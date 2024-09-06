В результате атаки "шахедов" в Киевской области произошли пожары на открытой местности

В результате российской атаки беспилотниками 6 сентября по Киевской области попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко.

"Враг не прекращает атаки на нашу область. Ночью и утром тревога объявлялась несколько раз. В области по вражеским БпЛА работали силы ПВО. Есть сбитые цели", - рассказал Кравченко.

Он отметил, что попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры нет, пострадавшие отсутствуют.

"В результате падения обломков в двух районах на открытых участках местности произошли два пожара травяного настила и пожар лесной подстилки. Оперативные группы продолжают фиксацию и ликвидацию последствий атаки врага", - добавил Кравченко.

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