Ми повинні діяти разом, щоб повністю реалізувати Формулу миру, - Зеленський звернувся до учасників молитовного сніданку. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський узяв участь у Національному молитовному сніданку, який уперше відбувся під патронатом Глави держави.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.
Як зазначається, на заході були присутні представники всіх релігійних конфесій і церков, а також Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Що сказав Зеленський?
Володимир Зеленський подякував учасникам і гостям молитовного сніданку за підтримку, молитви за Україну, поширення правди про війну та за об’єднання заради нашої держави й загальнолюдських цінностей.
"У нашому молитовному сніданку беруть участь представники різних країн та різних спільнот. Але є те, чим ми всі безперечно поєднані, і це - наше прагнення зберегти найсвітліше в людях і в нашій країні - вистояти у страшний час війни та забезпечити Україні реальну, відчутну і, з погляду міжнародної безпеки, повчальну перемогу добра над злом, щоб інші агресори не нападали на своїх сусідів", - наголосив глава держави.
Президент закликав усіх присутніх боротися, щоб повернути нормальне життя та безпеку всім українським містам і громадам, та діяти разом, щоб повністю реалізувати Формулу миру.
"Ми не раз доводили, що не буває нездійсненних речей, коли справді віриш у свої сили, коли знаєш, що на твоєму боці - правда людська й Божа, коли дієш і коли робиш усе, щоб люди були в єдності. Я вірю, що ми можемо повернути мир Україні", - сказав Зеленський.
Молитви за Україну
Присутні помолилися за українських воїнів і всіх наших людей, об’єднання світу проти зла, за перемогу, мир та відновлення України.
Молитовні сніданки відбуваються в усьому світі. В Україні їх проводять протягом 20 років у 90 містах і громадах. Сильним є рух українських молитовних сніданків і в Сполучених Штатах та Європі, що залучає вірян до підтримки нашої держави.
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напевне, тепер я бачив усе
Але якщо до влади прийде хабадник Трамп - хто-зна що з того буде.
А ЯКЩО ВЖЕ НА МОЛИТВЕННО МУ СНІДАНКУ ГРАЄШ РОЛЬ - ПОКАЙСЯ!!! ЗЕМЕРЗОТО!
ЯКЩО ТИ НЕ НЕТРЯПКАЯКАСЬ ЄРМАКА-ЗРОБИ ЦЕ! Невже твоїм дітям треба буде ховати все життя в чужих ОМАНАХ від стидоби за батька! Чи відректися від нього ?
АЛЕ Ж!!! Он навіть Пудєль БЄНІ почав розуміти, що й як правильно казати... вова ж не ще не зовсім дурачок какой-то...
Який мир може бути в Україні коли окуповано 26 % території України.
Ще б понятно як би ці 26 % офіційно відійшли від України, а то нє, Бубочка збирається їх відвойовувати.
Ракети можна випускати і в Польщі і в Чехії, думаю це реально.
А хресні ходи - тільки на московії.і
Їхні молитви потужніші за армію московитів, яка у 10 разів більша.
Чому ви вибираєте з цієї події найгірше ?
Порівняйте ставлення до росії у 2014 році і сьогодні.
Що ж, нюхай, насолоджуйся, вникай ....
Єрмаковське кодло можуть знести, але це й на краще.
Кучмівька система управління підлягає тільки зносу.
Війна - ідеальний час для оздоровлення країни.