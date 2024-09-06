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військово-промисловий комплекс (271) Зеленський (22416) зброя (7278)

Ми почнемо виробництво зброї під землею, - Зеленський

зеленський

Україна планує організувати підземне виробництво зброї та боєприпасів, щоб меньше залежати від затримання поставок партнерами.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на міжнародному економічному форумі "Амброзетті" в Італії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Путін шукає в найгірших режимах по всьому світі більше ракет, щоб мати можливість продовжити вбивати українських дітей. Ми намагаємося знайти системи, щоб захистити себе. Росія використовує балістичні ракети з Пхеньяна, ударні дрони з Тегерана і значну кількість грошей з російської нафти, щоб продовжувати цю війну так довго, як можливо, і позбавити нашу країну життя", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна щодня будує укриття для шкіл і підземні школи, щоб українські діти могли навчатися в безпеці. Крім цього, Україна переміщує українські підприємства, щоб економіка могла й далі функціонувати.

"Ми почнемо виробництво зброї під землею, щоб українські солдати могли захистити себе, навіть коли постачання від наших партнерів затримується. І ми поступово переносимо цю війну назад у Росію, щоб Путін врешті-решт відчув тиск шукати лише однієї речі - миру", - наголосив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заборона на удари по РФ західною зброєю є помилкою, нам треба цей далекобійний потенціал, - Зеленський

Автор: 
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Топ коментарі
+43
Добре, що всіх попередив, як з контнаступом
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06.09.2024 20:57
+43
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06.09.2024 20:58
+39
Сраний клоун! Скільки крові пролилося з- за його довгого, ідіотського язика!
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06.09.2024 20:59
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оце його торкнуло!
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06.09.2024 20:56 Відповісти
Тільки тепер дійшло???Вже три роки йде повномасштабка,вже давно пора було закопати під багатометрові шари бетону і землі всі виробничі потужності!!!
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06.09.2024 21:36 Відповісти
Ключевое слово "начнем". Когда- нибудь в будущем. Дальше можно не читать.
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06.09.2024 21:49 Відповісти
Добре, що всіх попередив, як з контнаступом
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06.09.2024 20:57 Відповісти
Сраний клоун! Скільки крові пролилося з- за його довгого, ідіотського язика!
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06.09.2024 20:59 Відповісти
Але давайте серйозно. Все що робить команда клоуна- з першого дня війни, так чи інакше спрямовано на .....ВИБОРИ.... Проаналізувати всі дії кінченого наркомана- всі його кроки, пости, виступи- все заради виборів та рейтингу! Не зустрічав серйозної аналітики стосовно цього питання..((((
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06.09.2024 21:05 Відповісти
***,ще скажи де і коли((((((((
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06.09.2024 20:58 Відповісти
скаже як виробництво почнеться.
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06.09.2024 20:59 Відповісти
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06.09.2024 20:58 Відповісти
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06.09.2024 23:52 Відповісти
саша - той череп належить пітекантропу - що ДАВНО вимерли
Автор малюнка скоріш за все кацапоїд обікновенний - що має мозок не більше того пітєкантропа
бо виходить за задумом що "віруючі в зєлю" - ВИМЕРЛИ 🤣
папалвпарасак - гойда 🤣
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07.09.2024 12:47 Відповісти
яму де почнеш копати
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06.09.2024 21:02 Відповісти
не гоні лошадей.... !
спочатку проведе піар-кампанію Великого Підземництва
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06.09.2024 23:56 Відповісти
Боже, збережи Україну вiд клоунiв
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06.09.2024 21:02 Відповісти
пізно !!!

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07.09.2024 00:11 Відповісти
це вже має відбуватися два з половиною років... без яких би то не було анонсів.
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06.09.2024 21:03 Відповісти
Додумався на третій рік війни та на 15-й рік агресії!
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06.09.2024 21:05 Відповісти
Та ні. Він в цьому напрямку працює з початку війни. Сотні тисяч українських солдатів вже переміщені туди (під землю). Ви просто його недооціюєте.
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06.09.2024 21:42 Відповісти
А куди поспішати? Може ще почекаємо декілька років?
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06.09.2024 21:05 Відповісти
Підем під землю? - так це ж роки а потрібно зараз
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06.09.2024 21:05 Відповісти
В тебе було три роки їх без проблем виробляти! Але ти вибрало асфальт і шашлики! Іди геть чума зелена!
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06.09.2024 21:06 Відповісти
Під землею - дуже вдала ідея. В сенсі, зручно красти гроші. Можна буде всім розказувати які потужні заводи побудовані, при цьому їх ніхто не побаче та не зможе перевірити, авжеж вони «під землею».
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06.09.2024 21:06 Відповісти
Может под асфальтом?)
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06.09.2024 21:07 Відповісти
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06.09.2024 21:07 Відповісти
Здається це із старовинної пісні про шотландських Піктів.

А щодо підземних заводів- все давно викопано при совку - і в Карпатах підземні об'єкти, і в Житомирській області, і навіть в Чернігівській. Також є багатокілометрові Одеські катакомби...
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07.09.2024 02:42 Відповісти
І тут Остапа понесло....
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06.09.2024 21:09 Відповісти
Это же сколько на этом всём можно закатать в асфальт землю.
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06.09.2024 21:10 Відповісти
На всьому можна розікрасти.
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06.09.2024 21:34 Відповісти
Треба всю зелену владу під землю загнати, і засипати!
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06.09.2024 21:11 Відповісти
...А зверху висадить мільйон дерев і над ними будуе гудіти мільйон дронів !!! Гидота ***..
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06.09.2024 21:12 Відповісти
Він мені пригадав Капітана Смоллєта:"...я буду сражаться за всех!!!".
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06.09.2024 21:20 Відповісти
І шашлики почне жарити під землею. Єрмаковщина 2,5 роки здає країну.
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06.09.2024 21:12 Відповісти
а можна тілько тебе під землю, а ми тут якось нагорі?
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06.09.2024 21:13 Відповісти
обох тодію бо реально треба багато чого під землю заховати, не тільки виробництво зброї. може еклектропідстанціїї. а вони тендери на дороги знов запустили.
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06.09.2024 21:25 Відповісти
кто виноват,что голосовали за этого ……..
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06.09.2024 21:14 Відповісти
Ви не знаєте??? То Порошенко за Зелю проголосував .
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06.09.2024 21:53 Відповісти
бідло-школа, відстала українська совкова школа. і не тільки тому, що педбидло завжди гнали на мітинги і голосування, а сам зміст освіти, те, що в книжках стоїть. відсутність міжпредметних зв"язків - предмету, який педкоронована викладає і законодавчої бази. вчителі - полупродукти вузів - енциклопедичні знання дати сожуь, а як вони в житті взаємодіють - нуль.
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06.09.2024 22:32 Відповісти
Якщо тільки на 3-му році війни така думка прийшла, то все погано...
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06.09.2024 21:14 Відповісти
Там буде обіцяний Космодром, бабусі з бабушкофонами, мільярд дерев, мегават енергії, мільйон дронів, і черги вчителів за зарплатнею в 4 тис євро, в перемішку з чергою поляків в пошуках роботи?
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06.09.2024 21:15 Відповісти
А курси пілотів бпла будемо продовжувати на поверхні - кучкувати людей в Полтаві?
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06.09.2024 21:18 Відповісти
Це треба було ще 24.02.2022 розпочати
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06.09.2024 21:19 Відповісти
Планирует... дальше можно не читать.
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06.09.2024 21:20 Відповісти
Либонь "план" у нього якісний!
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06.09.2024 21:45 Відповісти
Залежати від поставок , а не від затримання поставок .
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06.09.2024 21:21 Відповісти
Падлюки зелені вже і під землею хочуть красти.
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06.09.2024 21:22 Відповісти
А може вовіку вже в бункер дерев'яний пора , на 2 метри в землю..
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06.09.2024 21:29 Відповісти
Не прошло и три года
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06.09.2024 21:24 Відповісти
А можна я воювати буду під землею?
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06.09.2024 21:27 Відповісти
Ні не можна Воювати ми будемо через "дію" у нас "країна у смартфоні" Забули, чи вам буба айфон не дав?
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07.09.2024 05:45 Відповісти
Мені дістався Хуавей - Айфона не вистачило
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07.09.2024 10:53 Відповісти
Пане блазню! Підакжить бовдурам, які тебе привели до влади, як називається міністерство, яке очолювала Мері Попінс Верещук і чим буде займатися нове міністерство МІНПУК?
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06.09.2024 21:28 Відповісти
В земляних роботах майстер - крот Єрмак
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06.09.2024 21:35 Відповісти
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06.09.2024 21:47 Відповісти
на всякого Крота знайдеться Кіт !

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07.09.2024 00:07 Відповісти
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07.09.2024 00:28 Відповісти
А зверху мільярд дерев , над якими кружляє мільйон дронів!!
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06.09.2024 21:36 Відповісти
Можна, будь ласка, скинути гео-локацію.
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06.09.2024 21:37 Відповісти
чому не в Закарпатті, під прикриттям мад'ярів?
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06.09.2024 21:38 Відповісти
Чергова локшина від зебілів... Питання тільки під чиєю і чи буде та земля...
У них усе під чимсь, сирник просрався під покровськом і курськом, кульоба під МЗС, а про сосни, кути та вереоргазмучки вже й казати нічого... Шапіто, але найгірше що з таким командуванням у нас скоро і землі не буде!
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06.09.2024 21:39 Відповісти
Ооооо!!! Нарешті в кінці 3го року війни!!!!
Давай скажемо ще де саме то буде! Найрозумніший!
Потім, враховуючи що воно то каже в майбутньому часі ( як мільйон, дерев, дронів, зп вчителям) , може й не треба дуже перейматися... Хочь так Путіна налякає...
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06.09.2024 21:39 Відповісти
А чому він не сказав що побудує мильйон підземних заводів?
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06.09.2024 21:39 Відповісти
посадить же)
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06.09.2024 22:52 Відповісти
Далі пошуки Шамбали, спис Лонгіна, чаша Грааля...що там ще?...
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06.09.2024 21:52 Відповісти
Обмежемось соло на роялі без рук
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06.09.2024 22:17 Відповісти
Знову анонс від зе шостому році правління,причому,останній рік з 30.05.24,як протермінований.
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06.09.2024 21:54 Відповісти
той хто похоронив ,на догоду куйлу ,виробництво української зброї до війни .,скоріш під землю відправить всю Україну
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06.09.2024 22:01 Відповісти
За часів Союза на кожному виробництві були міцні, бетоновані, багаторівневі "бомбосховища" на випадок війни з НАТО. Переносити туди виробництво зброї треба було ще десять років тому. Після такої заяви зєля або дебіл, або шпигун.

В обох випадках треба вибори. Бо інакше програємо війну
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06.09.2024 22:13 Відповісти
Мародер самопризначений незабудь кірюшу призначити пр відмиваню долярів.
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06.09.2024 22:22 Відповісти
У кірюши вже від накрадених грошей іжога
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06.09.2024 22:27 Відповісти
Німеччина у час Другої Світової провадила політику виробництва стратегічної продукції на двох засадах:
1)під землею.
2)розпорошено.
На нинішній час ні одне, ні друге рішення не допоможе, бо якщо є інструменти, що Пиню у бункері дістануть, то тим більше якесь виробництво не врятується.
Розпорошення також не панацея, бо у Пині ракет багато - на усі цілі вистачить.
Стратегічну продукцію потрібно виробляти концентровано на значній відстані від путлєрівської росії і мати там добру ППО.
Або провадити виробництво на території АЕС, які путлєр боїться атакувати, бо вітер і на нього повіє.
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06.09.2024 22:33 Відповісти
Не прошло и два года😁
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06.09.2024 22:39 Відповісти
Обещалкин.
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06.09.2024 22:50 Відповісти
час потужних начінаній
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06.09.2024 22:51 Відповісти
Що робила Україна з 2014 року,(Президенти - Порошенко, Зеленський)? У 2023 році мали бути гори артилерійських ***********. Можна бути розчарованим, що Захід не надає більше. А що зробила Україна після 2014 року для збільшення власного виробництва ***********? Україна десятиліттями була серцем оборонної промисловості Радянського Союзу. Тому Україна має зробити все можливе, щоб збільшити виробництво. Виробництво можливо збільшити й під час війни - виробництво німецьких літаків у Другій світовій війні досягнуло піка 1944 року, коли Німеччину вже бомбардували британці й американці. В 1944 році німці запустили в серійне виробництво першу крилату ракету з дальністю польоту 250 км. У виробництво aртилерійських *********** потрібно вкласти гроші, зробити замовлення на певну кількість. Україні важливо постачати готові **********, але Україна може виробляти й сама. Ззовні потрібне лише постачання пороху й деяких матеріалів.



За 30 років - від 1991 року,(Президенти - Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко, Зеленський)? в Україні не розпочали виробництво зброї, хоча у нас величезний оборонно-промисловий комплекс, понад 250 підприємств.

На сьогодні ординська армія краща за українську. Технологічно краще оснащена, більше техніки, краща зброя, краще спорядження.
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06.09.2024 22:52 Відповісти
Гаранти державної безпеки України по Будапештському меморандуму США та Великобританія повинні повернути вилучену УКРАЇНСЬКУ зброю у повному обсязі та без усіляких обмежень у її використанні. На той момент Україна мала 176 МБР (130 SS-19 і 46 SS-24) з ядерними боєголовками - Міжконтинентальна Балістична Ракета - максимальна дальність 10 000 км, 43 стратегічні бомбардувальників (23 Ту-95 і 20 Ту-160), 2 (90 Ту-16, 70 Ту-22, 81 Ту-22М), 20 літаків ІЛ-78 для дозаправки в повітрі, 245 ударних винищувачів Су-24, 80 модернізованих великовагових перехоплювачів МіГ-25 та 260 винищувачів МіГ-29 та Су- 27.
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06.09.2024 22:53 Відповісти
Тобі скільки рочків?
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07.09.2024 07:31 Відповісти
Володя, та не надо спешить! Война только третий год идет!!
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06.09.2024 23:30 Відповісти
Геть тупорилого ішака!
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06.09.2024 23:37 Відповісти
не пройшло і 10 років!
а нє.... чекайте! все-таки ПРОЙШЛО 10 РОКІВ!!!
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07.09.2024 00:09 Відповісти
Ты там в Америке лучше б учил мат часть! А не гавкал в пользу Зеленского который у власти не 10 лет. а только 5, но первое что он сделал когда стал презиком, это оставил без финансированиял все ракетные программы и Павлоградский завод который выпускал ракетное топливо только потому чтоб навредить Порошенко так как это была его тема. Для него главный враг был не Путин который вел войну, а Порошенко!!!
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07.09.2024 10:17 Відповісти
Вспомни чем потопили крейсер Москва ракетами Порошенко. Так что цифру 10 забудь, 3 года АСФАЛЬТА это 300 таких ракет!!!
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07.09.2024 10:21 Відповісти
Зелені кроти??
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07.09.2024 00:16 Відповісти
Під керівництвом корумпованих уйобків - зєлєнскаго і єрмака - ми ніколи війну не закінчимо. Війна - необхідна умова для зє залишатися на свободі та при владі для того щоб красти до безкінечності. Дурний, дурний та хитрий. Коли Україна стане безлюдною зєлєнскій звалить в Ізраїль, а єрмак в *********... Зє буде виправдовуватись що все робив єрмак без його відома, а єрмак тим що виконував доручення припіздєнта...

Цікаво, а як дії зє оцінює штучний інтелект? Скільки разів це падло має здохнути за те що воно натворило в Україні? Якби цю мразоту судив я, то зє придушували б раз на три дні і реанімували. І так до того часу поки серце витримуватиме. Я б подбав щоб агонія тривала роками, але спершу змусив би його на власні очі побачити повільну смерть всіх родичів та нащадків, які його заохочували, підтримували і стимулювали. Вважаю що цей "жофрі зєнкастер" заслуговує навіть на щось гірше і повільніше.
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07.09.2024 00:30 Відповісти
в смысле, начнем?
А какого хера до сих пор не начали?
Третий год воны!
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07.09.2024 01:25 Відповісти
Це потрібно було робити ще 10 років тому...
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07.09.2024 08:34 Відповісти
Как сказал поэт:
нету слов...
да и буквы закончились тоже...
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07.09.2024 09:53 Відповісти
От зараз мільярд дерев закінчать висаджувати, і одразу почнуть зброю під землею робити.
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07.09.2024 10:24 Відповісти
 
 