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Киев (24762) дроны (3552) Воздушные атаки на Киев (631)

Все "Шахеды", угрожавшие Киеву, уничтожены. В столице - без пострадавших и разрушений, - КГВА

Шахед над Києвом

В ночь на 5 сентября 2024 года оккупанты в очередной раз массированно атаковали Украину с использованием ударных дронов.

Об этом сообщает в телеграм-канале начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на территорию Украины вражеские беспилотники начали залетать еще накануне вечером (около 22 часов) с южного и восточного направлений.

"Под угрозой воздушного удара находились практически все южные, северные, восточные, центральные и часть западных областей Украины, в том числе, и Киев. В столице тревогу объявили еще до полуночи и продолжалась она непрерывно более 9 часов", - говорится в сообщении.

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В течение всего этого времени российские дроны, предварительно вроде "Shahed", пытались атаковать столицу. На этот раз на Киев они заходили преимущественно поодиночке, а не группами. Но ни один из вражеских БПЛА своей цели не достиг! Все беспилотники, угрожавшие столице, были обезврежены.

"По данным оперативной сводки на эту минуту, в Киеве - без пострадавших и разрушений. Сейчас столица - без потенциальных воздушных угроз. Но прошу всех киевлян и гостей города быть внимательными и бдительными - атака вражеских ударных дронов в других регионах Украины еще продолжается, и не исключено, что российские дроны могут изменить курс и попытаться атаковать Киев. Поэтому следите за сигналами воздушной тревоги и берегите себя!" - добавляет Попко.
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Топ комментарии
+4
"чернігівські" ішакєди розвернули на Гомель, пюрер сьогодні не виспався.
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05.09.2024 08:52
+4
Не знаю як, але десь читав, що його мали складати на кухнях
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05.09.2024 09:40
+2
В Киеве настоящий коллапс из-за тревоги, которая длилась более 9 часов: к общественному транспорту километровые очереди, все как-то пытаются добраться на работу.
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05.09.2024 09:01
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Ні, не всім наявним ППО , було дуже багато зі всіх сторін різної стрілкотні стрілковим зброєю (кулемети і таке інше)...
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05.09.2024 10:07 Ответить
"чернігівські" ішакєди розвернули на Гомель, пюрер сьогодні не виспався.
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05.09.2024 08:52 Ответить
Ви знаєте коли читаєш як бульбаші збивають шахеди друзів над своїми головами,то розумієш ціну такої дружби. Так і до дружніх ракет не далеко. Як на мене,то нехай усі туди транзитом летять
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05.09.2024 09:01 Ответить
росіянська дружба у цьому інциденті ні при чому. Шахеди розвертаються з прикордоння Чернігівщини на білорусію через спуфінг.
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05.09.2024 09:20 Ответить
В Киеве настоящий коллапс из-за тревоги, которая длилась более 9 часов: к общественному транспорту километровые очереди, все как-то пытаются добраться на работу.
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05.09.2024 09:01 Ответить
Є таке діло. Мене рятує те, що дістаюся роботи на маршрутці. Ну і електрички ходять під час тривоги
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05.09.2024 09:03 Ответить
Ви ще ціни на таксі не бачили
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05.09.2024 09:20 Ответить
У росіі крупносерійне виробництво Шахедів-Гераней. Як називається ударний дрон, що крупносерійно виробляється в Україні?
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05.09.2024 09:10 Ответить
Не знаю як, але десь читав, що його мали складати на кухнях
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05.09.2024 09:40 Ответить
На кухнях громадян ,та й ще коштом громадян...
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05.09.2024 10:03 Ответить
 
 