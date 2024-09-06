На Киевщине работает ПВО по вражеским БПЛА
В Киевской области фиксируется движение вражеских беспилотников, работают силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщили в Киевской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО.
Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - говорится в сообщении.
Также в ОВА призвали не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
В 8.09 в Киевской области объявили воздушную тревогу.
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Trofim
показать весь комментарий06.09.2024 09:55 Ответить Мне нравится 0
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