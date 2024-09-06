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Киевская область (3922) ПВО (2487)

На Киевщине работает ПВО по вражеским БПЛА

ППО на Київщині

В Киевской области фиксируется движение вражеских беспилотников, работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщили в Киевской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО.
Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - говорится в сообщении.

Также в ОВА призвали не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

В 8.09 в Киевской области объявили воздушную тревогу.

Также смотрите: Последствия атаки РФ в Киевской области: Повреждены дома, многоэтажка и авто. ФОТОрепортаж
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Хлопці молодці, але ППО стало збивати набагато менше, можливо це не тільки їх прорахунки.
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06.09.2024 09:55 Ответить
 
 