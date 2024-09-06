Запрет на удары по РФ западным оружием является ошибкой, нам нужен этот дальнобойный потенциал, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский призвал партнеров разрешить уничтожать военные цели на территории России западным дальнобойным оружием
Об этом он заявил на 24-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас мы слышим, что ваша политика по дальнобойности не изменилась, но мы видим изменения по ракетам ATACMS, Storm Shadow и SCALP - дефицит ракет и сотрудничества. И это касается даже нашей территории, которая оккупирована Россией, включая Крым. Мы считаем такие шаги ошибочными. Мы должны иметь этот дальнобойный потенциал не только по оккупированной территории Украины, но и по российской территории, чтобы Россия была мотивирована искать мир", - подчеркнул он.
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+10 Jolli Rabbit
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+9 Светлана Круп
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Єрмачок не дозволяє ? Чи прямо з кремля забороняють ?
Дійсно, дефіцит ракет Нептун, Коршун-2, Сапсан, Дніпро, Грім-2, Вільха.
Де вони? Може відповіси?!
Стратєх...
Якщо зараз наглістю до виборів не вибити допомогу то після виборів їм стане не цікаво і вони дальше спокійно продовжать торгувати з орками....
Ситому заходу не потрібна перемога України вони про це вже давно говорять ще з перших днів війни, тому що в раші ЯО і великі ресурси і непонятно хто прийде до влади в разі поразки
Їм просто треба час на своє переозброєння, який дає ця війна
Але із скрегетом виділяє гроші на зброю