Зеленський: Я покажу Байдену та партнерам по G7, яким ми бачимо мир

Президент Володимир Зеленський заявив, що збирається представити президенту США Джо Байдену та партнерам по G7 план миру для України.

Про це він заявив під час 50-го міжнародного форуму "Амброзетті" в Італії, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава держави сказав, що покаже президенту США Байдену та партнерам по G7, яким Україна бачить мир.

"Ми повинні бути міцними, для цього нам потрібен план, нам потрібна підтримка наших партнерів. Я покажу президенту Байдену, нашим партнерам по G7, як ми бачимо мир, що натисне на Путіна, щоб він сів та зупинив війну. Всі ці плани про те, що ми всі разом повинні натиснути на Путіна, щоб він захотів миру, тому що він не хоче миру", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що для того, щоб Володимир Путін захотів миру, він має бути слабшим, а Україна – сильнішою.

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Водночас український лідер наголосив, що Україна та світова спільнота мають справу з убивцею в особі Путіна.

"По-перше, він убивця. Ми разом з нашими партнерами повинні спиратися на Статут ООН, на міжнародне право, бо всі розуміють: він брехун і його слово нічого не варте. Ось чому це не тільки про переговори, це - про правила, над якими ми повинні працювати", - сказав очільник держави.

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