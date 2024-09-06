На Київщині працює ППО по ворожих БпЛА
У Київській області фіксується рух ворожих безпілотників, працюють сили протиповітряної оборони.
Про це повідомили в Київській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО.
Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - йдеться в повідомленні.
Також в ОВА закликали не нехтувати правилами безпеки і залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
О 8.09 у Київській області оголосили повітряну тривогу.
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Trofim
показати весь коментар06.09.2024 09:55 Відповісти Мені подобається 0
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