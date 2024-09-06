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Зеленский (19024) оружие (10028) Рамштайн (82)

Запрет на удары по РФ западным оружием является ошибкой, нам нужен этот дальнобойный потенциал, - Зеленский

Зеленський закликав на Рамштайні дозволити бити по РФ західною зброєю

Президент Владимир Зеленский призвал партнеров разрешить уничтожать военные цели на территории России западным дальнобойным оружием

Об этом он заявил на 24-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы слышим, что ваша политика по дальнобойности не изменилась, но мы видим изменения по ракетам ATACMS, Storm Shadow и SCALP - дефицит ракет и сотрудничества. И это касается даже нашей территории, которая оккупирована Россией, включая Крым. Мы считаем такие шаги ошибочными. Мы должны иметь этот дальнобойный потенциал не только по оккупированной территории Украины, но и по российской территории, чтобы Россия была мотивирована искать мир", - подчеркнул он.

Читайте: Давайте сделаем так, чтобы этой осенью закончилась российская агрессия, - Зеленский на "Рамштайн"
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Топ комментарии
+10
Помилка була на виборах 2019, все інше -наслідки.
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06.09.2024 13:09
+9
курво ти ж у асфальт свій закопав - потужний віслюк
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06.09.2024 13:01
+9
Ти вже зовсім охамєл, падло гундосе? Захід з паРашою не воює, тобі якийсь потенціал треба, ти й виготовляй. Взагалі цікаво, чи колись у Захода з'являться яйця поставити цього дегрота на місце? Чи так і будуть, як вівці, заливати баблом самодура і узурпатора?
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06.09.2024 13:15
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курво ти ж у асфальт свій закопав - потужний віслюк
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06.09.2024 13:01 Ответить
Асфальтом бий коз***ра водоплавний!
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06.09.2024 13:05 Ответить
Мабуть далекобіиних ударів не буде - бо в Заходу свіи план на цю віину
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06.09.2024 13:07 Ответить
Хтось заважає виготовляти свою далекобійну зброю?
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06.09.2024 14:29 Ответить
Ніхто не забороняє - економіка Украіни в 10р менша рашки - без допомоги ніяк і все виробництво в нас під ударами - в рашки територія в 30 р більша
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06.09.2024 14:35 Ответить
І хто, або що заважає тобі, Вовка Оманський, зробити хоч десяток-другий українських ракет ?
Єрмачок не дозволяє ? Чи прямо з кремля забороняють ?
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06.09.2024 13:08 Ответить
Помилка була на виборах 2019, все інше -наслідки.
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06.09.2024 13:09 Ответить
хай краще розкаже чому немає своїх далекобійних ракет і хто за це має сісти у в'язницю
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06.09.2024 13:09 Ответить
"Дефіцит ракет"
Дійсно, дефіцит ракет Нептун, Коршун-2, Сапсан, Дніпро, Грім-2, Вільха.
Де вони? Може відповіси?!
Стратєх...
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06.09.2024 13:10 Ответить
Все це клоуни заборонили ще в серпні 2019.
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06.09.2024 14:53 Ответить
Ракетная программа Украины 2019-2024.
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06.09.2024 13:11 Ответить
Там в одному слові помилка-не та літера
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06.09.2024 13:17 Ответить
Ти вже зовсім охамєл, падло гундосе? Захід з паРашою не воює, тобі якийсь потенціал треба, ти й виготовляй. Взагалі цікаво, чи колись у Захода з'являться яйця поставити цього дегрота на місце? Чи так і будуть, як вівці, заливати баблом самодура і узурпатора?
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06.09.2024 13:15 Ответить
Я сьогодні від нього в повному афігє..до завтра докотиться до того, що ми винні - бо існуємо..це капець, курва зелена вже дістала просто..
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06.09.2024 13:27 Ответить
В чомусь він правий без допомоги заходу у нас немає таких ресурсів щоб воювати на рівні з орками.... хоча так частина втрат це через корупційну політику коли розкрадаються кошти які могли піти на зброю.... Але навіть з тим у орків тільки збройний бюджет як весь наш бюджет разом з західними грошима... Без реальних санкцій заходу ситуація не зміниться...

Якщо зараз наглістю до виборів не вибити допомогу то після виборів їм стане не цікаво і вони дальше спокійно продовжать торгувати з орками....

Ситому заходу не потрібна перемога України вони про це вже давно говорять ще з перших днів війни, тому що в раші ЯО і великі ресурси і непонятно хто прийде до влади в разі поразки

Їм просто треба час на своє переозброєння, який дає ця війна
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06.09.2024 13:33 Ответить
Тa не підзвиздуй зеленим слугоригaм. Робіть свою зброю, a чого не вистaчaє просіть у Зaходу, a тaк пройшло 5 з хвоситиком років, свого нічого зa виключенням продовження "великого крaдівництвa" і мaрaфонів, a винен Зaхід?
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06.09.2024 15:00 Ответить
Вас ніколи не цікавило питання чому захід дає Україні міліарди з початку війни на так звані великі будівництва і впритул там не бачить шаленої корупції, вже більше 100 млрд влили

Але із скрегетом виділяє гроші на зброю
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06.09.2024 16:01 Ответить
Помилка природи, розказує, про помилки 🤡
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06.09.2024 13:26 Ответить
Це вже остання панацея?
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06.09.2024 13:29 Ответить
Тaк роби свої і бий скільки тобі зaмaнеться, що ж ти фрaєр знову знімaєш із себе відповідaльність, a звинувaчуєш зaхід? Пройшло більше 5 років, то нaвіть і мaвпи нaвчилися щось робити, крiм звиздіти і звинувaчувти когось.
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06.09.2024 14:52 Ответить
Великою помилкою було тебе, ницість, обрати президентом, великою помилкою було красти, красти і красти, не забудемо.
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06.09.2024 17:52 Ответить
Помилка це ти
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06.09.2024 19:02 Ответить
 
 