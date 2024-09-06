Зеленский: в Украине недостаточно систем ПВО, чтобы защитить всю территорию

Имеющихся в Украине систем ПВО недостаточно, чтобы защитить всю территорию страны и отразить каждую российскую воздушную атаку.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на международном экономическом форуме "Амброзетти" в Италии в пятницу, 6 сентября, пишет "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что украинцы находятся под постоянной угрозой ударов российских ракет и беспилотников.

"К счастью, мы имеем системы ПВО. В частности благодаря Италии. Но этого недостаточно, чтобы обезопасить всю нашу территорию и отразить каждую российскую атаку", - подчеркнул глава государства.

Зеленский также добавил, что угроза российских обстрелов остается постоянной, поскольку Украина до сих пор не имеет разрешения от партнеров на уничтожение российских военных аэродромов.

Напомним, что 6 сентября президент Зеленский прибыл с официальным визитом в Италию.

Читайте также: Мы начнем производство оружия под землей, - Зеленский