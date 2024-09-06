Зеленский: в Украине недостаточно систем ПВО, чтобы защитить всю территорию
Имеющихся в Украине систем ПВО недостаточно, чтобы защитить всю территорию страны и отразить каждую российскую воздушную атаку.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на международном экономическом форуме "Амброзетти" в Италии в пятницу, 6 сентября, пишет "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что украинцы находятся под постоянной угрозой ударов российских ракет и беспилотников.
"К счастью, мы имеем системы ПВО. В частности благодаря Италии. Но этого недостаточно, чтобы обезопасить всю нашу территорию и отразить каждую российскую атаку", - подчеркнул глава государства.
Зеленский также добавил, что угроза российских обстрелов остается постоянной, поскольку Украина до сих пор не имеет разрешения от партнеров на уничтожение российских военных аэродромов.
Напомним, что 6 сентября президент Зеленский прибыл с официальным визитом в Италию.
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О, забув: ти ще території розміновував під відео для звітності перед "той стороной" та війська відводив у голий степ.
Урон конечно нанесут, но войну не выиграют. Даже если прилетит в 5 раз больше чем по Украине (чего в той части мира что поддерживает Украину, не факт что вообще найдётся).