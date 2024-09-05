Наслідки атаки РФ на Київщині: Пошкоджено будинки, багатоповерхівку та авто. ФОТОрепортаж
Внаслідок російської атаки на Київщині пошкоджено будинки.
Про це повідомила поліція області, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на 11:00 в одному з районів зазнали пошкоджень шість житлових будинків, багатоповерхівка, господарче приміщення та один автомобіль. Також сталося загорання травяного настилу. Рятувальники локалізували пожежу", - йдеться в повідомленні.
Інформація про постраждалих наразі відсутня.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
YU ST
показати весь коментар05.09.2024 11:53 Відповісти Мені подобається 1
A. ExcelUA
показати весь коментар05.09.2024 12:01 Відповісти Мені подобається 1
Консулъ Лаптевых #593778
показати весь коментар05.09.2024 15:43 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль