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беспилотник (3142) Киев (24765) ПВО (2488) Воздушные атаки на Киев (633)

Российские БпЛА снова пытались атаковать Киев: силы ПВО уничтожили все дроны

7 вересян ППО збили усі ударні дроїни на підступах до Києва

Силы ПВО ночью 7 сентября сбили все российские беспилотники, которые атаковали столицу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"Сегодня была очередная ночная, массированная атака дронов. На нашу территорию вражеские БпЛА (предварительно типа "Shahed") начали залетать еще до полуночи, с разных направлений. В Киев вплотную дроны добрались около трех ночи. Объявленная воздушная тревога в столице длилась всего 18 минут. Но за это время над Киевом громко работала противовоздушная оборона.

Все беспилотники, которые угрожали столице, были уничтожены! Ни один из БпЛА противника не достиг своей цели", - говорится в сообщении

Отмечается, что в Печерском районе зафиксировано падение обломков по четырем разным адресам. Обнаружено возгорание на открытой местности, на площади 50 м2 (в дальнейшем ликвидировано).

"Предварительно, в городе без пострадавших и разрушений. Данные оперативной сводки обновляются", - добавил Попко.

Также читайте: Все "Шахеды", угрожавшие Киеву, уничтожены. В столице - без пострадавших и разрушений, - КГВА
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Обосрался прутин со своими мопедами, опять
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07.09.2024 07:46 Ответить
..нарешті допЕтрали! бачу роботу наших ППО останніх днів.. звісно, не скажу яку
ще як тільки з'явилися ті порхаті мопеди писав про це, і натепер це, схоже, сталося... хоча шкода втраченого F16 і пілота, дорого обійшлася наука.. ну хоча б так..
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07.09.2024 08:12 Ответить
Не знаю насчёт четырёх адресов....
Первый раз бахнуло так, что я проснулся, второй раз видел как падало, ориентировочно в районе Арсенала.
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07.09.2024 09:34 Ответить
Дякуємо, рідненькі. Бог у поміч
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07.09.2024 10:46 Ответить
Щось я одного не зрозумію - чому ці мопеди не нищать в областях повз яких вони летять???. Що доки летять з Білгорода до Львова їх не можна збити? Чи на них написано місто призначення і їх через полтавську або Житомирську області пропускають не стріляючи?
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07.09.2024 11:58 Ответить
 
 