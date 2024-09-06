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Київська область (3796) обстріл (27070)

Унаслідок атаки "шахедів" у Київській області сталися пожежі на відкритій місцевості

пожежа

Унаслідок російської атаки безпілотниками 6 вересня по Київській області влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"Ворог не припиняє атаки на нашу область. Вночі та зранку тривога оголошувалася декілька разів. В області по ворожих БпЛА працювали сили ППО. Є збиті цілі", - розповів Кравченко.

Він зазначив, що влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури немає, постраждалі відсутні.

"Внаслідок падіння уламків в двох районах на відкритих ділянках місцевості сталися дві пожежі трав'яного настилу та пожежа лісової підстилки. Оперативні групи продовжують фіксацію та ліквідацію наслідків атаки ворога", - додав Кравченко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Київщині працює ППО по ворожих БпЛА

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Вы знаете сколько стоит сотка под Киевом? Нет, ото шо вы подумали умножьте на 5. Пусть горит нахер. Чем дороже земля, тем меньше за ней ухода. Все дятлы каждую травинку на своих 15 сотках вырывают, а за забором десятилетиями бурьян не косят. Годами эта травяная подстилка накапливается. Всем похер. У нас, на Донбассе драли за это. Участок от забора до дороги была наша забота. Здесь все покрыто бурьянами. Война, у народа нет денег.
В лесу, на дрова упавшую сосну ( какие с сосны дрова?) поднять нельзя, она народная. Вот ща этот народный бурелом и горит. На Донбассе сухостой, в сталинских посадках можно было выпиливать/собирать. А живая акация, всё равно на дрова не шла. Кто ее купит, шоб еще 2 года лежала, сохла?
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06.09.2024 12:23 Відповісти
Ти сраний провокатор! Ти знаєш де зараз ті люди з під Києва? Ти знаєш СКІЛЬКИ людей виїхало під бомбами і ракетами з початку вторгнення? "У нас, на Донбассе..." - і цим ти все сказав! Ти ніхєра не бачив під Києвом, як люди прибирають коло себе вулиці, але щось патякаєш від заздрості(чи тупості, що скоріше!) і відверто ллєш парашу на нас отим "В лесу, на дрова упавшую сосну ( какие с сосны дрова?) поднять нельзя, она народная" - і ти пиз*иш тут на всі 100%, бо ніхто не забороняє збирати СУХОСТІЙ! Сепарьо грьобане, порозповзалось по Україні і за кордоном(з нашими біометричними паспортами!) і гоните проти нас же!
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06.09.2024 14:56 Відповісти
Хіба тобі, Сергій, здалека краще бачити? Я зараз мешкаю по Одеський трасі, 15 км, від Київа. Пишу що бачу. Уся земля комусь належить. Але обьяву з телефоном не побачити за бурьяном. А за гнилу сосну мене ТРО на Міцубіші смажило. На жаль не здогадався на вас посилатися
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06.09.2024 18:27 Відповісти
 
 