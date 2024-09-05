Последствия атаки РФ в Киевской области: Повреждены дома, многоэтажка и авто. ФОТОрепортаж

В результате российской атаки на Киевщине повреждены дома.

Об этом сообщила полиция области, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 11:00 в одном из районов получили повреждения шесть жилых домов, многоэтажка, хозяйственное помещение и один автомобиль. Также произошло возгорание травяного настила. Спасатели локализовали пожар", - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших пока отсутствует.

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