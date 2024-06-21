Еще семь детей вернули с оккупированных территорий Херсонщины

С оккупированных территорий Херсонщины на подконтрольную Украине территорию вернули еще семерых детей.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Еще семерых детей вернули из пока оккупированных громад Херсонщины. Это три мальчика и четыре девочки. Малышам - от 4 месяцев до 13 лет.



Они преодолели долгий и сложный путь. Главное, что сейчас дети в безопасности, получают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что над этим возвращением работала команда благотворительной организации "Save Ukraine".

Напомним, на оккупированных территориях российские захватчики снова начали проводить принудительные медосмотры украинских детей, чтобы потом отправлять их в лагеря.