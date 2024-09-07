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Уламки "Шахеда" впали біля будівлі Верховної Ради. ФОТОрепортаж

Після сьогоднішньої нічної атаки російських дронів уламки збитого безпілотника виявлено біля будівлі Верховної Ради України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ВР.

Як зазначається, пошкоджень не виявлено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено 58 із 67 "Шахедів", ще кілька - локаційно втрачені, - Повітряні сили

Шахед біля ВР
Шахед біля ВР
Шахед біля ВР
Шахед біля ВР
Шахед біля ВР

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що сили ППО вночі 7 вересня збили усі російські безпілотники, які атакували столицю. Також зазначалося, що "Шахеди" атакували Київщину: влучань в житлову та критичну інфраструктуру немає, уламками пошкоджено будинки.

Автор: 

ВР (14994) дрони (4757)


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Топ коментарі
+54
Надо тогда срочно дать всем депутанам героя и убд
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07.09.2024 10:08
+22
Вже з понеділка.Сьогодні-завтра вихідні.
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07.09.2024 10:10
+16
Тепер депутати стали участниками бойових дiй з усiма пiльгами та виплатами!.
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07.09.2024 10:19
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Надо тогда срочно дать всем депутанам героя и убд
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07.09.2024 10:08 Відповісти
Вже з понеділка.Сьогодні-завтра вихідні.
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07.09.2024 10:10 Відповісти
Вони всі на курортах зараз
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07.09.2024 10:17 Відповісти
Та УБД вже мабуть є, тут скоріше представити до нагород!
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07.09.2024 10:28 Відповісти
І моральний збиток компенсувати підвищенням зарплат.
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07.09.2024 10:36 Відповісти
та вони вже давно мають.
"за оборону Монако"
"за оборону Куршавеля"
і.т.д
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07.09.2024 10:42 Відповісти
КуршЕвеля
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07.09.2024 10:54 Відповісти
Нажаль не під час засідання, не в купол..і цілий..цю владу дешевше перебити, ніж утримувати.
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07.09.2024 10:14 Відповісти
хочеться таке молоти? "перебити владу України"?
таке пі*діли лише мертвий лєнін, його наступник куйло, та херой України надійка льотчіца
Це твої куміри?
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07.09.2024 12:19 Відповісти
Не перекладай свої вологі фантазії на інших. Гадя Савченко - більш на твого куміра схожа.
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07.09.2024 13:17 Відповісти
лише терористи закликають "перебити законну владу ЛЮБОЇ КРАЇНИ"
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07.09.2024 13:33 Відповісти
кацапе, йди українську вчи. У будь якої країни немає такої прип@зженої влади, на чолі з наркоманом та фсбшною агентурою. Це нам так "фортануло".
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07.09.2024 13:51 Відповісти
Назви країну де люди задоволені владою?
Чекаю.
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07.09.2024 14:27 Відповісти
малахольне - йди вчи українську.
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07.09.2024 14:32 Відповісти
Не можеш - що ж - буває.
На кримінальну статтю України ти вже наговорила.
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07.09.2024 17:14 Відповісти
Що не можу, припадочне? Відкрий рейтинг найщасливіших країн світу. Й глянь, які крайни вище України й на якому ми місці.
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07.09.2024 17:51 Відповісти
До чого тут ЩАСТЯ до "задоволення владою" 🤣
смешались вместе кони люди и залпі тісячі орудій слілісь в роптяжній вой
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08.09.2024 13:25 Відповісти
Бо одне одного не виключає. Не можна бути щасливим, без задоволення владою.
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08.09.2024 13:29 Відповісти
Звичайно можна - можна бути счасливив взагалі НЕ ЗНАЮЧИ що таке влада.
Навіть навпаки - людина що одержима критикою влади - завжди нещасна
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08.09.2024 13:47 Відповісти
росія)) обожнюють путіна
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07.09.2024 17:41 Відповісти
"Любої країни" ?! Це якщо я буду закликати перебити законну владу північної кореї або підораші, то я терорист ?! Ти базар то свій фільтруй, бо так ненароком і тобі життя вкоротять !
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07.09.2024 16:39 Відповісти
Ти до сих пір вважаєш що росія це законна країна а її лілі-путін легітимний?

Я вважаю, що в тих країнах влада НЕ ЗАКОННА.
До приміру, в росії вона незаконна з 1993 року, коли алкоголік єльцін вбив законно вибранного чеченця Хасбулатова та зохопив владу - при владі росії - єльцінська хунта. Я вже не згадую про незаконність виборів в непризнаних нікому Криму, тощо...
Про північну корея - там взагалі виборів не існує - це типу диктаторська-монархія.
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07.09.2024 17:13 Відповісти
Негайно ,у відповідь,"Паляницею" потрібно й,,,бнути в саме серце анихриста в 3,14дерації .Воно в мавзолеї...
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07.09.2024 10:15 Відповісти
Шкода що не на голову комусь з ОПівців..
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07.09.2024 10:15 Відповісти
..там в любую голову уже будет нормально..
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07.09.2024 11:06 Відповісти
Добрий ви але щоб в оп то інша адреса
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07.09.2024 12:08 Відповісти
Тепер депутати стали участниками бойових дiй з усiма пiльгами та виплатами!.
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07.09.2024 10:19 Відповісти
Причому не виїжджаючи з курортів де вони зараз перебувають
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07.09.2024 10:21 Відповісти
Яке горе((. Через загрозу - прийдеться проводити онлайн сесії з Монако чи Мальдівів а ще краще - з Таїланду
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07.09.2024 10:23 Відповісти
адресою ашипся )) татарова летів вбивати )))
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07.09.2024 10:26 Відповісти
Жах! Будiвля ВР зруйнована вщент! Треба засiдання ВР термiново переносити в бiльш безпечнi мiсця! В Монако, Мальдiви,Багами чи Сейшели, наприклад!
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07.09.2024 10:30 Відповісти
Воистину "народные депутаты"! Их ненавидят все, всем народом.
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07.09.2024 10:42 Відповісти
Чого б то? Вибирали тих, хто довподоби.
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07.09.2024 11:07 Відповісти
если правильно понимаю то теперь боневтик героя Украины получит!!ах сорри,это ведь не банковая так что сорвалось,но очередное покушение на найвеличнившего таки защитаеться(и на какую нить медальку таки потянет)
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07.09.2024 10:42 Відповісти
не стреляйте пианиста ,он играет чем умеет
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07.09.2024 10:46 Відповісти
До числа посягань на дорогоцінне життя одного клоуна можна сміливо дописувати ще дві сотні.
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07.09.2024 10:43 Відповісти
Десь поряд, з безумною чи катлєтою??
Це мабуть, оті опозажопники коригують рашистам з ВРУ??
Бойко із шуфричем, та цілою сворою літунів до прутіна, і не таке можуть відбатрачити!!! Оні же,міжєбратія і АтінРот ….!?!?
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07.09.2024 10:51 Відповісти
Коля Катлєта під домашнім арештом. Шуфрич в каталажці.
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07.09.2024 11:06 Відповісти
І у всіх депудятлвв штани помокріли...
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07.09.2024 10:57 Відповісти
Шкода що жодному із ЗЕслуг в башку не попали - повітря було б чистіше!
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07.09.2024 11:04 Відповісти
По своїх б'ють.Добре що свої розїхались по монаках)
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07.09.2024 11:12 Відповісти
Та ще чи впали, фотки не підтверджують падіння, тільки знаходження
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07.09.2024 12:35 Відповісти
на печерську крепко з неба сипалось - факт
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07.09.2024 19:18 Відповісти
Депутатів до державних нагород !
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07.09.2024 13:38 Відповісти
ДЕПУТАТЫ КРАСИВЕНЬКО ТАК РАЗЛОЖИЛИ ОБЛОМКИ

будут надбавку требовать за вредность
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07.09.2024 14:14 Відповісти
Депутати мають відношення до визначення народний, таке саме, як морська свинка до моря
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07.09.2024 14:23 Відповісти
Куди б ворог не влучив чи куди б не впали уламки, навіть на оцих, радіти не варто!
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07.09.2024 15:55 Відповісти
 
 