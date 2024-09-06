Ми почнемо виробництво зброї під землею, - Зеленський
Україна планує організувати підземне виробництво зброї та боєприпасів, щоб меньше залежати від затримання поставок партнерами.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на міжнародному економічному форумі "Амброзетті" в Італії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Путін шукає в найгірших режимах по всьому світі більше ракет, щоб мати можливість продовжити вбивати українських дітей. Ми намагаємося знайти системи, щоб захистити себе. Росія використовує балістичні ракети з Пхеньяна, ударні дрони з Тегерана і значну кількість грошей з російської нафти, щоб продовжувати цю війну так довго, як можливо, і позбавити нашу країну життя", - сказав Зеленський.
Президент наголосив, що Україна щодня будує укриття для шкіл і підземні школи, щоб українські діти могли навчатися в безпеці. Крім цього, Україна переміщує українські підприємства, щоб економіка могла й далі функціонувати.
"Ми почнемо виробництво зброї під землею, щоб українські солдати могли захистити себе, навіть коли постачання від наших партнерів затримується. І ми поступово переносимо цю війну назад у Росію, щоб Путін врешті-решт відчув тиск шукати лише однієї речі - миру", - наголосив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Автор малюнка скоріш за все кацапоїд обікновенний - що має мозок не більше того пітєкантропа
бо виходить за задумом що "віруючі в зєлю" - ВИМЕРЛИ 🤣
папалвпарасак - гойда 🤣
спочатку проведе піар-кампанію Великого Підземництва
А щодо підземних заводів- все давно викопано при совку - і в Карпатах підземні об'єкти, і в Житомирській області, і навіть в Чернігівській. Також є багатокілометрові Одеські катакомби...
асфальтземлю. Мері ПопінсВерещук і чим буде займатися нове міністерство МІНПУК?
У них усе під чимсь, сирник просрався під покровськом і курськом, кульоба під МЗС, а про сосни, кути та вереоргазмучки вже й казати нічого... Шапіто, але найгірше що з таким командуванням у нас скоро і землі не буде!
Давай скажемо ще де саме то буде! Найрозумніший!
Потім, враховуючи що воно то каже в майбутньому часі ( як мільйон, дерев, дронів, зп вчителям) , може й не треба дуже перейматися... Хочь так Путіна налякає...
В обох випадках треба вибори. Бо інакше програємо війну
1)під землею.
2)розпорошено.
На нинішній час ні одне, ні друге рішення не допоможе, бо якщо є інструменти, що Пиню у бункері дістануть, то тим більше якесь виробництво не врятується.
Розпорошення також не панацея, бо у Пині ракет багато - на усі цілі вистачить.
Стратегічну продукцію потрібно виробляти концентровано на значній відстані від путлєрівської росії і мати там добру ППО.
Або провадити виробництво на території АЕС, які путлєр боїться атакувати, бо вітер і на нього повіє.
За 30 років - від 1991 року,(Президенти - Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко, Зеленський)? в Україні не розпочали виробництво зброї, хоча у нас величезний оборонно-промисловий комплекс, понад 250 підприємств.
На сьогодні ординська армія краща за українську. Технологічно краще оснащена, більше техніки, краща зброя, краще спорядження.
а нє.... чекайте! все-таки ПРОЙШЛО 10 РОКІВ!!!
Цікаво, а як дії зє оцінює штучний інтелект? Скільки разів це падло має здохнути за те що воно натворило в Україні? Якби цю мразоту судив я, то зє придушували б раз на три дні і реанімували. І так до того часу поки серце витримуватиме. Я б подбав щоб агонія тривала роками, але спершу змусив би його на власні очі побачити повільну смерть всіх родичів та нащадків, які його заохочували, підтримували і стимулювали. Вважаю що цей "жофрі зєнкастер" заслуговує навіть на щось гірше і повільніше.
А какого хера до сих пор не начали?
Третий год воны!
нету слов...
да и буквы закончились тоже...