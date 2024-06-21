Ще сімох дітей повернули з окупованих територій Херсонщини

З окупованих територій Херсонщини на підконтрольну Україні територію повернули ще сімох дітей.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Ще сімох дітлахів повернули з поки що окупованих громад Херсонщини. Це три хлопчики та чотири дівчинки. Малечі – від 4 місяців до 13 років.



Вони подолали довгий і складний шлях. Головне, що зараз діти у безпеці, отримують всю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що над цим поверненням працювала команда благодійної організації "Save Ukraine".

Нагадаємо, на окупованих територіях російські загарбники знову почали проводити примусові медогляди українських дітей, щоб потім відправляти їх до таборів.