:45
+17
МИР - це украинські ракети націлені в дупу путіна, в достатній кількості. Все інше - маячня.
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29.06.2024 15:27
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Зєля на молитовному сніданку....
напевне, тепер я бачив усе
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29.06.2024 15:26 Ответить
НІТ! Лідор, у Національному молитовному сніданку, перехрестився тричі обрізаним пісюаністичним оргАном, ось все.
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29.06.2024 15:41 Ответить
Фигляр без совести и морали!
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29.06.2024 15:45 Ответить
Америка все ще найбільш набожна країна у світі, тому і має свою силу - військову і економічну.
Але якщо до влади прийде хабадник Трамп - хто-зна що з того буде.
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29.06.2024 15:26 Ответить
Ось і подивимося, набожна вона чи ні.
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29.06.2024 15:39 Ответить
Там вже розмірковують що Байден зійшов з дістанції і кандидатом на президенство від демократів може бути партнер Обами - чи то Майкл, чи то Мішель, Один тільки Бог знає правду.
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29.06.2024 15:51 Ответить
А Ви думали про те, якщо можливий варіант програшу Байдена , то виною буде отой невдалий вечір 28-го? Може йому краще поступити мудріше? Адже роздай у демокраімв почався значно раніше ло дебатів , тому й таким вибухом був протест його однопраийців проти нього на CNN у ту ніч. Другий кандидат від демів значно швидше й впевненіше на других дебатах доведе тупість й небезпеку для США ТРАМПА вже затвердженого...
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29.06.2024 17:27 Ответить
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29.06.2024 21:11 Ответить
А зеля кто тогда? Разве марионетка кало-мойши не хабадник
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29.06.2024 16:44 Ответить
те саме, що й під час його першої кадеції 2016-20, ви напевно не пам'ятаєте бо малий ще були
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29.06.2024 18:13 Ответить
МИР - це украинські ракети націлені в дупу путіна, в достатній кількості. Все інше - маячня.
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29.06.2024 15:27 Ответить
Фуршет?
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29.06.2024 15:35 Ответить
Свіжа скумбрія, шведський стіл.
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29.06.2024 15:47 Ответить
Це сюр від сеньойораголодоморного шута , ШУТА КАЦАПІЇ - бо усій його ПРиколи , починаючи від Ураїна порноакриса - це все тексти кацапії, йог Тамбовських Волків й ПРочай мерзоти!!!
А ЯКЩО ВЖЕ НА МОЛИТВЕННО МУ СНІДАНКУ ГРАЄШ РОЛЬ - ПОКАЙСЯ!!! ЗЕМЕРЗОТО!
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29.06.2024 15:36 Ответить
вова , обі це нічого не вартує - це гарна роль , ти грав гірші й мерзотніші - ЗРОБИ ЦЕ!!! А ПОТІМ ОРГАНІЗУЙ ПОЛІТИЧНУ ПЕРЕБУДОВУ КОАЛІЦІЇ, А ЗНАЧИТЬ І КАБМІНУ !

ЯКЩО ТИ НЕ НЕТРЯПКАЯКАСЬ ЄРМАКА-ЗРОБИ ЦЕ! Невже твоїм дітям треба буде ховати все життя в чужих ОМАНАХ від стидоби за батька! Чи відректися від нього ?
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29.06.2024 15:40 Ответить
Може не роль, а на роялі?
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29.06.2024 16:46 Ответить
а хіба ще не було "козачого танцю" на лабуенах та в лосінах? Рояль- то не найгірша гра проти УКРАЇНЬСОГО - але найсимволічніша для підвердждення всієї його імітаційної діяльності.

АЛЕ Ж!!! Он навіть Пудєль БЄНІ почав розуміти, що й як правильно казати... вова ж не ще не зовсім дурачок какой-то...
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29.06.2024 16:59 Ответить
Вова - повний нуль. Повний. Читає по талановито написаному, виконує вказівки наглядача, відробляє настанови з Оману.
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29.06.2024 19:15 Ответить
А якому богу молиться найвеличніший? Сам собі? Ну, бо ж найвеличніший... клоун у всесвіті. Боже, це ж треба було такого обрати, та ще й #ида
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29.06.2024 15:36 Ответить
І кого він там представляв, МПЦ?
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29.06.2024 15:47 Ответить
ні там МПЦ представляє його дружбу з непокараними БАКАНОВИМ - котрий покровительствував й надалі покровительствує МПЦ - бо його справа живе й ПРОцвітає у ВР імені Козира
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29.06.2024 17:01 Ответить
Моляться хрєн знає за що .....
Який мир може бути в Україні коли окуповано 26 % території України.
Ще б понятно як би ці 26 % офіційно відійшли від України, а то нє, Бубочка збирається їх відвойовувати.
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29.06.2024 15:47 Ответить
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29.06.2024 15:48 Ответить
Вся документація на виробництво "Сатани" (SS-18) в нас також є .
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29.06.2024 16:07 Ответить
Нам би ще справжнього президента - патріота України, а не декларанта на словах.....
Ракети можна випускати і в Польщі і в Чехії, думаю це реально.
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29.06.2024 16:09 Ответить
Вони самі не з"являться, приєзжай,будемо виготовляти.
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29.06.2024 16:27 Ответить
приєзжай- це безальтернативна Зебіленщина чи новітня транскрипція?
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29.06.2024 18:44 Ответить
Шта?
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29.06.2024 19:02 Ответить
зебіл?
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29.06.2024 20:34 Ответить
Виліз як дебіл, а по темі нема нічого? Залазь назад в ту дупу,з якої виліз
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29.06.2024 23:04 Ответить
зебіле, я не перепитувався про місце твого перебування, а тільки вказав на пекельні борошна перекладу з твого зкацапленого ізіка.
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30.06.2024 10:23 Ответить
Ого ти притрушене, на всю голову.
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30.06.2024 14:38 Ответить
від такого зебіла як ти- це майже комплімент.
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30.06.2024 15:23 Ответить
Та ти головне перевіряй, може знову,знайдеш АшіБкі
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30.06.2024 15:33 Ответить
На мордорі хрестна хода за пабєду на ес.вє.о... Цей хочь щось може не копіювати?
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29.06.2024 15:54 Ответить
Молитовні сніданки влаштовуються по всьому світі.
А хресні ходи - тільки на московії.і
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29.06.2024 16:09 Ответить
Так, так. Це круто все міняє. Як можна сумніватися у величі та патужності цієї події? Та й у діяльності самого найвеличнішого?..
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29.06.2024 16:26 Ответить
Там присутні справжні віруючі, а не імітатори, до яких ми звикли.
Їхні молитви потужніші за армію московитів, яка у 10 разів більша.
Чому ви вибираєте з цієї події найгірше ?
Порівняйте ставлення до росії у 2014 році і сьогодні.
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29.06.2024 16:38 Ответить
А ти їм під хвоста заглядав, що так стверджуєш? Точно відомо, що атеїстів немає тільки в окопах
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29.06.2024 17:32 Ответить
Для тебе свідчення правдивості знаходяться саме під хвостом ?
Що ж, нюхай, насолоджуйся, вникай ....
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29.06.2024 17:48 Ответить
Дякую, посміявся.
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29.06.2024 19:27 Ответить
от єрмака туде не взяв - це вже добре , холуїв Єрмака ага! так! - це вже НЕ погано ЗАУВАЖТЕ ! КОНСТІТУЦІЙНУ ВЛАДУ УКРАЇНИ ПРедставляють оці два Єрмаківських холуя.
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29.06.2024 16:30 Ответить
В тебе країна в прірву летить, гундос продажний, а ти хєрньою маєшся.
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29.06.2024 16:38 Ответить
все у нього по плану, як не Оманського то Стамбульського, на жаль...
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29.06.2024 18:49 Ответить
Просто рейтинг впавший намагається підправити. А щодо вітсутності агента "козиря", так у буратінки "жучок" у вухі; йому підкажуть у разі необхідності, бо з експромтом (літературною мовою) у буратінки--повна ж#па...
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29.06.2024 21:25 Ответить
Тепер і помолитися без зе не можна... А сповідатися?
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29.06.2024 16:41 Ответить
були релігійні слуги Божі, стали "зелені"
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29.06.2024 16:57 Ответить
Приглашение, чтобы все в мире, занялись такой ****** как он.
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29.06.2024 16:58 Ответить
"... поширення правди про війну ... " То чого не поширюєш факти про Стамбул ? І яка це правда за спинами своїх громадян, щоб не втратити владу ? "..коли дієш і коли робиш усе, щоб люди були в єдності. " То чого ідею уряду єдності відкинув у смітник, а натомість витяг зі смітника дЄрмака, який керує країною наче його обирали ті нещасних 73 % ? ЄДНОСТІ БЕЗ ПРАВДИ не буває. Брехня збирає тільки покидьків ! Бо гімно до гімна тягнеться.
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29.06.2024 17:12 Ответить
Легітимності у цієї влади немає, є тільки формальне виправдання її існування - неможливість проведення виборів під час війни. От тільки є сумніви, що ті 73% відсотки знову якимось чином намалюються - народ залишився тупий і здичавілий, бо найкращі загинули або гинуть. Бо ці у разі поразки просто втечуть...
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29.06.2024 17:39 Ответить
Не буде ніякої поразки, бо ніхто путіна далі не пустить.
Єрмаковське кодло можуть знести, але це й на краще.
Кучмівька система управління підлягає тільки зносу.
Війна - ідеальний час для оздоровлення країни.
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29.06.2024 17:55 Ответить
 
 