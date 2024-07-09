При посредничестве Катара Украина уже вернула 736 детей, депортированных Россией, - Лубинец

С начала российского вторжения в Украину при посредничестве Катара Украина вернула 736 детей, вывезенных Россией.

Это сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Омбудсмен напомнил, что сейчас государством-посредником в вопросе возвращения незаконно вывезенных Россией украинских детей является Катар.

"После того, как я передал Катару первые списки, где-то примерно через месяц мы вернули первую группу украинских детей. Она была небольшая, но это показало, что Катар может влиять на позицию Российской Федерации", - подчеркнул Лубинец.

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По его словам, общее количество юных граждан Украины, которых удалось вернуть с начала полномасштабного вторжения РФ, составляет 736 человек.

Уполномоченный анонсировал, что украинская сторона уже готовит возвращение следующих групп детей, однако конкретные даты решил не называть, чтобы враг не помешал этому процессу.

Ранее Лубинец заявлял, что известно о почти 20 тыс. депортированных или принудительно перемещенных россиянами украинских детей.