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Зеленський (22416) зброя (7278) Рамштайн (90)

Заборона на удари по РФ західною зброєю є помилкою, нам треба цей далекобійний потенціал, - Зеленський

Зеленський закликав на Рамштайні дозволити бити по РФ західною зброєю

Президент Володимир Зеленський закликав партнерів дозволити знищувати військові цілі на території Росії західною далекобійною зброєю

Про це він заявив на 24-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", передає Цензор.НЕТ.

"Зараз ми чуємо, що ваша політика щодо далекобійності не змінилася, але ми бачимо зміни щодо ракет ATACMS, Storm Shadow і SCALP – дефіцит ракет і співпраці. І це стосується навіть нашої території, яка окупована Росією, включно з Кримом. Ми вважаємо такі кроки помилковими. Ми повинні мати цей далекобійний потенціал не тільки щодо окупованої території України, а й щодо російської території, щоб Росія була вмотивована шукати мир", - наголосив він.

Читайте: Зробімо так, щоб цієї осені закінчилася російська агресія, - Зеленський на "Рамштайні"

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Топ коментарі
+10
Помилка була на виборах 2019, все інше -наслідки.
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06.09.2024 13:09
+9
курво ти ж у асфальт свій закопав - потужний віслюк
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06.09.2024 13:01
+9
Ти вже зовсім охамєл, падло гундосе? Захід з паРашою не воює, тобі якийсь потенціал треба, ти й виготовляй. Взагалі цікаво, чи колись у Захода з'являться яйця поставити цього дегрота на місце? Чи так і будуть, як вівці, заливати баблом самодура і узурпатора?
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06.09.2024 13:15
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курво ти ж у асфальт свій закопав - потужний віслюк
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06.09.2024 13:01 Відповісти
Асфальтом бий коз***ра водоплавний!
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06.09.2024 13:05 Відповісти
Мабуть далекобіиних ударів не буде - бо в Заходу свіи план на цю віину
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06.09.2024 13:07 Відповісти
Хтось заважає виготовляти свою далекобійну зброю?
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06.09.2024 14:29 Відповісти
Ніхто не забороняє - економіка Украіни в 10р менша рашки - без допомоги ніяк і все виробництво в нас під ударами - в рашки територія в 30 р більша
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06.09.2024 14:35 Відповісти
І хто, або що заважає тобі, Вовка Оманський, зробити хоч десяток-другий українських ракет ?
Єрмачок не дозволяє ? Чи прямо з кремля забороняють ?
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06.09.2024 13:08 Відповісти
Помилка була на виборах 2019, все інше -наслідки.
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06.09.2024 13:09 Відповісти
хай краще розкаже чому немає своїх далекобійних ракет і хто за це має сісти у в'язницю
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06.09.2024 13:09 Відповісти
"Дефіцит ракет"
Дійсно, дефіцит ракет Нептун, Коршун-2, Сапсан, Дніпро, Грім-2, Вільха.
Де вони? Може відповіси?!
Стратєх...
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06.09.2024 13:10 Відповісти
Все це клоуни заборонили ще в серпні 2019.
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06.09.2024 14:53 Відповісти
Ракетная программа Украины 2019-2024.
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06.09.2024 13:11 Відповісти
Там в одному слові помилка-не та літера
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06.09.2024 13:17 Відповісти
Ти вже зовсім охамєл, падло гундосе? Захід з паРашою не воює, тобі якийсь потенціал треба, ти й виготовляй. Взагалі цікаво, чи колись у Захода з'являться яйця поставити цього дегрота на місце? Чи так і будуть, як вівці, заливати баблом самодура і узурпатора?
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06.09.2024 13:15 Відповісти
Я сьогодні від нього в повному афігє..до завтра докотиться до того, що ми винні - бо існуємо..це капець, курва зелена вже дістала просто..
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06.09.2024 13:27 Відповісти
В чомусь він правий без допомоги заходу у нас немає таких ресурсів щоб воювати на рівні з орками.... хоча так частина втрат це через корупційну політику коли розкрадаються кошти які могли піти на зброю.... Але навіть з тим у орків тільки збройний бюджет як весь наш бюджет разом з західними грошима... Без реальних санкцій заходу ситуація не зміниться...

Якщо зараз наглістю до виборів не вибити допомогу то після виборів їм стане не цікаво і вони дальше спокійно продовжать торгувати з орками....

Ситому заходу не потрібна перемога України вони про це вже давно говорять ще з перших днів війни, тому що в раші ЯО і великі ресурси і непонятно хто прийде до влади в разі поразки

Їм просто треба час на своє переозброєння, який дає ця війна
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06.09.2024 13:33 Відповісти
Тa не підзвиздуй зеленим слугоригaм. Робіть свою зброю, a чого не вистaчaє просіть у Зaходу, a тaк пройшло 5 з хвоситиком років, свого нічого зa виключенням продовження "великого крaдівництвa" і мaрaфонів, a винен Зaхід?
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06.09.2024 15:00 Відповісти
Вас ніколи не цікавило питання чому захід дає Україні міліарди з початку війни на так звані великі будівництва і впритул там не бачить шаленої корупції, вже більше 100 млрд влили

Але із скрегетом виділяє гроші на зброю
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06.09.2024 16:01 Відповісти
Помилка природи, розказує, про помилки 🤡
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06.09.2024 13:26 Відповісти
Це вже остання панацея?
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06.09.2024 13:29 Відповісти
Тaк роби свої і бий скільки тобі зaмaнеться, що ж ти фрaєр знову знімaєш із себе відповідaльність, a звинувaчуєш зaхід? Пройшло більше 5 років, то нaвіть і мaвпи нaвчилися щось робити, крiм звиздіти і звинувaчувти когось.
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06.09.2024 14:52 Відповісти
Великою помилкою було тебе, ницість, обрати президентом, великою помилкою було красти, красти і красти, не забудемо.
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06.09.2024 17:52 Відповісти
Помилка це ти
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06.09.2024 19:02 Відповісти
 
 