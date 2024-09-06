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Зеленський: Я покажу Байдену та партнерам по G7, яким ми бачимо мир

Зеленський: Я покажу Байдену та партнерам по G7, яким ми бачимо мир

Президент Володимир Зеленський заявив, що збирається представити президенту США Джо Байдену та партнерам по G7 план миру для України.

Про це він заявив під час 50-го міжнародного форуму "Амброзетті" в Італії, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава держави сказав, що покаже президенту США Байдену та партнерам по G7, яким Україна бачить мир.

"Ми повинні бути міцними, для цього нам потрібен план, нам потрібна підтримка наших партнерів. Я покажу президенту Байдену, нашим партнерам по G7, як ми бачимо мир, що натисне на Путіна, щоб він сів та зупинив війну. Всі ці плани про те, що ми всі разом повинні натиснути на Путіна, щоб він захотів миру, тому що він не хоче миру", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що для того, щоб Володимир Путін захотів миру, він має бути слабшим, а Україна – сильнішою.

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Водночас український лідер наголосив, що Україна та світова спільнота мають справу з убивцею в особі Путіна.

"По-перше, він убивця. Ми разом з нашими партнерами повинні спиратися на Статут ООН, на міжнародне право, бо всі розуміють: він брехун і його слово нічого не варте. Ось чому це не тільки про переговори, це - про правила, над якими ми повинні працювати", - сказав очільник держави.

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Топ коментарі
+31
Ні, він не ідіот - він подонок, що привів війну в Україну і тепер дуже боїться, що його за це просто розірвуть. Тому воно і ліпить що завгодно, аби війна...ніколи не кінчалась, бо в іншому випадку йому гаплик. І він це ВЖЕ розуміє. Тому його і клинить, бо воно не просто тупе і убоге, воно мстиве і дуже, ДУЖЕ злопам'ятне! Він ніколи не забуде приниження, але воно бздливе і цей коктейль в його натурі видає отакі "наркотичні" еквілібри. Шкода тільки, що це все коштує нам мільйонів життів наших воїнів та мирного населення, яке за нього і голосувало, до речі.
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06.09.2024 22:26
+20
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06.09.2024 22:19
+16
Не дай Бог.

Зє ж у наркодиспансер прямо у США покладуть після таких галюнів.
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06.09.2024 22:15
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Українцям , для початку , цей план треба показати !
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06.09.2024 22:11 Відповісти
Для того щов бубочка показав план - йому потрыбен рояль. Словами - такого не описати - А от показати - таки ДА((
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06.09.2024 22:19 Відповісти
Той план, про який він казав, він уже викурив....прямо перед інтервью і викурив....
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06.09.2024 22:52 Відповісти
щоб закінчити війну - треба просто перестать стрелять - як тобі такий план ? ))
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06.09.2024 23:01 Відповісти
Вибачте,а як можна вірно перекласти його англійських на якусь нормальну мову? Його хтось зрозумів,чи так смі наказали писати. Я прослузала здивувалася, ще раз прослухала.
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06.09.2024 22:12 Відповісти
…мир в очах Пу…на.
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06.09.2024 22:15 Відповісти
який там прогноз геомагнітних бур на сьогодні?Чи то знову кокс?
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06.09.2024 22:22 Відповісти
Не дай Бог.

Зє ж у наркодиспансер прямо у США покладуть після таких галюнів.
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06.09.2024 22:15 Відповісти
Вы некоторые украинцы дураки или боты кремля!! Почему вы обсираете Зеленского. Не он стреляет по Украине. Не он убивает ваших детей. Не он захватывает ваши территории. Преступник это путлер. Но вы его не называете преступником а вежливо обходите. Тфу на вас.
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06.09.2024 23:10 Відповісти
Деякі українці не дурні і не боти кремля. Просто вони мають хорошу пам'ять і пам'ятають, що чинний президент, знаючи, що буде вторгнення, безбожно брехав народу, що його обрав, обіцяючи травневі шашлики
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06.09.2024 23:24 Відповісти
казаК, то ж партнер Путлера - по Вагнергейту, по Оману, по Стамбулу, по розмінуванню, по розведенню військ, по здачі територій, по здачі в полон захістників ...
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07.09.2024 00:08 Відповісти
Людина, що зарєєстувалась під прапорцем Казахстану, на Цензорі в травні 2024 року вже плює на українцвв?
Подляк!, ти сволоо...а, нічого кращого не міг придумати, щоб своїм тролям вложити в рота випорожнення під Казахстаньським прапором?
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07.09.2024 00:23 Відповісти
1. "Нада проста пєрєстать стрєлять"

2. "Путін умний мужик. Нада убрать Парашєнка, каторий зарабативаєт на вайнє і вайна прекратітца"

3. "Ми б могли збільшити армію, але тоді ми не зможемо будувати дороги"

4. "У своїй голові, у своїй ментальності я війну вже закінчив" так сказав і розмінував Чонгар

5. "Якби я після попередження США про напад почав до цього готуватись, то тоді Я б втрачав 7 мільйярдів $ щомісяця"

6. "Якби я попередив українців про напад, то усі мужчини б повтікали з країни і не було б кому воювати" (а це вже образа від особи, яка сама є дуже захищеною)

7. "Татаров вбивав у Києві чеченців" (якісь байки про чеченців, яких посилали вбити Зеленського. У кацапів для того є добре навчені диверсанти, а не якісь тік-токери кадирівці)

8. "Мене ще військові не переконали, що треба мобілізувати хххх людей" (а тепер посилають у бій ненавчених, бо так вимагає динаміка війни)

Цитати не дослівні, не записував. Але їх суть точно передав. Можу продовжувати і далі, згадати про неодноразове порушення Конституції, про розставляння всюди своїх друзів антимайданівців, про переслідування опозиції, про велике Будівництво-крадівництво, про Баканова, про Мецгера (двоє мали б сидіти, але останній і далі на державній посаді, бо друзі),....
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07.09.2024 01:05 Відповісти
Можна ще згадати його минули в 95 кварталі, де він просто насміхався з усього українського, показуючи у всіх сценках, які україномовні українці недолугі і тупі. Деякі речі були просто неприпустимими - "Сєнйор Галадамор", "рассіянє проста передвігают граніцу", ... , "Україна, как актріса с фільмав для взрослих". Остання сценк була в Юрмалі перед стадом москалів, які ржали.

І така людина раптом стала патріотом? Як став патріотом, то позбудься свого москофільного оточення, що обкрадає країну.

Він не президент, а артист, який грає роль президента і читає те, що йому написали. І при тому дуже собою любується. І зимою і літом незмінно у обтислій футболці, вийшовши не з кабінету від паперів, а із спортзалу - такі напружені у нього біцепси.

А Путіна у нас не називають ****** і злочинцем? Ви такого не чули?

Ви точно бот Подоляка, який служив Юрє Єнакієвскаму, або бот Єрмака, який був радником Ельбруса Тадєєва. Тьфу на вас.
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07.09.2024 01:35 Відповісти
Да, тьфу на нас. За то, что мы не забываем, кто войну принес в Украину. Кто помогает путину убивать наших родных и разрушать наши города и села. А "вежливо" мы обходим путина по той причине, что он сволочь и преступник по умолчанию, это не обсуждается, но не от нас зависит, будет он царем московии или нет, и ничего мы с этим сделать не можем. А шут обдолбанный, так сложилось, местный, его выбирало население Украины, а он по факту подельник царька мокшанского в деле уничтожения украинского народа. И каждый, кто привел в кресло президента то говно, и кто поддерживает торчка квартального, также виновен в смертях сотен тысяч украинцев.
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07.09.2024 07:36 Відповісти
План може и непогании - але є одне маленьке але - рашка
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06.09.2024 22:16 Відповісти
Найпотужніший має план всього "миру". Він плутає світ і мир?
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06.09.2024 22:16 Відповісти
Нью Васюки? Вже було, казкар.
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06.09.2024 22:16 Відповісти
Що, "формула миру Зеленського" вже не "канає"?

Він хоч знає, що воно значить, те слово "формула"?
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06.09.2024 22:17 Відповісти
.... і витягне рояль з кущів! )))
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06.09.2024 22:17 Відповісти
Твій мир 🤡 , ми всі вже бачили ...Здача Чонгару, Азовців ....Вагнергейт ...хроничний ідіот
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06.09.2024 22:17 Відповісти
Ні, він не ідіот - він подонок, що привів війну в Україну і тепер дуже боїться, що його за це просто розірвуть. Тому воно і ліпить що завгодно, аби війна...ніколи не кінчалась, бо в іншому випадку йому гаплик. І він це ВЖЕ розуміє. Тому його і клинить, бо воно не просто тупе і убоге, воно мстиве і дуже, ДУЖЕ злопам'ятне! Він ніколи не забуде приниження, але воно бздливе і цей коктейль в його натурі видає отакі "наркотичні" еквілібри. Шкода тільки, що це все коштує нам мільйонів життів наших воїнів та мирного населення, яке за нього і голосувало, до речі.
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06.09.2024 22:26 Відповісти
Йому цю ***** пишуть.Він тупий нарк.Яке злопамятне і мстиве,це не про нього!!
Цей ******* з дозволу мудрого наріду!!!!
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06.09.2024 23:32 Відповісти
Але це просто неможливо ,шо б не було нікого, серед політдіячив ...які могли би цю гадину ,з допомогою народу скинути ...?! Як так сталося , шо всі ми в Україні , незахищенні від цого зеленого ворога ?!
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06.09.2024 23:38 Відповісти
Бо треба мати свій мозок і хоч іноді його застосовувати, а не Ґ+Ґ...особливо перед виборами! І це ще не все - я даю вам 100пудову гарантію, що на наступних виборах наш "мутрий нарід" знову знайде якесь "Ґ" на кшталт притуленого-стерненського-чмута, бо йому так розкажуть і покажуть на ТВ, де знову не треба буде думати, а просто в чергове..."зробимо їх разом"....ще раз. Це ж технології, які відпрацьовані ще леніним-сталіним, провірені гітлером-геббельсом і успішно застосовані в московії і ВЖЕ впроваджуються(і доволі результативно!!) у нас.
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07.09.2024 11:49 Відповісти
Головне не забути під час промови, зняти кеду і стукати нею по трибуні. Захід того боїться! Вже щось таке було.
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06.09.2024 22:18 Відповісти
Хрипатый не Хрущ. У Хруща были весомые аргументы подтвердить стук по трибуне,у этого п..ра нет. У него призвание быть паяцем,веселить публику. Вот все с него и веселятся,только Украине это очень дорого обходится.
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06.09.2024 22:34 Відповісти
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06.09.2024 22:19 Відповісти
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06.09.2024 22:27 Відповісти
...карту, откуда готовилось нападение ))
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06.09.2024 23:03 Відповісти
Зєля! Ти можеш показати тільки гру на роялі без рук! Пізно щось показувати. Відставка і вибори
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06.09.2024 22:30 Відповісти
Це звучить як погроза))
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06.09.2024 22:31 Відповісти
Безладне та безглузде марення наркомана.
В наявності явна деградація свідомості.
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06.09.2024 22:32 Відповісти
А хіба та свідомість колись була ясною? Вроджена тупорилість плюс систематичне вживання речовин - от і результат.
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07.09.2024 07:42 Відповісти
Це вже воно пішло грати на передвиборчу рекламу?
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06.09.2024 22:35 Відповісти
Зеленскій на третій рік війни прозрів, і хоче всьому Світу теж відкрити очі!
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06.09.2024 22:38 Відповісти
Мир с бешенной собакой которая загрызла всю твою семью? Ето тебе к дохтору психоневрологическому нужно сходить
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06.09.2024 22:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=FcvMRJO3-oM&ab_channel=5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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06.09.2024 22:45 Відповісти
А ты народу не хочешь сказать?
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06.09.2024 22:49 Відповісти
Ну він повинен скласти повноваження для початку
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06.09.2024 23:03 Відповісти
Карту купи, лапоть. У Лукашенко.
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06.09.2024 23:07 Відповісти
Володька,ти тільки лідерам G 7 про Татарова і чеченців не задвігай
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06.09.2024 23:07 Відповісти
знову щось про "по сєрєдіне"?
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06.09.2024 23:18 Відповісти
Ти вже шостий рік будуєш "Україну своєї мрії", вже давно забув, що молов своїм помелом
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06.09.2024 23:28 Відповісти
Дибіляка безтолковий та й годі. І це чмо називається президентом.
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06.09.2024 23:31 Відповісти
а що там з вАнюшею бакЛановим?!
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06.09.2024 23:34 Відповісти
Та ти вже показав як граєш. Краще мовчати і щось робити мовчки.
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07.09.2024 00:16 Відповісти
курва, я сподіваюся, що воно не покаже байдену, як треба на роялі грати...
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07.09.2024 00:20 Відповісти
Заглядун в очко покаже.
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07.09.2024 06:02 Відповісти
Що саме Зеленський, як партнер, запропонував учасникам 50-го міжнародного форуму "Амброзетті" в Італії?
То який він партнер для G7?
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07.09.2024 07:01 Відповісти
"я вам покажу кузькіну мать !" (с)...і колпаком по трибуні..
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07.09.2024 07:26 Відповісти
Б***дь! Як вони ще йому якусь зброю дають, коли йому іноді навіть сірники небезпечно давати! Мабуть у них вся надія що зброю отримують і використовують інші люди, а не ті, які з опереточними булавами...
А тут ще й заяви про те, що потрібен план. Вони його кинули палити давно,коли позакінчували свої гарварди і йєлі!
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07.09.2024 07:58 Відповісти
шо ти там покажеш? Остін навіть не глянув на план перемоги який віз на Рамштайн, та про який волали з кожної праски
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07.09.2024 08:07 Відповісти
Не надо было лезть лично командовавть войсками.....
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07.09.2024 09:40 Відповісти
Зіграє на роялі
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07.09.2024 10:37 Відповісти
Що ти можеш показати? Вчи ноти, стануть у пригоді!
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07.09.2024 14:32 Відповісти
А лучше - психиатру
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07.09.2024 18:02 Відповісти
 
 