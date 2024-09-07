Последствия атаки вражеских "Шахедов" на Киевщину. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 7 сентября, оккупанты в очередной раз атаковали Киевскую область. Повреждениям подверглись дома местных жителей и автомобиль.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Киевщины.

Последствия вражеской атаки

По состоянию на 11:00 в одном из районов повреждены семь жилых домов, две хозяйственные постройки, заборы, а также один автомобиль. Кроме этого, произошло возгорание травяного настила, которое оперативно локализовали спасатели.

Информация о пострадавших пока отсутствует.







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Полиция Киевщины напоминает гражданам, что в случае объявления воздушной тревоги необходимо быть бдительными и немедленно направляться в ближайшие укрытия!

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что силы ПВО ночью 7 сентября сбили все российские беспилотники, которые атаковали столицу. Также отмечалось, что "Шахеды" атаковали Киевскую область: попаданий в жилую и критическую инфраструктуру нет, обломками повреждены дома.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 58 из 67 "Шахедов", еще несколько - локально потеряны. Также сообщалось, что обломки "Шахеда" упали возле здания Верховной Рады.