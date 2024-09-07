Уламки "Шахеда" впали біля будівлі Верховної Ради. ФОТОрепортаж

Після сьогоднішньої нічної атаки російських дронів уламки збитого безпілотника виявлено біля будівлі Верховної Ради України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ВР.

Як зазначається, пошкоджень не виявлено.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що сили ППО вночі 7 вересня збили усі російські безпілотники, які атакували столицю. Також зазначалося, що "Шахеди" атакували Київщину: влучань в житлову та критичну інфраструктуру немає, уламками пошкоджено будинки.