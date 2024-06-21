РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12442 посетителя онлайн
Новости Война
524 0

Рашисты снова начали принудительные медосмотры украинских детей на ВОТ, чтобы потом их депортировать, - ЦНС

Окупанти проводять примусові медогляди дітей

Российские захватчики на оккупированных территориях снова начали проводить принудительные медосмотры украинских детей, чтобы потом отправлять их в лагеря.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Центр нацсопротивления.

"Под видом заботы оккупанты проводят принудительные медосмотры, после которых выписывают направление в лагеря в дальние регионы рф на "оздоровление".

Отказ ехать является основанием, чтобы против родителей возбудили дело о ненадлежащем воспитании с последующим лишением родительских прав. В лагерях детей подвергают усиленной пропаганде, а главное, - не всех детей возвращают обратно, и заставляют родителей лично их забирать. По приезду семью агитируют оставаться жить в отдаленных регионах", - говорится в сообщении.

Таким образом рашисты пытаются достичь своих целей по ассимиляции населения оккупированных территорий, отметили в ЦНС.

Читайте также: Более 70 летних лагерей организовали на оккупированной Луганщине, где планируют "перевоспитать" как минимум 5 тыс. школьников, - Центр нацсопротивления

Автор: 

дети (6679) оккупация (10259) Центр национального сопротивления (597)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 