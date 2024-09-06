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Зеленський (22416) Італія (1514) ППО (2922)

Зеленський: В Україні недостатньо систем ППО, щоб захисти всю територію

Зеленський: в Україні недостатньо систем ППО, щоб захисти всю територію

Наявних в Україні систем ППО недостатньо, щоб захистити всю територію країни та відбити кожну російську повітряну атаку.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на міжнародному економічному форумі "Амброзетті" в Італії в п'ятницю, 6 вересня, пише "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що українці перебувають під постійною загрозою ударів російських ракет і безпілотників.

"На щастя, ми маємо системи ППО. Зокрема завдяки Італії. Але цього недостатньо, щоб убезпечити всю нашу територію і відбити кожну російську атаку", - наголосив глава держави.

Зеленський також додав, що загроза російських обстрілів залишається постійною, оскільки Україна досі не має дозволу від партнерів на знищення російських військових аеродромів.

Нагадаємо, що 6 вересня президент Зеленський прибув з офіційним візитом до Італії.

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Топ коментарі
+17
Зате в нас дох***на зеленого асфальту. Згинь заразо!
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06.09.2024 21:08
+15
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06.09.2024 21:09
+15
я напишу в 105 раз ППО війну не виграє ! без масований ударів по кацапії це гра в одні ворота !
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06.09.2024 21:21
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Зате в нас дох***на зеленого асфальту. Згинь заразо!
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06.09.2024 21:08 Відповісти
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06.09.2024 21:09 Відповісти
Якщо б не написали, і не здогадався б.
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06.09.2024 21:10 Відповісти
Дуже недостатньо - коли Львів за 1000 км не може захиститись
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06.09.2024 21:10 Відповісти
Андруша Садовий з Юлькою Тімошенко не допомогають у захисті? А чому? До речі, а у який бригаді ЗСУ зараз сини Андрущи захищають Львів?
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06.09.2024 21:51 Відповісти
Мабуть одиниці синів наших очільників захищають Украіну
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06.09.2024 22:05 Відповісти
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06.09.2024 21:12 Відповісти
А клінстони з нашої Пво ХТО ВИЛУЧАВ ?
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06.09.2024 21:43 Відповісти
<******* ЗЕЛЕНЕ ?
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06.09.2024 21:44 Відповісти
ВОВА , НЕ ГНІВИ БОГА ...НІ СВОГО НІ НАШОГО .
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06.09.2024 21:46 Відповісти
Хоча який з тебе ....
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06.09.2024 21:47 Відповісти
Те же, кто разминировал, отводил и строил дороги для парашных танков.
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06.09.2024 21:47 Відповісти
А хто ж тобі, жидяра пархата, заважав нарощувати військову силу під час війни? А ти на будівництві шляхів пиляв бабло та збирав лвподобайки та рейтинг нарощував.
О, забув: ти ще території розміновував під відео для звітності перед "той стороной" та війська відводив у голий степ.
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06.09.2024 21:14 Відповісти
Забери вкрадені мільярди у всяких коломойсько - ахметових і будуть гроші на ППО !
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06.09.2024 21:15 Відповісти
І хто тобі лікар??
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06.09.2024 21:21 Відповісти
я напишу в 105 раз ППО війну не виграє ! без масований ударів по кацапії це гра в одні ворота !
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06.09.2024 21:21 Відповісти
Да і прикрити фізично країну ППО може лише хіба що Ліхтенштейн або Монако. Але це не точно
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06.09.2024 21:25 Відповісти
По Украине массированные ракетные удары наносятся уже 3 года. Тысячи ракет прилетело. Не сказал бы чтоб РФ у Украины выиграла войну.

Урон конечно нанесут, но войну не выиграют. Даже если прилетит в 5 раз больше чем по Украине (чего в той части мира что поддерживает Украину, не факт что вообще найдётся).
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06.09.2024 22:24 Відповісти
що прилетить і що приїде якщо буде знищено військові склади ,заводи , казарми ,полігони , мости на кацапії на 1500-2000 км від українського кордону . хай спробують вести війну з за Уралу . надавати зброю і диктувати як її застосовувати це лицемірство !
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07.09.2024 13:28 Відповісти
Зате у нас є незамінимий Єрмак, за якого ніхто не голосував, і ліжка, які переставляють у борделі замість того щоб змінити курв.
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06.09.2024 21:25 Відповісти
Зате достатньо дерев - вся верховна рада.
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06.09.2024 21:25 Відповісти
Маячня , і брехня . Згадай скандал зі стугнами ( Тетяна Чорновіл, та Пашинський ) і закриття ракетної програми зелею.
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06.09.2024 21:56 Відповісти
Стугна , Вільха , Нептун .
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06.09.2024 22:04 Відповісти
Вважаєш, що Зеленський більш компетентний Президент, ніж Порошенко?
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06.09.2024 21:57 Відповісти
В вашому дитячому уявленні, рорзробляти та налагодити випуск ракет - це як ліпити вареники? А вам не спадало на думку що це може займати довгі роки , ні? Перед тим як писати своі дурниці ви хоча б прцікавились темою......При Порошенку, до 19-го року всі ракетні програми розвивались і вийшли вже на етап випуску! У квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки ОТРК. Один в рамках іноземного замовлення від Саудівської Аравії, а другий для Збройних сил України. Королівство Саудівська Аравія, що і є іноземним замовником, готувалось до випробувань ОТРК ..ГРІМ-2'' восени 2019 року, а надходження на озброєння очікуочікувалось з 2022 року. !!! 30 січня 2018 року були успішно здійснені перші льотні випробування ПКР ..НЕПТУН"" . 12 квітня 2019 року Головний конструктор і Генеральний директор КБ «Південне» Олександр Дегтярьов під час урочистостей з 65-річного ювілею підприємства повідомив, що КБ ..Південне ""розробляє близько десяти проєктів (!!!) розвитку бойової ракетної та реактивної техніки на потреби Збройних сил України. 1 травня 2019 року в Одеській області стартували випробування вітчизняних ракетних комплексів типу «Вільха» та «Нептун». Державні випробування комплексів «Вільха-М» та «Вільха-Р» були заплановані на серпень-жовтень 2019 року.......Але по дурості більшості , до влади прийшов цирковий блазень і його шобла, і...все розвалили! А скільки б могло бути озброєння нашого виробництва що доставало б навіть до мАцкви! Але ще й досі в Україні, навіть в такі криваві часи є дуже багато дебілів, що й досі вірять в "українця ЗЕ" і що він діє в інтересах України і народа України!
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06.09.2024 22:24 Відповісти
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06.09.2024 21:41 Відповісти
ПОТУЖНО !!!!
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06.09.2024 21:49 Відповісти
Вже підраховано- що вистачило б і 15% від тих десятків мільярдів $, (які цей членограій закатав в асфальт за три роки до війни), щоб можливо б було закупити достатню кількість систем ППО, які б закрили б усе небо над Украіною! Що воно тоді відповіло, коли йому казали збільшити витрати на озброєння арміі? Що воно не може цього зробити- бо не буде за що будувати дороги! Так і хочеться в нього спитати зараз - ну що набудувався, задоволений? Тобі зелена шельма цього Украінський народ ніколи не забуде і не пробаче!
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06.09.2024 21:42 Відповісти
скільки ракет впало на Закарпаття за весь час війни? то чому б не прикрити військову промисловість мад'ярами?
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06.09.2024 21:43 Відповісти
НАТО завжди багато вимагає від України, але дає їй дуже мало.
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06.09.2024 22:02 Відповісти
Кончу-Заспу защищает ? Тогда о чем речь ?
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06.09.2024 22:21 Відповісти
Конча - Заспа прикрита намертво!
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06.09.2024 22:31 Відповісти
зніміть ппо з Конча-Заспи і хватить на всю неньку
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07.09.2024 08:05 Відповісти
 
 