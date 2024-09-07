Уламки "Шахеда" впали біля будівлі Верховної Ради. ФОТОрепортаж
Після сьогоднішньої нічної атаки російських дронів уламки збитого безпілотника виявлено біля будівлі Верховної Ради України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ВР.
Як зазначається, пошкоджень не виявлено.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що сили ППО вночі 7 вересня збили усі російські безпілотники, які атакували столицю. Також зазначалося, що "Шахеди" атакували Київщину: влучань в житлову та критичну інфраструктуру немає, уламками пошкоджено будинки.
Топ коментарі
+54 Джон КРОУТЕР #504651
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+22 Driver Audi
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+16 Муля #585983
показати весь коментар07.09.2024 10:19
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"за оборону Монако"
"за оборону Куршавеля"
і.т.д
таке пі*діли лише мертвий лєнін, його наступник куйло, та херой України надійка льотчіца
Це твої куміри?
Чекаю.
На кримінальну статтю України ти вже наговорила.
смешались вместе кони люди и залпі тісячі орудій слілісь в роптяжній вой
Навіть навпаки - людина що одержима критикою влади - завжди нещасна
Я вважаю, що в тих країнах влада НЕ ЗАКОННА.
До приміру, в росії вона незаконна з 1993 року, коли алкоголік єльцін вбив законно вибранного чеченця Хасбулатова та зохопив владу - при владі росії - єльцінська хунта. Я вже не згадую про незаконність виборів в непризнаних нікому Криму, тощо...
Про північну корея - там взагалі виборів не існує - це типу диктаторська-монархія.
Це мабуть, оті опозажопники коригують рашистам з ВРУ??
Бойко із шуфричем, та цілою сворою літунів до прутіна, і не таке можуть відбатрачити!!! Оні же,міжєбратія і АтінРот ….!?!?
будут надбавку требовать за вредность