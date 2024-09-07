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ПВО (2488) дроны (3558) Воздушные силы (2000)

Уничтожены 58 из 67 "Шахедов", еще несколько - локационно потеряны, - Воздушные силы

Робота ППО у ніч на 7 вересня

В ночь на 7 сентября 2024 года войска РФ атаковали Украину ударными БпЛА типа "Shahed".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Сколько "Шахедов" запустил враг?

По данным Воздушных сил, в целом радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 67-ми "Шахедов".

К отражению воздушного нападения противника привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

Читайте: Враг запустил ударные БпЛА с северного направления, - Воздушные силы

Сколько "Шахедов" удалось уничтожить?

Как отмечается, в результате противовоздушного боя сбито 58 ударных БпЛА.

"6 беспилотников - вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины, улетев в направлении России, Беларуси и временно оккупированной Луганщины. Еще три вражеских БпЛА локально потеряны на территории Украины (вероятно упали под воздействием средств РЭБ)", - говорится в сообщении.

Где сбивали "Шахеды"?

Этой ночью противовоздушная оборона работала в Винницкой, Ровенской, Хмельницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Херсонской и Полтавской областях.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что силы ПВО ночью 7 сентября сбили все российские беспилотники, которые атаковали столицу. Также отмечалось, что "Шахеды" атаковали Киевскую область: попаданий в жилую и критическую инфраструктуру нет, обломками повреждены дома.
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Дякую за сьогодні, так тримати завтра. Усе буде Україна!
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07.09.2024 09:25 Ответить
Дякуємо, Захисникам України та Західним Партнерам за дієву підтримку Українців і України!
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07.09.2024 09:29 Ответить
Молодці!!! Дякуємо ЗСУ! Ви найкращі!!!
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07.09.2024 09:37 Ответить
То може саме цих "шатунів" останнім часом періодично знищує бульбоППО?
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07.09.2024 09:42 Ответить
І до пшеків та ******* нехай у гості залітають, бо ті нелякані..
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07.09.2024 10:17 Ответить
Ні, посилати на БРСР - краще рішення.
Поляків можна налякати до усрачки, ще ініціюють відбирання у нас тих штук, які змушують ішакєди береги плутати.
А от каропляний лось нехай кожного разу до мАцкви дзвонить, щоб вчергове бути посланим *****. Та й кожна ракета, випущена по ішакєду бульбою, не полетить по нашій повітряній машині.
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07.09.2024 10:27 Ответить
А до чого тут Польща? Вони не хочуть і не повинні вступати у війну, бо 30 років не розбазарювали свій ОПК та не обирали кримінал та "Квартал" у владу
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07.09.2024 11:17 Ответить
Зате Польща гарно вміє блокувати дороги та залізницю. Збіжжя висипати й небачити ні ракет не безпілотників..
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07.09.2024 11:21 Ответить
 
 