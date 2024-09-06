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Новости Война
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военно-промышленный комплекс (235) Зеленский (19024) оружие (10028)

Мы начнем производство оружия под землей, - Зеленский

зеленський

Украина планирует организовать подземное производство оружия и боеприпасов, чтобы меньше зависеть от задержания поставок партнерами.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на международном экономическом форуме "Амброзетти" в Италии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Путин ищет в худших режимах по всему миру больше ракет, чтобы иметь возможность продолжить убивать украинских детей. Мы пытаемся найти системы, чтобы защитить себя. Россия использует баллистические ракеты из Пхеньяна, ударные дроны из Тегерана и значительное количество денег из российской нефти, чтобы продолжать эту войну так долго, как возможно, и лишить нашу страну жизни", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина ежедневно строит укрытия для школ и подземные школы, чтобы украинские дети могли учиться в безопасности. Кроме этого, Украина перемещает украинские предприятия, чтобы экономика могла и дальше функционировать.

"Мы начнем производство оружия под землей, чтобы украинские солдаты могли защитить себя, даже когда поставки от наших партнеров задерживаются. И мы постепенно переносим эту войну обратно в Россию, чтобы Путин в конце концов почувствовал давление искать только одной вещи - мира", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также: Запрет на удары по РФ западным оружием является ошибкой, нам нужен этот дальнобойный потенциал, - Зеленский
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Топ комментарии
+43
Добре, що всіх попередив, як з контнаступом
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06.09.2024 20:57
+43
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06.09.2024 20:58
+39
Сраний клоун! Скільки крові пролилося з- за його довгого, ідіотського язика!
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06.09.2024 20:59
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Правила форума Совет форумчан
оце його торкнуло!
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06.09.2024 20:56 Ответить
Тільки тепер дійшло???Вже три роки йде повномасштабка,вже давно пора було закопати під багатометрові шари бетону і землі всі виробничі потужності!!!
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06.09.2024 21:36 Ответить
Ключевое слово "начнем". Когда- нибудь в будущем. Дальше можно не читать.
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06.09.2024 21:49 Ответить
Добре, що всіх попередив, як з контнаступом
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06.09.2024 20:57 Ответить
Сраний клоун! Скільки крові пролилося з- за його довгого, ідіотського язика!
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06.09.2024 20:59 Ответить
Але давайте серйозно. Все що робить команда клоуна- з першого дня війни, так чи інакше спрямовано на .....ВИБОРИ.... Проаналізувати всі дії кінченого наркомана- всі його кроки, пости, виступи- все заради виборів та рейтингу! Не зустрічав серйозної аналітики стосовно цього питання..((((
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06.09.2024 21:05 Ответить
***,ще скажи де і коли((((((((
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06.09.2024 20:58 Ответить
скаже як виробництво почнеться.
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06.09.2024 20:59 Ответить
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06.09.2024 20:58 Ответить
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06.09.2024 23:52 Ответить
саша - той череп належить пітекантропу - що ДАВНО вимерли
Автор малюнка скоріш за все кацапоїд обікновенний - що має мозок не більше того пітєкантропа
бо виходить за задумом що "віруючі в зєлю" - ВИМЕРЛИ 🤣
папалвпарасак - гойда 🤣
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07.09.2024 12:47 Ответить
яму де почнеш копати
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06.09.2024 21:02 Ответить
не гоні лошадей.... !
спочатку проведе піар-кампанію Великого Підземництва
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06.09.2024 23:56 Ответить
Боже, збережи Україну вiд клоунiв
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06.09.2024 21:02 Ответить
пізно !!!

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07.09.2024 00:11 Ответить
це вже має відбуватися два з половиною років... без яких би то не було анонсів.
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06.09.2024 21:03 Ответить
Додумався на третій рік війни та на 15-й рік агресії!
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06.09.2024 21:05 Ответить
Та ні. Він в цьому напрямку працює з початку війни. Сотні тисяч українських солдатів вже переміщені туди (під землю). Ви просто його недооціюєте.
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06.09.2024 21:42 Ответить
А куди поспішати? Може ще почекаємо декілька років?
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06.09.2024 21:05 Ответить
Підем під землю? - так це ж роки а потрібно зараз
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06.09.2024 21:05 Ответить
В тебе було три роки їх без проблем виробляти! Але ти вибрало асфальт і шашлики! Іди геть чума зелена!
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06.09.2024 21:06 Ответить
Під землею - дуже вдала ідея. В сенсі, зручно красти гроші. Можна буде всім розказувати які потужні заводи побудовані, при цьому їх ніхто не побаче та не зможе перевірити, авжеж вони «під землею».
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06.09.2024 21:06 Ответить
Может под асфальтом?)
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06.09.2024 21:07 Ответить
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06.09.2024 21:07 Ответить
Здається це із старовинної пісні про шотландських Піктів.

А щодо підземних заводів- все давно викопано при совку - і в Карпатах підземні об'єкти, і в Житомирській області, і навіть в Чернігівській. Також є багатокілометрові Одеські катакомби...
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07.09.2024 02:42 Ответить
І тут Остапа понесло....
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06.09.2024 21:09 Ответить
Это же сколько на этом всём можно закатать в асфальт землю.
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06.09.2024 21:10 Ответить
На всьому можна розікрасти.
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06.09.2024 21:34 Ответить
Треба всю зелену владу під землю загнати, і засипати!
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06.09.2024 21:11 Ответить
...А зверху висадить мільйон дерев і над ними будуе гудіти мільйон дронів !!! Гидота ***..
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06.09.2024 21:12 Ответить
Він мені пригадав Капітана Смоллєта:"...я буду сражаться за всех!!!".
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06.09.2024 21:20 Ответить
І шашлики почне жарити під землею. Єрмаковщина 2,5 роки здає країну.
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06.09.2024 21:12 Ответить
а можна тілько тебе під землю, а ми тут якось нагорі?
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06.09.2024 21:13 Ответить
обох тодію бо реально треба багато чого під землю заховати, не тільки виробництво зброї. може еклектропідстанціїї. а вони тендери на дороги знов запустили.
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06.09.2024 21:25 Ответить
кто виноват,что голосовали за этого ……..
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06.09.2024 21:14 Ответить
Ви не знаєте??? То Порошенко за Зелю проголосував .
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06.09.2024 21:53 Ответить
бідло-школа, відстала українська совкова школа. і не тільки тому, що педбидло завжди гнали на мітинги і голосування, а сам зміст освіти, те, що в книжках стоїть. відсутність міжпредметних зв"язків - предмету, який педкоронована викладає і законодавчої бази. вчителі - полупродукти вузів - енциклопедичні знання дати сожуь, а як вони в житті взаємодіють - нуль.
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06.09.2024 22:32 Ответить
Якщо тільки на 3-му році війни така думка прийшла, то все погано...
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06.09.2024 21:14 Ответить
Там буде обіцяний Космодром, бабусі з бабушкофонами, мільярд дерев, мегават енергії, мільйон дронів, і черги вчителів за зарплатнею в 4 тис євро, в перемішку з чергою поляків в пошуках роботи?
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06.09.2024 21:15 Ответить
А курси пілотів бпла будемо продовжувати на поверхні - кучкувати людей в Полтаві?
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06.09.2024 21:18 Ответить
Це треба було ще 24.02.2022 розпочати
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06.09.2024 21:19 Ответить
Планирует... дальше можно не читать.
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06.09.2024 21:20 Ответить
Либонь "план" у нього якісний!
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06.09.2024 21:45 Ответить
Залежати від поставок , а не від затримання поставок .
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06.09.2024 21:21 Ответить
Падлюки зелені вже і під землею хочуть красти.
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06.09.2024 21:22 Ответить
А може вовіку вже в бункер дерев'яний пора , на 2 метри в землю..
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06.09.2024 21:29 Ответить
Не прошло и три года
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06.09.2024 21:24 Ответить
А можна я воювати буду під землею?
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06.09.2024 21:27 Ответить
Ні не можна Воювати ми будемо через "дію" у нас "країна у смартфоні" Забули, чи вам буба айфон не дав?
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07.09.2024 05:45 Ответить
Мені дістався Хуавей - Айфона не вистачило
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07.09.2024 10:53 Ответить
Пане блазню! Підакжить бовдурам, які тебе привели до влади, як називається міністерство, яке очолювала Мері Попінс Верещук і чим буде займатися нове міністерство МІНПУК?
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06.09.2024 21:28 Ответить
В земляних роботах майстер - крот Єрмак
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06.09.2024 21:35 Ответить
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06.09.2024 21:47 Ответить
на всякого Крота знайдеться Кіт !

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07.09.2024 00:07 Ответить
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07.09.2024 00:28 Ответить
А зверху мільярд дерев , над якими кружляє мільйон дронів!!
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06.09.2024 21:36 Ответить
Можна, будь ласка, скинути гео-локацію.
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06.09.2024 21:37 Ответить
чому не в Закарпатті, під прикриттям мад'ярів?
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06.09.2024 21:38 Ответить
Чергова локшина від зебілів... Питання тільки під чиєю і чи буде та земля...
У них усе під чимсь, сирник просрався під покровськом і курськом, кульоба під МЗС, а про сосни, кути та вереоргазмучки вже й казати нічого... Шапіто, але найгірше що з таким командуванням у нас скоро і землі не буде!
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06.09.2024 21:39 Ответить
Ооооо!!! Нарешті в кінці 3го року війни!!!!
Давай скажемо ще де саме то буде! Найрозумніший!
Потім, враховуючи що воно то каже в майбутньому часі ( як мільйон, дерев, дронів, зп вчителям) , може й не треба дуже перейматися... Хочь так Путіна налякає...
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06.09.2024 21:39 Ответить
А чому він не сказав що побудує мильйон підземних заводів?
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06.09.2024 21:39 Ответить
посадить же)
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06.09.2024 22:52 Ответить
Далі пошуки Шамбали, спис Лонгіна, чаша Грааля...що там ще?...
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06.09.2024 21:52 Ответить
Обмежемось соло на роялі без рук
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06.09.2024 22:17 Ответить
Знову анонс від зе шостому році правління,причому,останній рік з 30.05.24,як протермінований.
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06.09.2024 21:54 Ответить
той хто похоронив ,на догоду куйлу ,виробництво української зброї до війни .,скоріш під землю відправить всю Україну
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06.09.2024 22:01 Ответить
За часів Союза на кожному виробництві були міцні, бетоновані, багаторівневі "бомбосховища" на випадок війни з НАТО. Переносити туди виробництво зброї треба було ще десять років тому. Після такої заяви зєля або дебіл, або шпигун.

В обох випадках треба вибори. Бо інакше програємо війну
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06.09.2024 22:13 Ответить
Мародер самопризначений незабудь кірюшу призначити пр відмиваню долярів.
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06.09.2024 22:22 Ответить
У кірюши вже від накрадених грошей іжога
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06.09.2024 22:27 Ответить
Німеччина у час Другої Світової провадила політику виробництва стратегічної продукції на двох засадах:
1)під землею.
2)розпорошено.
На нинішній час ні одне, ні друге рішення не допоможе, бо якщо є інструменти, що Пиню у бункері дістануть, то тим більше якесь виробництво не врятується.
Розпорошення також не панацея, бо у Пині ракет багато - на усі цілі вистачить.
Стратегічну продукцію потрібно виробляти концентровано на значній відстані від путлєрівської росії і мати там добру ППО.
Або провадити виробництво на території АЕС, які путлєр боїться атакувати, бо вітер і на нього повіє.
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06.09.2024 22:33 Ответить
Не прошло и два года😁
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06.09.2024 22:39 Ответить
Обещалкин.
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06.09.2024 22:50 Ответить
час потужних начінаній
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06.09.2024 22:51 Ответить
Що робила Україна з 2014 року,(Президенти - Порошенко, Зеленський)? У 2023 році мали бути гори артилерійських ***********. Можна бути розчарованим, що Захід не надає більше. А що зробила Україна після 2014 року для збільшення власного виробництва ***********? Україна десятиліттями була серцем оборонної промисловості Радянського Союзу. Тому Україна має зробити все можливе, щоб збільшити виробництво. Виробництво можливо збільшити й під час війни - виробництво німецьких літаків у Другій світовій війні досягнуло піка 1944 року, коли Німеччину вже бомбардували британці й американці. В 1944 році німці запустили в серійне виробництво першу крилату ракету з дальністю польоту 250 км. У виробництво aртилерійських *********** потрібно вкласти гроші, зробити замовлення на певну кількість. Україні важливо постачати готові **********, але Україна може виробляти й сама. Ззовні потрібне лише постачання пороху й деяких матеріалів.



За 30 років - від 1991 року,(Президенти - Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко, Зеленський)? в Україні не розпочали виробництво зброї, хоча у нас величезний оборонно-промисловий комплекс, понад 250 підприємств.

На сьогодні ординська армія краща за українську. Технологічно краще оснащена, більше техніки, краща зброя, краще спорядження.
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06.09.2024 22:52 Ответить
Гаранти державної безпеки України по Будапештському меморандуму США та Великобританія повинні повернути вилучену УКРАЇНСЬКУ зброю у повному обсязі та без усіляких обмежень у її використанні. На той момент Україна мала 176 МБР (130 SS-19 і 46 SS-24) з ядерними боєголовками - Міжконтинентальна Балістична Ракета - максимальна дальність 10 000 км, 43 стратегічні бомбардувальників (23 Ту-95 і 20 Ту-160), 2 (90 Ту-16, 70 Ту-22, 81 Ту-22М), 20 літаків ІЛ-78 для дозаправки в повітрі, 245 ударних винищувачів Су-24, 80 модернізованих великовагових перехоплювачів МіГ-25 та 260 винищувачів МіГ-29 та Су- 27.
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06.09.2024 22:53 Ответить
Тобі скільки рочків?
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07.09.2024 07:31 Ответить
Володя, та не надо спешить! Война только третий год идет!!
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06.09.2024 23:30 Ответить
Геть тупорилого ішака!
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06.09.2024 23:37 Ответить
не пройшло і 10 років!
а нє.... чекайте! все-таки ПРОЙШЛО 10 РОКІВ!!!
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07.09.2024 00:09 Ответить
Ты там в Америке лучше б учил мат часть! А не гавкал в пользу Зеленского который у власти не 10 лет. а только 5, но первое что он сделал когда стал презиком, это оставил без финансированиял все ракетные программы и Павлоградский завод который выпускал ракетное топливо только потому чтоб навредить Порошенко так как это была его тема. Для него главный враг был не Путин который вел войну, а Порошенко!!!
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07.09.2024 10:17 Ответить
Вспомни чем потопили крейсер Москва ракетами Порошенко. Так что цифру 10 забудь, 3 года АСФАЛЬТА это 300 таких ракет!!!
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07.09.2024 10:21 Ответить
Зелені кроти??
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07.09.2024 00:16 Ответить
Під керівництвом корумпованих уйобків - зєлєнскаго і єрмака - ми ніколи війну не закінчимо. Війна - необхідна умова для зє залишатися на свободі та при владі для того щоб красти до безкінечності. Дурний, дурний та хитрий. Коли Україна стане безлюдною зєлєнскій звалить в Ізраїль, а єрмак в *********... Зє буде виправдовуватись що все робив єрмак без його відома, а єрмак тим що виконував доручення припіздєнта...

Цікаво, а як дії зє оцінює штучний інтелект? Скільки разів це падло має здохнути за те що воно натворило в Україні? Якби цю мразоту судив я, то зє придушували б раз на три дні і реанімували. І так до того часу поки серце витримуватиме. Я б подбав щоб агонія тривала роками, але спершу змусив би його на власні очі побачити повільну смерть всіх родичів та нащадків, які його заохочували, підтримували і стимулювали. Вважаю що цей "жофрі зєнкастер" заслуговує навіть на щось гірше і повільніше.
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07.09.2024 00:30 Ответить
в смысле, начнем?
А какого хера до сих пор не начали?
Третий год воны!
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07.09.2024 01:25 Ответить
Це потрібно було робити ще 10 років тому...
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07.09.2024 08:34 Ответить
Как сказал поэт:
нету слов...
да и буквы закончились тоже...
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07.09.2024 09:53 Ответить
От зараз мільярд дерев закінчать висаджувати, і одразу почнуть зброю під землею робити.
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07.09.2024 10:24 Ответить
 
 