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Київська область (3796) ППО (2920)

На Київщині працює ППО по ворожих БпЛА

ППО на Київщині

У Київській області фіксується рух ворожих безпілотників, працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомили в Київській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО.
Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - йдеться в повідомленні.

Також в ОВА закликали не нехтувати правилами безпеки і залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

О 8.09 у Київській області оголосили повітряну тривогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили ППО вночі збили 27 ударних БпЛА з 44, - Повітряні сили

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Хлопці молодці, але ППО стало збивати набагато менше, можливо це не тільки їх прорахунки.
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06.09.2024 09:55 Відповісти
 
 