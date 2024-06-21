Рашисты снова начали принудительные медосмотры украинских детей на ВОТ, чтобы потом их депортировать, - ЦНС

Российские захватчики на оккупированных территориях снова начали проводить принудительные медосмотры украинских детей, чтобы потом отправлять их в лагеря.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Центр нацсопротивления.

"Под видом заботы оккупанты проводят принудительные медосмотры, после которых выписывают направление в лагеря в дальние регионы рф на "оздоровление".

Отказ ехать является основанием, чтобы против родителей возбудили дело о ненадлежащем воспитании с последующим лишением родительских прав. В лагерях детей подвергают усиленной пропаганде, а главное, - не всех детей возвращают обратно, и заставляют родителей лично их забирать. По приезду семью агитируют оставаться жить в отдаленных регионах", - говорится в сообщении.

Таким образом рашисты пытаются достичь своих целей по ассимиляции населения оккупированных территорий, отметили в ЦНС.

