Уничтожена ракета Х-59 и 15 из 23 "Шахедов", - Воздушные силы

В ночь на 8 сентября 2024 года оккупанты нанесли удар четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из Белгородской области и 23-мя ударными БпЛА типа "Shahed".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

Как отмечается, в результате противовоздушного боя сбита одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 15 ударных БпЛА типа "Shahed".

По данным Воздушных сил, кроме того, два вражеских беспилотника локально потеряны (предположительно упали под воздействием средств РЭБ). Также три ракеты Х-59 не достигли желаемых целей в результате активного противодействия Сил обороны Украины.

Где работала ППО?

Противовоздушная оборона работала в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Как отмечалось, ночью группа "Шахедов" нарушила воздушное пространство Румынии. Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в субботу вечером на территории Украины зафиксировано движение российских ударных беспилотников.