Атака "Шахедами" на Киевщину: из-за падения обломков повреждены дома

Войска РФ совершили очередную массированную атаку ударными дронами на Киевщину. Тревога в регионе продолжалась 11 часов.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.

"Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавшие среди населения отсутствуют", - говорится в сообщении.

В результате падения обломков сбитых целей есть повреждения 6 частных домов. В них выбиты окна, повреждена кровля. Также повреждены хозяйственная постройка и авто. Кроме того, побиты окна в одном из многоквартирных домов.

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В трех районах области ликвидированы пожары травяной подстилки.

По данным КГВА, все "Шахеды", которые угрожали Киеву, уничтожены. В столице без пострадавших и разрушений. Воздушные силы информировали, что ночью войска РФ запустили 78 "Шахедов", 60 из них - уничтожены, 15 - локально потеряны.