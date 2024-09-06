Мы начнем производство оружия под землей, - Зеленский
Украина планирует организовать подземное производство оружия и боеприпасов, чтобы меньше зависеть от задержания поставок партнерами.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на международном экономическом форуме "Амброзетти" в Италии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Путин ищет в худших режимах по всему миру больше ракет, чтобы иметь возможность продолжить убивать украинских детей. Мы пытаемся найти системы, чтобы защитить себя. Россия использует баллистические ракеты из Пхеньяна, ударные дроны из Тегерана и значительное количество денег из российской нефти, чтобы продолжать эту войну так долго, как возможно, и лишить нашу страну жизни", - сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что Украина ежедневно строит укрытия для школ и подземные школы, чтобы украинские дети могли учиться в безопасности. Кроме этого, Украина перемещает украинские предприятия, чтобы экономика могла и дальше функционировать.
"Мы начнем производство оружия под землей, чтобы украинские солдаты могли защитить себя, даже когда поставки от наших партнеров задерживаются. И мы постепенно переносим эту войну обратно в Россию, чтобы Путин в конце концов почувствовал давление искать только одной вещи - мира", - подчеркнул Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Автор малюнка скоріш за все кацапоїд обікновенний - що має мозок не більше того пітєкантропа
бо виходить за задумом що "віруючі в зєлю" - ВИМЕРЛИ 🤣
папалвпарасак - гойда 🤣
спочатку проведе піар-кампанію Великого Підземництва
А щодо підземних заводів- все давно викопано при совку - і в Карпатах підземні об'єкти, і в Житомирській області, і навіть в Чернігівській. Також є багатокілометрові Одеські катакомби...
асфальтземлю. Мері ПопінсВерещук і чим буде займатися нове міністерство МІНПУК?
У них усе під чимсь, сирник просрався під покровськом і курськом, кульоба під МЗС, а про сосни, кути та вереоргазмучки вже й казати нічого... Шапіто, але найгірше що з таким командуванням у нас скоро і землі не буде!
Давай скажемо ще де саме то буде! Найрозумніший!
Потім, враховуючи що воно то каже в майбутньому часі ( як мільйон, дерев, дронів, зп вчителям) , може й не треба дуже перейматися... Хочь так Путіна налякає...
В обох випадках треба вибори. Бо інакше програємо війну
1)під землею.
2)розпорошено.
На нинішній час ні одне, ні друге рішення не допоможе, бо якщо є інструменти, що Пиню у бункері дістануть, то тим більше якесь виробництво не врятується.
Розпорошення також не панацея, бо у Пині ракет багато - на усі цілі вистачить.
Стратегічну продукцію потрібно виробляти концентровано на значній відстані від путлєрівської росії і мати там добру ППО.
Або провадити виробництво на території АЕС, які путлєр боїться атакувати, бо вітер і на нього повіє.
За 30 років - від 1991 року,(Президенти - Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко, Зеленський)? в Україні не розпочали виробництво зброї, хоча у нас величезний оборонно-промисловий комплекс, понад 250 підприємств.
На сьогодні ординська армія краща за українську. Технологічно краще оснащена, більше техніки, краща зброя, краще спорядження.
а нє.... чекайте! все-таки ПРОЙШЛО 10 РОКІВ!!!
Цікаво, а як дії зє оцінює штучний інтелект? Скільки разів це падло має здохнути за те що воно натворило в Україні? Якби цю мразоту судив я, то зє придушували б раз на три дні і реанімували. І так до того часу поки серце витримуватиме. Я б подбав щоб агонія тривала роками, але спершу змусив би його на власні очі побачити повільну смерть всіх родичів та нащадків, які його заохочували, підтримували і стимулювали. Вважаю що цей "жофрі зєнкастер" заслуговує навіть на щось гірше і повільніше.
А какого хера до сих пор не начали?
Третий год воны!
нету слов...
да и буквы закончились тоже...