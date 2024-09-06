На Київщині працює ППО по ворожих БпЛА

У Київській області фіксується рух ворожих безпілотників, працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомили в Київській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО.

Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - йдеться в повідомленні.

Також в ОВА закликали не нехтувати правилами безпеки і залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

О 8.09 у Київській області оголосили повітряну тривогу.

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