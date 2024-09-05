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уничтожение (6217) дроны (3552) Воздушные силы (1990)

Войска РФ запустили 78 "Шахедов", 60 из них - уничтожены, 15 - локационно потеряны, - Воздушные силы

Робота ППО у ніч на 5 вересня

В ночь на 5 сентября 2024 года враг атаковал одной баллистической ракетой "Искандер-М" из оккупированного Крыма и 78-ю ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков - Курск, Ейск, Приморско-Ахтарск).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, к отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

"В результате противовоздушного боя сбито 60 ударных БпЛА. Два беспилотника вернулись в Россию, один - в Беларусь. 15 - локально потеряны на территории Украины (вероятно под влиянием средств РЭБ), информация о разрушениях или пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

Где сбивали "Шахеды"?

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Запорожской и Херсонской областях.

По данным КГВА, все "Шахеды", которые угрожали Киеву, уничтожены. В столице без пострадавших и разрушений.
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локаційно втраченні надеюсь в бульбаленде))))
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05.09.2024 11:07 Ответить
"локаційно втрачені" значить, що вони самі впали - кацапські "Гербери" для відволікання ППО не мають БЧ і літають допоки бензин не закінчиться
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05.09.2024 11:40 Ответить
 
 