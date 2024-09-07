Обломки "Шахеда" упали у здания Верховной Рады. ФОТОРЕПОРТАЖ

После сегодняшней ночной атаки российских дронов обломки сбитого беспилотника обнаружены возле здания Верховной Рады Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ВР.

Как отмечается, повреждений не обнаружено.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что силы ПВО ночью 7 сентября сбили все российские беспилотники, которые атаковали столицу. Также отмечалось, что "Шахеды" атаковали Киевскую область: попаданий в жилую и критическую инфраструктуру нет, обломками повреждены дома.