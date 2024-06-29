УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10500 відвідувачів онлайн
Новини Фото
3 632 57

Ми повинні діяти разом, щоб повністю реалізувати Формулу миру, - Зеленський звернувся до учасників молитовного сніданку. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський узяв участь у Національному молитовному сніданку, який уперше відбувся під патронатом Глави держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Як зазначається, на заході були присутні представники всіх релігійних конфесій і церков, а також Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Що сказав Зеленський?

Володимир Зеленський подякував учасникам і гостям молитовного сніданку за підтримку, молитви за Україну, поширення правди про війну та за об’єднання заради нашої держави й загальнолюдських цінностей.

"У нашому молитовному сніданку беруть участь представники різних країн та різних спільнот. Але є те, чим ми всі безперечно поєднані, і це - наше прагнення зберегти найсвітліше в людях і в нашій країні - вистояти у страшний час війни та забезпечити Україні реальну, відчутну і, з погляду міжнародної безпеки, повчальну перемогу добра над злом, щоб інші агресори не нападали на своїх сусідів", - наголосив глава держави.

Президент закликав усіх присутніх боротися, щоб повернути нормальне життя та безпеку всім українським містам і громадам, та діяти разом, щоб повністю реалізувати Формулу миру.

"Ми не раз доводили, що не буває нездійсненних речей, коли справді віриш у свої сили, коли знаєш, що на твоєму боці - правда людська й Божа, коли дієш і коли робиш усе, щоб люди були в єдності. Я вірю, що ми можемо повернути мир Україні", - сказав Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський у Львові узяв участь у молебні за Україну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Молитви за Україну

Присутні помолилися за українських воїнів і всіх наших людей, об’єднання світу проти зла, за перемогу, мир та відновлення України.

Молитовні сніданки відбуваються в усьому світі. В Україні їх проводять протягом 20 років у 90 містах і громадах. Сильним є рух українських молитовних сніданків і в Сполучених Штатах та Європі, що залучає вірян до підтримки нашої держави.

молитовний сніданок
молитовний сніданок
молитовний сніданок

Автор: 

Зеленський Володимир (24253) молитва (87)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+20
Це сюр від сеньойораголодоморного шута , ШУТА КАЦАПІЇ - бо усій його ПРиколи , починаючи від Ураїна порноакриса - це все тексти кацапії, йог Тамбовських Волків й ПРочай мерзоти!!!
А ЯКЩО ВЖЕ НА МОЛИТВЕННО МУ СНІДАНКУ ГРАЄШ РОЛЬ - ПОКАЙСЯ!!! ЗЕМЕРЗОТО!
показати весь коментар
29.06.2024 15:36
+20
Фигляр без совести и морали!
показати весь коментар
29.06.2024 15:45
+17
МИР - це украинські ракети націлені в дупу путіна, в достатній кількості. Все інше - маячня.
показати весь коментар
29.06.2024 15:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зєля на молитовному сніданку....
напевне, тепер я бачив усе
показати весь коментар
29.06.2024 15:26 Відповісти
НІТ! Лідор, у Національному молитовному сніданку, перехрестився тричі обрізаним пісюаністичним оргАном, ось все.
показати весь коментар
29.06.2024 15:41 Відповісти
Фигляр без совести и морали!
показати весь коментар
29.06.2024 15:45 Відповісти
Америка все ще найбільш набожна країна у світі, тому і має свою силу - військову і економічну.
Але якщо до влади прийде хабадник Трамп - хто-зна що з того буде.
показати весь коментар
29.06.2024 15:26 Відповісти
Ось і подивимося, набожна вона чи ні.
показати весь коментар
29.06.2024 15:39 Відповісти
Там вже розмірковують що Байден зійшов з дістанції і кандидатом на президенство від демократів може бути партнер Обами - чи то Майкл, чи то Мішель, Один тільки Бог знає правду.
показати весь коментар
29.06.2024 15:51 Відповісти
А Ви думали про те, якщо можливий варіант програшу Байдена , то виною буде отой невдалий вечір 28-го? Може йому краще поступити мудріше? Адже роздай у демокраімв почався значно раніше ло дебатів , тому й таким вибухом був протест його однопраийців проти нього на CNN у ту ніч. Другий кандидат від демів значно швидше й впевненіше на других дебатах доведе тупість й небезпеку для США ТРАМПА вже затвердженого...
показати весь коментар
29.06.2024 17:27 Відповісти
показати весь коментар
29.06.2024 21:11 Відповісти
А зеля кто тогда? Разве марионетка кало-мойши не хабадник
показати весь коментар
29.06.2024 16:44 Відповісти
те саме, що й під час його першої кадеції 2016-20, ви напевно не пам'ятаєте бо малий ще були
показати весь коментар
29.06.2024 18:13 Відповісти
МИР - це украинські ракети націлені в дупу путіна, в достатній кількості. Все інше - маячня.
показати весь коментар
29.06.2024 15:27 Відповісти
Фуршет?
показати весь коментар
29.06.2024 15:35 Відповісти
Свіжа скумбрія, шведський стіл.
показати весь коментар
29.06.2024 15:47 Відповісти
Це сюр від сеньойораголодоморного шута , ШУТА КАЦАПІЇ - бо усій його ПРиколи , починаючи від Ураїна порноакриса - це все тексти кацапії, йог Тамбовських Волків й ПРочай мерзоти!!!
А ЯКЩО ВЖЕ НА МОЛИТВЕННО МУ СНІДАНКУ ГРАЄШ РОЛЬ - ПОКАЙСЯ!!! ЗЕМЕРЗОТО!
показати весь коментар
29.06.2024 15:36 Відповісти
вова , обі це нічого не вартує - це гарна роль , ти грав гірші й мерзотніші - ЗРОБИ ЦЕ!!! А ПОТІМ ОРГАНІЗУЙ ПОЛІТИЧНУ ПЕРЕБУДОВУ КОАЛІЦІЇ, А ЗНАЧИТЬ І КАБМІНУ !

ЯКЩО ТИ НЕ НЕТРЯПКАЯКАСЬ ЄРМАКА-ЗРОБИ ЦЕ! Невже твоїм дітям треба буде ховати все життя в чужих ОМАНАХ від стидоби за батька! Чи відректися від нього ?
показати весь коментар
29.06.2024 15:40 Відповісти
Може не роль, а на роялі?
показати весь коментар
29.06.2024 16:46 Відповісти
а хіба ще не було "козачого танцю" на лабуенах та в лосінах? Рояль- то не найгірша гра проти УКРАЇНЬСОГО - але найсимволічніша для підвердждення всієї його імітаційної діяльності.

АЛЕ Ж!!! Он навіть Пудєль БЄНІ почав розуміти, що й як правильно казати... вова ж не ще не зовсім дурачок какой-то...
показати весь коментар
29.06.2024 16:59 Відповісти
Вова - повний нуль. Повний. Читає по талановито написаному, виконує вказівки наглядача, відробляє настанови з Оману.
показати весь коментар
29.06.2024 19:15 Відповісти
А якому богу молиться найвеличніший? Сам собі? Ну, бо ж найвеличніший... клоун у всесвіті. Боже, це ж треба було такого обрати, та ще й #ида
показати весь коментар
29.06.2024 15:36 Відповісти
І кого він там представляв, МПЦ?
показати весь коментар
29.06.2024 15:47 Відповісти
ні там МПЦ представляє його дружбу з непокараними БАКАНОВИМ - котрий покровительствував й надалі покровительствує МПЦ - бо його справа живе й ПРОцвітає у ВР імені Козира
показати весь коментар
29.06.2024 17:01 Відповісти
Моляться хрєн знає за що .....
Який мир може бути в Україні коли окуповано 26 % території України.
Ще б понятно як би ці 26 % офіційно відійшли від України, а то нє, Бубочка збирається їх відвойовувати.
показати весь коментар
29.06.2024 15:47 Відповісти
показати весь коментар
29.06.2024 15:48 Відповісти
Вся документація на виробництво "Сатани" (SS-18) в нас також є .
показати весь коментар
29.06.2024 16:07 Відповісти
Нам би ще справжнього президента - патріота України, а не декларанта на словах.....
Ракети можна випускати і в Польщі і в Чехії, думаю це реально.
показати весь коментар
29.06.2024 16:09 Відповісти
Вони самі не з"являться, приєзжай,будемо виготовляти.
показати весь коментар
29.06.2024 16:27 Відповісти
приєзжай- це безальтернативна Зебіленщина чи новітня транскрипція?
показати весь коментар
29.06.2024 18:44 Відповісти
Шта?
показати весь коментар
29.06.2024 19:02 Відповісти
зебіл?
показати весь коментар
29.06.2024 20:34 Відповісти
Виліз як дебіл, а по темі нема нічого? Залазь назад в ту дупу,з якої виліз
показати весь коментар
29.06.2024 23:04 Відповісти
зебіле, я не перепитувався про місце твого перебування, а тільки вказав на пекельні борошна перекладу з твого зкацапленого ізіка.
показати весь коментар
30.06.2024 10:23 Відповісти
Ого ти притрушене, на всю голову.
показати весь коментар
30.06.2024 14:38 Відповісти
від такого зебіла як ти- це майже комплімент.
показати весь коментар
30.06.2024 15:23 Відповісти
Та ти головне перевіряй, може знову,знайдеш АшіБкі
показати весь коментар
30.06.2024 15:33 Відповісти
На мордорі хрестна хода за пабєду на ес.вє.о... Цей хочь щось може не копіювати?
показати весь коментар
29.06.2024 15:54 Відповісти
Молитовні сніданки влаштовуються по всьому світі.
А хресні ходи - тільки на московії.і
показати весь коментар
29.06.2024 16:09 Відповісти
Так, так. Це круто все міняє. Як можна сумніватися у величі та патужності цієї події? Та й у діяльності самого найвеличнішого?..
показати весь коментар
29.06.2024 16:26 Відповісти
Там присутні справжні віруючі, а не імітатори, до яких ми звикли.
Їхні молитви потужніші за армію московитів, яка у 10 разів більша.
Чому ви вибираєте з цієї події найгірше ?
Порівняйте ставлення до росії у 2014 році і сьогодні.
показати весь коментар
29.06.2024 16:38 Відповісти
А ти їм під хвоста заглядав, що так стверджуєш? Точно відомо, що атеїстів немає тільки в окопах
показати весь коментар
29.06.2024 17:32 Відповісти
Для тебе свідчення правдивості знаходяться саме під хвостом ?
Що ж, нюхай, насолоджуйся, вникай ....
показати весь коментар
29.06.2024 17:48 Відповісти
Дякую, посміявся.
показати весь коментар
29.06.2024 19:27 Відповісти
от єрмака туде не взяв - це вже добре , холуїв Єрмака ага! так! - це вже НЕ погано ЗАУВАЖТЕ ! КОНСТІТУЦІЙНУ ВЛАДУ УКРАЇНИ ПРедставляють оці два Єрмаківських холуя.
показати весь коментар
29.06.2024 16:30 Відповісти
В тебе країна в прірву летить, гундос продажний, а ти хєрньою маєшся.
показати весь коментар
29.06.2024 16:38 Відповісти
все у нього по плану, як не Оманського то Стамбульського, на жаль...
показати весь коментар
29.06.2024 18:49 Відповісти
Просто рейтинг впавший намагається підправити. А щодо вітсутності агента "козиря", так у буратінки "жучок" у вухі; йому підкажуть у разі необхідності, бо з експромтом (літературною мовою) у буратінки--повна ж#па...
показати весь коментар
29.06.2024 21:25 Відповісти
Тепер і помолитися без зе не можна... А сповідатися?
показати весь коментар
29.06.2024 16:41 Відповісти
були релігійні слуги Божі, стали "зелені"
показати весь коментар
29.06.2024 16:57 Відповісти
Приглашение, чтобы все в мире, занялись такой ****** как он.
показати весь коментар
29.06.2024 16:58 Відповісти
"... поширення правди про війну ... " То чого не поширюєш факти про Стамбул ? І яка це правда за спинами своїх громадян, щоб не втратити владу ? "..коли дієш і коли робиш усе, щоб люди були в єдності. " То чого ідею уряду єдності відкинув у смітник, а натомість витяг зі смітника дЄрмака, який керує країною наче його обирали ті нещасних 73 % ? ЄДНОСТІ БЕЗ ПРАВДИ не буває. Брехня збирає тільки покидьків ! Бо гімно до гімна тягнеться.
показати весь коментар
29.06.2024 17:12 Відповісти
Легітимності у цієї влади немає, є тільки формальне виправдання її існування - неможливість проведення виборів під час війни. От тільки є сумніви, що ті 73% відсотки знову якимось чином намалюються - народ залишився тупий і здичавілий, бо найкращі загинули або гинуть. Бо ці у разі поразки просто втечуть...
показати весь коментар
29.06.2024 17:39 Відповісти
Не буде ніякої поразки, бо ніхто путіна далі не пустить.
Єрмаковське кодло можуть знести, але це й на краще.
Кучмівька система управління підлягає тільки зносу.
Війна - ідеальний час для оздоровлення країни.
показати весь коментар
29.06.2024 17:55 Відповісти
 
 