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Киевская область (3922) обстрел (25755)

В результате атаки "шахедов" в Киевской области произошли пожары на открытой местности

пожежа

В результате российской атаки беспилотниками 6 сентября по Киевской области попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко.

"Враг не прекращает атаки на нашу область. Ночью и утром тревога объявлялась несколько раз. В области по вражеским БпЛА работали силы ПВО. Есть сбитые цели", - рассказал Кравченко.

Он отметил, что попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры нет, пострадавшие отсутствуют.

"В результате падения обломков в двух районах на открытых участках местности произошли два пожара травяного настила и пожар лесной подстилки. Оперативные группы продолжают фиксацию и ликвидацию последствий атаки врага", - добавил Кравченко.

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Вы знаете сколько стоит сотка под Киевом? Нет, ото шо вы подумали умножьте на 5. Пусть горит нахер. Чем дороже земля, тем меньше за ней ухода. Все дятлы каждую травинку на своих 15 сотках вырывают, а за забором десятилетиями бурьян не косят. Годами эта травяная подстилка накапливается. Всем похер. У нас, на Донбассе драли за это. Участок от забора до дороги была наша забота. Здесь все покрыто бурьянами. Война, у народа нет денег.
В лесу, на дрова упавшую сосну ( какие с сосны дрова?) поднять нельзя, она народная. Вот ща этот народный бурелом и горит. На Донбассе сухостой, в сталинских посадках можно было выпиливать/собирать. А живая акация, всё равно на дрова не шла. Кто ее купит, шоб еще 2 года лежала, сохла?
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06.09.2024 12:23 Ответить
Ти сраний провокатор! Ти знаєш де зараз ті люди з під Києва? Ти знаєш СКІЛЬКИ людей виїхало під бомбами і ракетами з початку вторгнення? "У нас, на Донбассе..." - і цим ти все сказав! Ти ніхєра не бачив під Києвом, як люди прибирають коло себе вулиці, але щось патякаєш від заздрості(чи тупості, що скоріше!) і відверто ллєш парашу на нас отим "В лесу, на дрова упавшую сосну ( какие с сосны дрова?) поднять нельзя, она народная" - і ти пиз*иш тут на всі 100%, бо ніхто не забороняє збирати СУХОСТІЙ! Сепарьо грьобане, порозповзалось по Україні і за кордоном(з нашими біометричними паспортами!) і гоните проти нас же!
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06.09.2024 14:56 Ответить
Хіба тобі, Сергій, здалека краще бачити? Я зараз мешкаю по Одеський трасі, 15 км, від Київа. Пишу що бачу. Уся земля комусь належить. Але обьяву з телефоном не побачити за бурьяном. А за гнилу сосну мене ТРО на Міцубіші смажило. На жаль не здогадався на вас посилатися
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06.09.2024 18:27 Ответить
 
 