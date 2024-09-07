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Київська область (3803) дрони (4299)

Вночі "Шахеди" атакували Київщину: влучань в житлову та критичну інфраструктуру немає, уламками пошкоджено будинки

Шахед над Київщиною

Ворог не припиняє атакувати Київщину. Цієї ночі через атаку дронами тривога тривала більше 8 годин.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в області працювали сили ППО. Є збиті цілі.

Наслідки атаки

"Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури немає. Постраждалі відсутні.

Внаслідок падіння уламків збитих цілей в одному з районів пошкоджено три приватні будинки. Вибиті вікна, пошкоджені двері, покрівлі дахів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в двох районах поза межами населених пунктів зафіксовано пожежі трав'яного настилу та стерні. Загорання оперативно ліквідовані.

Оперативні групи продовжують свою роботу з фіксації наслідків ворожої атаки.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що сили ППО вночі 7 вересня збили усі російські безпілотники, які атакували столицю.

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07.09.2024 09:14 Відповісти
Як красиво сказано...Влучань у житлову структуру немає,уламками пошкоджено будинки...
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07.09.2024 15:04 Відповісти
 
 