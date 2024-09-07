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Обломки "Шахеда" упали у здания Верховной Рады. ФОТОРЕПОРТАЖ

После сегодняшней ночной атаки российских дронов обломки сбитого беспилотника обнаружены возле здания Верховной Рады Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ВР.

Как отмечается, повреждений не обнаружено.

Также читайте: Уничтожены 58 из 67 "Шахедов", еще несколько - локационно потеряны, - Воздушные силы

Шахед біля ВР
Шахед біля ВР
Шахед біля ВР
Шахед біля ВР
Шахед біля ВР

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что силы ПВО ночью 7 сентября сбили все российские беспилотники, которые атаковали столицу. Также отмечалось, что "Шахеды" атаковали Киевскую область: попаданий в жилую и критическую инфраструктуру нет, обломками повреждены дома.

Автор: 

ВР (29258) дроны (3974)


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Топ комментарии
+54
Надо тогда срочно дать всем депутанам героя и убд
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07.09.2024 10:08
+22
Вже з понеділка.Сьогодні-завтра вихідні.
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07.09.2024 10:10
+16
Тепер депутати стали участниками бойових дiй з усiма пiльгами та виплатами!.
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07.09.2024 10:19
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Надо тогда срочно дать всем депутанам героя и убд
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07.09.2024 10:08 Ответить
Вже з понеділка.Сьогодні-завтра вихідні.
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07.09.2024 10:10 Ответить
Вони всі на курортах зараз
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07.09.2024 10:17 Ответить
Та УБД вже мабуть є, тут скоріше представити до нагород!
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07.09.2024 10:28 Ответить
І моральний збиток компенсувати підвищенням зарплат.
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07.09.2024 10:36 Ответить
та вони вже давно мають.
"за оборону Монако"
"за оборону Куршавеля"
і.т.д
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07.09.2024 10:42 Ответить
КуршЕвеля
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07.09.2024 10:54 Ответить
Нажаль не під час засідання, не в купол..і цілий..цю владу дешевше перебити, ніж утримувати.
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07.09.2024 10:14 Ответить
хочеться таке молоти? "перебити владу України"?
таке пі*діли лише мертвий лєнін, його наступник куйло, та херой України надійка льотчіца
Це твої куміри?
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07.09.2024 12:19 Ответить
Не перекладай свої вологі фантазії на інших. Гадя Савченко - більш на твого куміра схожа.
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07.09.2024 13:17 Ответить
лише терористи закликають "перебити законну владу ЛЮБОЇ КРАЇНИ"
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07.09.2024 13:33 Ответить
кацапе, йди українську вчи. У будь якої країни немає такої прип@зженої влади, на чолі з наркоманом та фсбшною агентурою. Це нам так "фортануло".
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07.09.2024 13:51 Ответить
Назви країну де люди задоволені владою?
Чекаю.
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07.09.2024 14:27 Ответить
малахольне - йди вчи українську.
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07.09.2024 14:32 Ответить
Не можеш - що ж - буває.
На кримінальну статтю України ти вже наговорила.
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07.09.2024 17:14 Ответить
Що не можу, припадочне? Відкрий рейтинг найщасливіших країн світу. Й глянь, які крайни вище України й на якому ми місці.
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07.09.2024 17:51 Ответить
До чого тут ЩАСТЯ до "задоволення владою" 🤣
смешались вместе кони люди и залпі тісячі орудій слілісь в роптяжній вой
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08.09.2024 13:25 Ответить
Бо одне одного не виключає. Не можна бути щасливим, без задоволення владою.
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08.09.2024 13:29 Ответить
Звичайно можна - можна бути счасливив взагалі НЕ ЗНАЮЧИ що таке влада.
Навіть навпаки - людина що одержима критикою влади - завжди нещасна
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08.09.2024 13:47 Ответить
росія)) обожнюють путіна
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07.09.2024 17:41 Ответить
"Любої країни" ?! Це якщо я буду закликати перебити законну владу північної кореї або підораші, то я терорист ?! Ти базар то свій фільтруй, бо так ненароком і тобі життя вкоротять !
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07.09.2024 16:39 Ответить
Ти до сих пір вважаєш що росія це законна країна а її лілі-путін легітимний?

Я вважаю, що в тих країнах влада НЕ ЗАКОННА.
До приміру, в росії вона незаконна з 1993 року, коли алкоголік єльцін вбив законно вибранного чеченця Хасбулатова та зохопив владу - при владі росії - єльцінська хунта. Я вже не згадую про незаконність виборів в непризнаних нікому Криму, тощо...
Про північну корея - там взагалі виборів не існує - це типу диктаторська-монархія.
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07.09.2024 17:13 Ответить
Негайно ,у відповідь,"Паляницею" потрібно й,,,бнути в саме серце анихриста в 3,14дерації .Воно в мавзолеї...
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07.09.2024 10:15 Ответить
Шкода що не на голову комусь з ОПівців..
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07.09.2024 10:15 Ответить
..там в любую голову уже будет нормально..
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07.09.2024 11:06 Ответить
Добрий ви але щоб в оп то інша адреса
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07.09.2024 12:08 Ответить
Тепер депутати стали участниками бойових дiй з усiма пiльгами та виплатами!.
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07.09.2024 10:19 Ответить
Причому не виїжджаючи з курортів де вони зараз перебувають
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07.09.2024 10:21 Ответить
Яке горе((. Через загрозу - прийдеться проводити онлайн сесії з Монако чи Мальдівів а ще краще - з Таїланду
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07.09.2024 10:23 Ответить
адресою ашипся )) татарова летів вбивати )))
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07.09.2024 10:26 Ответить
Жах! Будiвля ВР зруйнована вщент! Треба засiдання ВР термiново переносити в бiльш безпечнi мiсця! В Монако, Мальдiви,Багами чи Сейшели, наприклад!
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07.09.2024 10:30 Ответить
Воистину "народные депутаты"! Их ненавидят все, всем народом.
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07.09.2024 10:42 Ответить
Чого б то? Вибирали тих, хто довподоби.
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07.09.2024 11:07 Ответить
если правильно понимаю то теперь боневтик героя Украины получит!!ах сорри,это ведь не банковая так что сорвалось,но очередное покушение на найвеличнившего таки защитаеться(и на какую нить медальку таки потянет)
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07.09.2024 10:42 Ответить
не стреляйте пианиста ,он играет чем умеет
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07.09.2024 10:46 Ответить
До числа посягань на дорогоцінне життя одного клоуна можна сміливо дописувати ще дві сотні.
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07.09.2024 10:43 Ответить
Десь поряд, з безумною чи катлєтою??
Це мабуть, оті опозажопники коригують рашистам з ВРУ??
Бойко із шуфричем, та цілою сворою літунів до прутіна, і не таке можуть відбатрачити!!! Оні же,міжєбратія і АтінРот ….!?!?
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07.09.2024 10:51 Ответить
Коля Катлєта під домашнім арештом. Шуфрич в каталажці.
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07.09.2024 11:06 Ответить
І у всіх депудятлвв штани помокріли...
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07.09.2024 10:57 Ответить
Шкода що жодному із ЗЕслуг в башку не попали - повітря було б чистіше!
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07.09.2024 11:04 Ответить
По своїх б'ють.Добре що свої розїхались по монаках)
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07.09.2024 11:12 Ответить
Та ще чи впали, фотки не підтверджують падіння, тільки знаходження
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07.09.2024 12:35 Ответить
на печерську крепко з неба сипалось - факт
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07.09.2024 19:18 Ответить
Депутатів до державних нагород !
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07.09.2024 13:38 Ответить
ДЕПУТАТЫ КРАСИВЕНЬКО ТАК РАЗЛОЖИЛИ ОБЛОМКИ

будут надбавку требовать за вредность
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07.09.2024 14:14 Ответить
Депутати мають відношення до визначення народний, таке саме, як морська свинка до моря
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07.09.2024 14:23 Ответить
Куди б ворог не влучив чи куди б не впали уламки, навіть на оцих, радіти не варто!
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07.09.2024 15:55 Ответить
 
 