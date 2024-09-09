Атака "Шахедів" на Київщину: влучань у житлову та критичну інфраструктуру немає

Вночі 9 вересня 2024 року Київщина вчергове була атакована ворожими ударними дронами.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, в регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі.

"Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Потерпілих серед населення немає.

В двох районах області внаслідок падіння уламків збитих цілей поза межами населених пунктів сталися загорання травʼяного настилу та лісової підстилки. Пожежі ліквідовані", - йдеться у повідомленні.

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Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки.

Як повідомлялося, пізно ввечері 8 вересня війська РФ запустили ударні безпілотники з північного напрямку. За даними Повітряних сил, силами ППО було знищено 2 ракети Х-59/69 та 6 із 8 "Шахедів".