Унаслідок атаки "шахедів" у Київській області сталися пожежі на відкритій місцевості

Унаслідок російської атаки безпілотниками 6 вересня по Київській області влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"Ворог не припиняє атаки на нашу область. Вночі та зранку тривога оголошувалася декілька разів. В області по ворожих БпЛА працювали сили ППО. Є збиті цілі", - розповів Кравченко.

Він зазначив, що влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури немає, постраждалі відсутні.

"Внаслідок падіння уламків в двох районах на відкритих ділянках місцевості сталися дві пожежі трав'яного настилу та пожежа лісової підстилки. Оперативні групи продовжують фіксацію та ліквідацію наслідків атаки ворога", - додав Кравченко.

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