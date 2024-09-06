Заборона на удари по РФ західною зброєю є помилкою, нам треба цей далекобійний потенціал, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський закликав партнерів дозволити знищувати військові цілі на території Росії західною далекобійною зброєю
Про це він заявив на 24-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", передає Цензор.НЕТ.
"Зараз ми чуємо, що ваша політика щодо далекобійності не змінилася, але ми бачимо зміни щодо ракет ATACMS, Storm Shadow і SCALP – дефіцит ракет і співпраці. І це стосується навіть нашої території, яка окупована Росією, включно з Кримом. Ми вважаємо такі кроки помилковими. Ми повинні мати цей далекобійний потенціал не тільки щодо окупованої території України, а й щодо російської території, щоб Росія була вмотивована шукати мир", - наголосив він.
Топ коментарі
+10 Jolli Rabbit
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+9 Шимус
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+9 Светлана Круп
показати весь коментар06.09.2024 13:15
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Будь ласка, зачекайте...
Єрмачок не дозволяє ? Чи прямо з кремля забороняють ?
Дійсно, дефіцит ракет Нептун, Коршун-2, Сапсан, Дніпро, Грім-2, Вільха.
Де вони? Може відповіси?!
Стратєх...
Якщо зараз наглістю до виборів не вибити допомогу то після виборів їм стане не цікаво і вони дальше спокійно продовжать торгувати з орками....
Ситому заходу не потрібна перемога України вони про це вже давно говорять ще з перших днів війни, тому що в раші ЯО і великі ресурси і непонятно хто прийде до влади в разі поразки
Їм просто треба час на своє переозброєння, який дає ця війна
Але із скрегетом виділяє гроші на зброю