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Румыния (1041) дроны (3562) Воздушные силы (2002)

Ночью группа "Шахедов" нарушила воздушное пространство Румынии, - Воздушные силы

Шахеди атакують Україну

В ночь на 8 сентября 2024 года войска РФ атаковали Юг Украины с применением ударных дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, была угроза для Херсонской, Николаевской и Одесской областей.

По данным Воздушных сил, во время атаки на южные регионы было зафиксировано нарушение воздушного пространства Румынии.

"Группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии", - говорится в сообщении.

Читайте также: Уничтожены 58 из 67 "Шахедов", еще несколько - локационно потеряны, - Воздушные силы

атака Шахедів

Также сообщалось, что вражеские БпЛА фиксировались на Харьковщине курсом на Харьков и Чугуев.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в субботу вечером на территории Украины зафиксировано движение российских ударных беспилотников.
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Топ комментарии
+14
Пусть следующий раз вызывают польскую эскадрилью те хоть селфи сделают.Даже бульбофюрер начал шахеды сбивать.
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08.09.2024 07:41
+10
Доки ви чекали, Румунія передала систему Patriot.
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08.09.2024 07:36
+9
Хочуть наші сусіди - чи не хочуть - але будуть змушені виставлять свої частини ППО на бойове чергування і збивать російські БПЛА і ракети Бо рано чи пізно кудись ті "шахеди" все-таки впадуть (у БРСР уже падають)
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08.09.2024 07:41
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Правила форума Совет форумчан
чекаємо відповіді НАТО.
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08.09.2024 07:34 Ответить
Доки ви чекали, Румунія передала систему Patriot.
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08.09.2024 07:36 Ответить
Не нужно ля-ля... Це Румыния дочекалася за передачу "патриотов".
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08.09.2024 07:38 Ответить
як це пов"язати в матрицю випадкових варіантів? Коротше, що ви мелете? Як це в"яжеться?
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08.09.2024 07:39 Ответить
В'яжуться собаки, мадам!
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08.09.2024 07:45 Ответить
ви лише собак бачите. А пов"язати слова в реченні в смислову конструкцію вам не до снаги?
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08.09.2024 07:46 Ответить
Поздно пить боржоми: гипотетически Шахеды несли ядерные заряды, або и нервнопаралитические газы.
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08.09.2024 07:36 Ответить
Ку, до чого закликаемо пiд час вiйни. Складаеться враження, що ви за дурбицала голосували та в стрибку вже перевзулися... Ще й якi палкi та гарячi стали, я свiже кiнське, самi знаете що. Не берiть тяжкого в руки, дурного в голову... Одним словом, не рвiть серце, ондого.
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08.09.2024 08:08 Ответить
Додайте ше, що на одному буратінці (читай: дєрьмаку) зара держава тримається. Ну, ше трохи йому татарови/гетьманцеви/хламідії/подоляки допомагають.
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08.09.2024 08:36 Ответить
питання задають лише російською мовою. Українською - ставлять!Порядок буде наведений тільки! націоналістами. І досить волати тут за своїх зросійщених гетьманів!
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08.09.2024 08:52 Ответить
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08.09.2024 08:49 Ответить
НАТА вийшло із чата. Нема інтернету.
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08.09.2024 10:14 Ответить
А через трохи румуни скажуть, що до них ніякі БПЛА не залітали. Вже не раз наші видавали одне за інше. Тихо промовчимо, і все.
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08.09.2024 11:49 Ответить
И шо дальше, ну, зашла группа шахедов в Румынию?
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08.09.2024 07:34 Ответить
Ну як що , взяла і вийшла , головне що немає потреби шукати де упали , як поляки робили ((
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08.09.2024 10:40 Ответить
Пусть следующий раз вызывают польскую эскадрилью те хоть селфи сделают.Даже бульбофюрер начал шахеды сбивать.
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08.09.2024 07:41 Ответить
Нi, то бульбопентюх витер носа i пшекам i цигано-романам.
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08.09.2024 07:46 Ответить
,
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08.09.2024 07:50 Ответить
Хочуть наші сусіди - чи не хочуть - але будуть змушені виставлять свої частини ППО на бойове чергування і збивать російські БПЛА і ракети Бо рано чи пізно кудись ті "шахеди" все-таки впадуть (у БРСР уже падають)
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08.09.2024 07:41 Ответить
уже было .15.11.22 Пшеводув. Польша. Два погибших. И что?
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08.09.2024 08:53 Ответить
Я "в курсі" Але це - на совісті керівників Польщі!
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08.09.2024 09:02 Ответить
Братья и сестры, заклыкаю вас, не скандальте промiж собов, як тi скаженющчi пси. Будьте толерантнi одне до одного.
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08.09.2024 07:45 Ответить
😂
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08.09.2024 07:46 Ответить
Ви спочатку визначьтеся, чи мовою вам спілкуватися на українському форумі, чи свинособачою.
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08.09.2024 08:41 Ответить
Молодец! Сразу видно "конструктивного" человека. Похер суть - главное на каком языке, т.е. форма важнее содержания. Такие как ты и привели к власти Зелю.
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08.09.2024 09:42 Ответить
ПНХ, кацапина.
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08.09.2024 10:03 Ответить
Ти не правий , найвеличнішого із сонцеликих до влади привели такі як ти за принципом #акакаяразніца (( Саме гидке що ви і досі цей наратив продовжуєте іншим насаджувати і проблема не у тому якою мовою хто спілкується , а у тому що і досі продовжується поширення кацапської навіть у сферах де закон це забороняє , яскравий приклад тому - як обслуговуючий персонал закладів торгівлі та громадського харчування реагує на тих хто звертається до них українською і просить нею ж відповідати , а також як на це поліція реагує .
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08.09.2024 10:48 Ответить
Еще один псевдопатриот с одной извилиной.
Да когда же вы уже поймете, что в тех же "закладах торгівлі" ГЛАВНОЕ - это что вам там продают и по каким ценам. В "закладах громадського харчування" - все то же самое + обслуживание.
Если тебе в магазине продают какую-то несъедобную куйню (полную химии), по ******** цене, нахмят, нагрубят но при этом суто українською мовою, так краще, це вже перемога?
Полиция - это дно, погрязшее в коррупции, кумовстве, договорняках и нихуянеделании. А тебя интересует их реакция на мову? А как они должны реагировать? Что об этом закон говорит? Я тебя огорчу - никуя не говорит! А законы у нас депутаты пишут. А там все на мове и в вышиванках. Все нормально, тебя устраивает?
Вам встегивает шизофрению российская пропаганда про "русскоязычный народ", вам встегивают шизофрению псевдо-патриоты вышиваночники про "щиро українську" и вы на это все ведетесь. А Украина при этом в полной жопе.
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08.09.2024 11:30 Ответить
"А законы у нас депутаты пишут. А там все на мове и в вышиванках." Для тебе ,"многоізвілінного" , персонально - ти , телепню , більш за все забувся представники #акакойразніци у ВР нині закони пишуть та приймають , то я тобі нагадаю - вони із того самого болота зеленого і кацапомовного що і ти , дурнику !
Щодо решти .... 1. Перечитай закон , потім будеш патякати про "никуя не говорит" 2. Мені не "перемога" , дурнику , потрібна , а щоб до мене відносилися у моїй країні як до людини , а не гавкотіли про "тєлячью" і "валітє в свою западєнщіну " ; саме тому мені не по барабану коли ось таке як ти бидло підходить до мене у ресторані чи кафешці і починає із себе корчити бознащо "патаму што ано с дєтства так расгаварівало " . 3. Ти хоч навчись тією кацапською нормально розмовляти , бо від вашого "шо" і "ге" верне більше аніж від лайна , ви , придурки, навіть не спромоглися за життя толком тією мовою навчитися користуватися , недарма кацапи вас малоотсосами звуть ((
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08.09.2024 11:54 Ответить
Патриотизм - последнее прибежище негодяя. (Самуэль Джонсон).
Но это к тебе не относится, т.к. ты не про "патриотизм". Патриотизм - это понятие очень емкое и многогранное. Там надо разбираться и вникать в суть. Для таких одноклеточных как ты - это сложно. Вы про форму. Вы про мову, про вышиванки.
А про ВР - да, там большинство зеленое болото - т.н. "слуги". А как же они туда попали? Украинцы резко сошли с ума? Весьма удобное объяснение упоротых псебвдопатриотов - быстро, удобно и думать не надо. А может этот, который про "Армія, мова, віра" просто слил в унитаз все за что стоял и погибал Майдан? И украинцы просто дружно послали его нах? Вот, правда, при этом совершили роковую ошибку, проголосовав за клоуна. Но тут политически незрелую и неискушенную нацию можно понять: сначала был партроботник, потом директор завода, потом пасечник, потом урка, потом барыга. Психанули. Теперь вот разгребаем ... И "мова" тут совершенно не при чем.
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08.09.2024 12:26 Ответить
"Для таких одноклеточных как ты - это сложно. Вы про форму. Вы про мову, про вышиванки."....... Я взагалі то про твій ідіотизм , але зрозуміло що пояснити це такому ідіотові як ти неможливо ((
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08.09.2024 13:24 Ответить
Пiдтримую! 👍🤝
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08.09.2024 09:49 Ответить
А тим часом Румунія десь оголосила ,що передасть Україні систему ППО,вже не пам'ятаю назви)Тобто,ви там воюйте,а ми допожемо,але тільки не ми ((Як Шаріков "я на учьот встану,а ваєвать нє пайду"((
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08.09.2024 08:14 Ответить
Передають комплекс Петріот. Потужнішого ППО в світі немає. Вважаєте, що йому було краще залишатись в Румунії і рахувати ворон?
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08.09.2024 08:22 Ответить
передають не комплекс, а одну пускову , звісно і за це велике ДЯКУЮ , але трішки не так як ви вважаєте .
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08.09.2024 10:50 Ответить
«Президент Румунії Клаус Йоханніс сьогодні, 5 вересня, підписав закон про безоплатну передачу Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot».
Комплексу.
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08.09.2024 11:04 Ответить
Та дай то Боже , але нам вже так на словах передали скільки "комплексів " що не знаємо куди і подітити , а на ділі виходить як з айрісами німецькими ((
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08.09.2024 11:10 Ответить
Главное чтобы НАТО не сбивало над своей головой рашистские ракеты и БПЛА а то будут правакации и ескалация. Обосраный писец ето а не НАТО
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08.09.2024 08:28 Ответить
Страшно стає, якщо задуматись, бо навіть у найкращому для нас завершенні війни, коли нас візьмуть в НАТО і ми будемо під «парасолькою», чи зможе нам це гарантувати безпеку - ще велике питання.
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08.09.2024 09:41 Ответить
Нi, не гарантуватиме!
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08.09.2024 09:51 Ответить
Не переймайтеся , ніхто нас туди не візьме , судячи із дій західних партнерів , це рябої кобили сон , точно такий як посилання на будапештський меморандум тих , хто його у очі не бачив (( І досі згадую нескінченні розсусолювання різноманітних гордонів що "руцкіє на нас нє нападут патаму што єсть мємарандум", ніби і не дурна людина , але це тупіше виглядало аніж його пірамідки ((
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08.09.2024 10:56 Ответить
Пора по кремлю писданути термітними бомбами..."Дракон" має спалити москву як в 1944 союзники спалили Дрезден термітними бомбами..
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08.09.2024 10:01 Ответить
Щоб зруйнувати Дрезден союзники скинули на нього тисячі тонн авіабомб одночасно , крім того щоб терміт ефективно працював перед його використанням скидають фугасні заряди .Який висновок - поки що палаюча дєрьовня на болотах - нездійснення мрія ((
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08.09.2024 11:01 Ответить
Касапський фашизм тільки сила може спинити а не купка західних бздунів...
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08.09.2024 10:03 Ответить
До румунів у мене питань нема - вони віддали нам батарею "Петріот". А ось до НАТО є. Де дівся цілий військовий блок, яким у часи Холодної війни лякали не лише країни соутабору, а й цілий ссср? До речі, те НАТО Холодну війну виграло.
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08.09.2024 10:18 Ответить
Не ті вже "дюйми" НАТО.....
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08.09.2024 11:21 Ответить
 
 