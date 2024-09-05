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Новини
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Київ (19115) дрони (4292) Повітряні атаки на Київ (688)

Всі "Шахеди", які загрожували Києву, знищено. В столиці без потерпілих та руйнувань, - КМВА

Шахед над Києвом

У ніч на 5 вересня 2024 року окупанти вчергове масовано атакували Україну з використанням ударних дронів!

Про це повідомляє у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на територію України ворожі безпілотники почали залітати ще переддень ввечері (близько 22-ї години) з південного та східного напрямків.

"Під загрозою повітряного удару перебували практично усі південні, північні, східні, центральні та частина західних областей України, зокрема і Київ. В столиці тривогу оголосили ще до опівночі і тривала вона безперервно понад 9 годин", - йдеться у повідомленні.

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Протягом усього цього часу російські дрони, попередньо на кшталт "Shahed", намагалися атакувати столицю. Цього разу на Київ вони заходили переважно поодинці, а не групами. Але жоден з ворожих БпЛА своє цілі не досягнув! Усі безпілотники, які загрожували столиці, були знешкоджені.

"За даними оперативного зведення на цю хвилину в Києві без потерпілих та руйнувань. Зараз столиця без потенційних повітряних загроз. Але прошу усіх киян та гостей міста бути уважними і пильними - атака ворожих ударних дронів у інших регіонах України ще триває, і не виключено, що російські дрони можуть змінити курс і спробувати атакувати Київ. Тому слідкуйте за сигналами повітряної тривоги і бережіть себе!", - додає Попко.

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Топ коментарі
+4
"чернігівські" ішакєди розвернули на Гомель, пюрер сьогодні не виспався.
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05.09.2024 08:52
+4
Не знаю як, але десь читав, що його мали складати на кухнях
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05.09.2024 09:40
+2
В Киеве настоящий коллапс из-за тревоги, которая длилась более 9 часов: к общественному транспорту километровые очереди, все как-то пытаются добраться на работу.
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05.09.2024 09:01
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Ні, не всім наявним ППО , було дуже багато зі всіх сторін різної стрілкотні стрілковим зброєю (кулемети і таке інше)...
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05.09.2024 10:07 Відповісти
"чернігівські" ішакєди розвернули на Гомель, пюрер сьогодні не виспався.
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05.09.2024 08:52 Відповісти
Ви знаєте коли читаєш як бульбаші збивають шахеди друзів над своїми головами,то розумієш ціну такої дружби. Так і до дружніх ракет не далеко. Як на мене,то нехай усі туди транзитом летять
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05.09.2024 09:01 Відповісти
росіянська дружба у цьому інциденті ні при чому. Шахеди розвертаються з прикордоння Чернігівщини на білорусію через спуфінг.
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05.09.2024 09:20 Відповісти
В Киеве настоящий коллапс из-за тревоги, которая длилась более 9 часов: к общественному транспорту километровые очереди, все как-то пытаются добраться на работу.
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05.09.2024 09:01 Відповісти
Є таке діло. Мене рятує те, що дістаюся роботи на маршрутці. Ну і електрички ходять під час тривоги
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05.09.2024 09:03 Відповісти
Ви ще ціни на таксі не бачили
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05.09.2024 09:20 Відповісти
У росіі крупносерійне виробництво Шахедів-Гераней. Як називається ударний дрон, що крупносерійно виробляється в Україні?
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05.09.2024 09:10 Відповісти
Не знаю як, але десь читав, що його мали складати на кухнях
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05.09.2024 09:40 Відповісти
На кухнях громадян ,та й ще коштом громадян...
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05.09.2024 10:03 Відповісти
 
 