Последствия атаки РФ в Киевской области: Повреждены дома, многоэтажка и авто. ФОТОрепортаж
В результате российской атаки на Киевщине повреждены дома.
Об этом сообщила полиция области, информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 11:00 в одном из районов получили повреждения шесть жилых домов, многоэтажка, хозяйственное помещение и один автомобиль. Также произошло возгорание травяного настила. Спасатели локализовали пожар", - говорится в сообщении.
Информация о пострадавших пока отсутствует.
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YU ST
показать весь комментарий05.09.2024 11:53 Ответить Мне нравится 1
A. ExcelUA
показать весь комментарий05.09.2024 12:01 Ответить Мне нравится 1
Консулъ Лаптевых #593778
показать весь комментарий05.09.2024 15:43 Ответить Мне нравится 0
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