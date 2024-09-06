Зеленський: Я покажу Байдену та партнерам по G7, яким ми бачимо мир
Президент Володимир Зеленський заявив, що збирається представити президенту США Джо Байдену та партнерам по G7 план миру для України.
Про це він заявив під час 50-го міжнародного форуму "Амброзетті" в Італії, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
Глава держави сказав, що покаже президенту США Байдену та партнерам по G7, яким Україна бачить мир.
"Ми повинні бути міцними, для цього нам потрібен план, нам потрібна підтримка наших партнерів. Я покажу президенту Байдену, нашим партнерам по G7, як ми бачимо мир, що натисне на Путіна, щоб він сів та зупинив війну. Всі ці плани про те, що ми всі разом повинні натиснути на Путіна, щоб він захотів миру, тому що він не хоче миру", - сказав президент.
Зеленський зазначив, що для того, щоб Володимир Путін захотів миру, він має бути слабшим, а Україна – сильнішою.
Водночас український лідер наголосив, що Україна та світова спільнота мають справу з убивцею в особі Путіна.
"По-перше, він убивця. Ми разом з нашими партнерами повинні спиратися на Статут ООН, на міжнародне право, бо всі розуміють: він брехун і його слово нічого не варте. Ось чому це не тільки про переговори, це - про правила, над якими ми повинні працювати", - сказав очільник держави.
Будь ласка, зачекайте...
Зє ж у наркодиспансер прямо у США покладуть після таких галюнів.
Подляк!, ти сволоо...а, нічого кращого не міг придумати, щоб своїм тролям вложити в рота випорожнення під Казахстаньським прапором?
2. "Путін умний мужик. Нада убрать Парашєнка, каторий зарабативаєт на вайнє і вайна прекратітца"
3. "Ми б могли збільшити армію, але тоді ми не зможемо будувати дороги"
4. "У своїй голові, у своїй ментальності я війну вже закінчив" так сказав і розмінував Чонгар
5. "Якби я після попередження США про напад почав до цього готуватись, то тоді Я б втрачав 7 мільйярдів $ щомісяця"
6. "Якби я попередив українців про напад, то усі мужчини б повтікали з країни і не було б кому воювати" (а це вже образа від особи, яка сама є дуже захищеною)
7. "Татаров вбивав у Києві чеченців" (якісь байки про чеченців, яких посилали вбити Зеленського. У кацапів для того є добре навчені диверсанти, а не якісь тік-токери кадирівці)
8. "Мене ще військові не переконали, що треба мобілізувати хххх людей" (а тепер посилають у бій ненавчених, бо так вимагає динаміка війни)
Цитати не дослівні, не записував. Але їх суть точно передав. Можу продовжувати і далі, згадати про неодноразове порушення Конституції, про розставляння всюди своїх друзів антимайданівців, про переслідування опозиції, про велике Будівництво-крадівництво, про Баканова, про Мецгера (двоє мали б сидіти, але останній і далі на державній посаді, бо друзі),....
І така людина раптом стала патріотом? Як став патріотом, то позбудься свого москофільного оточення, що обкрадає країну.
Він не президент, а артист, який грає роль президента і читає те, що йому написали. І при тому дуже собою любується. І зимою і літом незмінно у обтислій футболці, вийшовши не з кабінету від паперів, а із спортзалу - такі напружені у нього біцепси.
А Путіна у нас не називають ****** і злочинцем? Ви такого не чули?
Ви точно бот Подоляка, який служив Юрє Єнакієвскаму, або бот Єрмака, який був радником Ельбруса Тадєєва. Тьфу на вас.
Він хоч знає, що воно значить, те слово "формула"?
Цей ******* з дозволу мудрого наріду!!!!
В наявності явна деградація свідомості.
То який він партнер для G7?
А тут ще й заяви про те, що потрібен план. Вони його кинули палити давно,коли позакінчували свої гарварди і йєлі!