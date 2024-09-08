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Уничтожена ракета Х-59 и 15 из 23 "Шахедов", - Воздушные силы

ппо

В ночь на 8 сентября 2024 года оккупанты нанесли удар четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из Белгородской области и 23-мя ударными БпЛА типа "Shahed".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

Как отмечается, в результате противовоздушного боя сбита одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 15 ударных БпЛА типа "Shahed".

По данным Воздушных сил, кроме того, два вражеских беспилотника локально потеряны (предположительно упали под воздействием средств РЭБ). Также три ракеты Х-59 не достигли желаемых целей в результате активного противодействия Сил обороны Украины.

Где работала ППО?

Противовоздушная оборона работала в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Как отмечалось, ночью группа "Шахедов" нарушила воздушное пространство Румынии. Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в субботу вечером на территории Украины зафиксировано движение российских ударных беспилотников.
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Румунія теж не стала збивати кацапське барахло , щоби не наражатися
на злобну русню
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08.09.2024 10:15 Ответить
Так це вже який раз. Шо тре румину? шоб стукнуло чисто по безтолковцi, тодi й зашевеляться?
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08.09.2024 10:26 Ответить
Також три ракети Х-59 не досягли бажаних цілей внаслідок активної протидії Сил оборони України. Джерело:

Так их сбили при помощи обьектов инфраструктуры или где?
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08.09.2024 11:22 Ответить
А у нас точно є Ф-16? Бо з тих пір,як нам розказав один потужний наркоман,що отримання цих літаків посилить нашу ПВО,статистика збиття тільки погіршується. Чи ключи від ангарів у завгоспа?
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08.09.2024 11:41 Ответить
 
 