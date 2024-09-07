Ночью "Шахеды" атаковали Киевщину: попаданий в жилую и критическую инфраструктуру нет, обломками повреждены дома

Враг не прекращает атаковать Киевскую область. Этой ночью из-за атаки дронами тревога продолжалась более 8 часов.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в области работали силы ПВО. Есть сбитые цели.

Последствия атаки

"Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют.

В результате падения обломков сбитых целей в одном из районов повреждены три частных дома. Выбиты окна, повреждены двери, кровли крыш", - говорится в сообщении.

Кроме того, в двух районах за пределами населенных пунктов зафиксированы пожары травяного настила и стерни. Возгорания оперативно ликвидированы.

Оперативные группы продолжают свою работу по фиксации последствий вражеской атаки.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что силы ПВО ночью 7 сентября сбили все российские беспилотники, которые атаковали столицу.