Наслідки атаки ворожих "Шахедів" на Київщину. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 7 вересня, окупанти вчергове атакували Київську область. Пошкодження зазнали будинки місцевих жителів та автомобіль.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Київщини.

Наслідки ворожої атаки

Станом на 11:00 в одному з районів пошкоджено сім житлових будинків, дві господарчі споруди, паркани, а також один автомобіль. Окрім цього, сталося загоряння трав'яного настилу, яке оперативно локалізували рятувальники.

Інформація про постраждалих наразі відсутня.







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Поліція Київщини нагадує громадянам, що в разі оголошення повітряної тривоги необхідно бути пильними та негайно прямувати в найближчі укриття!

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що сили ППО вночі 7 вересня збили усі російські безпілотники, які атакували столицю. Також зазначалося, що "Шахеди" атакували Київщину: влучань в житлову та критичну інфраструктуру немає, уламками пошкоджено будинки.

За даними Повітряних сил, було знищено 58 із 67 "Шахедів", ще кілька - локаційно втрачені. Також повідомлялося, що уламки "Шахеда" впали біля будівлі Верховної Ради.