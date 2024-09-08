Ночью группа "Шахедов" нарушила воздушное пространство Румынии, - Воздушные силы
В ночь на 8 сентября 2024 года войска РФ атаковали Юг Украины с применением ударных дронов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, была угроза для Херсонской, Николаевской и Одесской областей.
По данным Воздушных сил, во время атаки на южные регионы было зафиксировано нарушение воздушного пространства Румынии.
"Группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии", - говорится в сообщении.
Также сообщалось, что вражеские БпЛА фиксировались на Харьковщине курсом на Харьков и Чугуев.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в субботу вечером на территории Украины зафиксировано движение российских ударных беспилотников.
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+14 govtva
показать весь комментарий08.09.2024 07:41
+10 Николай Николаевич b96f438b
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+9 Яр Холодний
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Да когда же вы уже поймете, что в тех же "закладах торгівлі" ГЛАВНОЕ - это что вам там продают и по каким ценам. В "закладах громадського харчування" - все то же самое + обслуживание.
Если тебе в магазине продают какую-то несъедобную куйню (полную химии), по ******** цене, нахмят, нагрубят но при этом суто українською мовою, так краще, це вже перемога?
Полиция - это дно, погрязшее в коррупции, кумовстве, договорняках и нихуянеделании. А тебя интересует их реакция на мову? А как они должны реагировать? Что об этом закон говорит? Я тебя огорчу - никуя не говорит! А законы у нас депутаты пишут. А там все на мове и в вышиванках. Все нормально, тебя устраивает?
Вам встегивает шизофрению российская пропаганда про "русскоязычный народ", вам встегивают шизофрению псевдо-патриоты вышиваночники про "щиро українську" и вы на это все ведетесь. А Украина при этом в полной жопе.
Щодо решти .... 1. Перечитай закон , потім будеш патякати про "никуя не говорит" 2. Мені не "перемога" , дурнику , потрібна , а щоб до мене відносилися у моїй країні як до людини , а не гавкотіли про "тєлячью" і "валітє в свою западєнщіну " ; саме тому мені не по барабану коли ось таке як ти бидло підходить до мене у ресторані чи кафешці і починає із себе корчити бознащо "патаму што ано с дєтства так расгаварівало " . 3. Ти хоч навчись тією кацапською нормально розмовляти , бо від вашого "шо" і "ге" верне більше аніж від лайна , ви , придурки, навіть не спромоглися за життя толком тією мовою навчитися користуватися , недарма кацапи вас малоотсосами звуть ((
Но это к тебе не относится, т.к. ты не про "патриотизм". Патриотизм - это понятие очень емкое и многогранное. Там надо разбираться и вникать в суть. Для таких одноклеточных как ты - это сложно. Вы про форму. Вы про мову, про вышиванки.
А про ВР - да, там большинство зеленое болото - т.н. "слуги". А как же они туда попали? Украинцы резко сошли с ума? Весьма удобное объяснение упоротых псебвдопатриотов - быстро, удобно и думать не надо. А может этот, который про "Армія, мова, віра" просто слил в унитаз все за что стоял и погибал Майдан? И украинцы просто дружно послали его нах? Вот, правда, при этом совершили роковую ошибку, проголосовав за клоуна. Но тут политически незрелую и неискушенную нацию можно понять: сначала был партроботник, потом директор завода, потом пасечник, потом урка, потом барыга. Психанули. Теперь вот разгребаем ... И "мова" тут совершенно не при чем.
Комплексу.