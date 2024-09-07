Обломки "Шахеда" упали у здания Верховной Рады. ФОТОРЕПОРТАЖ
После сегодняшней ночной атаки российских дронов обломки сбитого беспилотника обнаружены возле здания Верховной Рады Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ВР.
Как отмечается, повреждений не обнаружено.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что силы ПВО ночью 7 сентября сбили все российские беспилотники, которые атаковали столицу. Также отмечалось, что "Шахеды" атаковали Киевскую область: попаданий в жилую и критическую инфраструктуру нет, обломками повреждены дома.
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+54 Джон КРОУТЕР #504651
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"за оборону Монако"
"за оборону Куршавеля"
і.т.д
таке пі*діли лише мертвий лєнін, його наступник куйло, та херой України надійка льотчіца
Це твої куміри?
Чекаю.
На кримінальну статтю України ти вже наговорила.
смешались вместе кони люди и залпі тісячі орудій слілісь в роптяжній вой
Навіть навпаки - людина що одержима критикою влади - завжди нещасна
Я вважаю, що в тих країнах влада НЕ ЗАКОННА.
До приміру, в росії вона незаконна з 1993 року, коли алкоголік єльцін вбив законно вибранного чеченця Хасбулатова та зохопив владу - при владі росії - єльцінська хунта. Я вже не згадую про незаконність виборів в непризнаних нікому Криму, тощо...
Про північну корея - там взагалі виборів не існує - це типу диктаторська-монархія.
Це мабуть, оті опозажопники коригують рашистам з ВРУ??
Бойко із шуфричем, та цілою сворою літунів до прутіна, і не таке можуть відбатрачити!!! Оні же,міжєбратія і АтінРот ….!?!?
будут надбавку требовать за вредность