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Последствия атаки вражеских "Шахедов" на Киевщину. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 7 сентября, оккупанты в очередной раз атаковали Киевскую область. Повреждениям подверглись дома местных жителей и автомобиль.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Киевщины.

Последствия вражеской атаки

По состоянию на 11:00 в одном из районов повреждены семь жилых домов, две хозяйственные постройки, заборы, а также один автомобиль. Кроме этого, произошло возгорание травяного настила, которое оперативно локализовали спасатели.

Информация о пострадавших пока отсутствует.

Київщина наслідки
Київщина наслідки
Київщина наслідки

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате атаки "шахедов" в Киевской области произошли пожары на открытой местности

Полиция Киевщины напоминает гражданам, что в случае объявления воздушной тревоги необходимо быть бдительными и немедленно направляться в ближайшие укрытия!

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что силы ПВО ночью 7 сентября сбили все российские беспилотники, которые атаковали столицу. Также отмечалось, что "Шахеды" атаковали Киевскую область: попаданий в жилую и критическую инфраструктуру нет, обломками повреждены дома.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 58 из 67 "Шахедов", еще несколько - локально потеряны. Также сообщалось, что обломки "Шахеда" упали возле здания Верховной Рады.

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Киевская область (4150) Нацполиция (16492) дроны (3974)


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А де в селі найближче укриття? Тільки у погребі? Так погреб уламками так завалить що ніколи не виберешся… Тобто дурня то все, сидиш/лежиш в хаті
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07.09.2024 12:43 Ответить
Та молишся Богу.
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07.09.2024 12:44 Ответить
 
 