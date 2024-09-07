РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12801 посетитель онлайн
Новости
1 224 2
Киевская область (3923) дроны (3558)

Ночью "Шахеды" атаковали Киевщину: попаданий в жилую и критическую инфраструктуру нет, обломками повреждены дома

Шахед над Київщиною

Враг не прекращает атаковать Киевскую область. Этой ночью из-за атаки дронами тревога продолжалась более 8 часов.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в области работали силы ПВО. Есть сбитые цели.

Последствия атаки

"Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют.

В результате падения обломков сбитых целей в одном из районов повреждены три частных дома. Выбиты окна, повреждены двери, кровли крыш", - говорится в сообщении.

Кроме того, в двух районах за пределами населенных пунктов зафиксированы пожары травяного настила и стерни. Возгорания оперативно ликвидированы.

Оперативные группы продолжают свою работу по фиксации последствий вражеской атаки.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что силы ПВО ночью 7 сентября сбили все российские беспилотники, которые атаковали столицу.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Усі 67 або знищені або пішли з України або десь самі впали
показать весь комментарий
07.09.2024 09:14 Ответить
Як красиво сказано...Влучань у житлову структуру немає,уламками пошкоджено будинки...
показать весь комментарий
07.09.2024 15:04 Ответить
 
 