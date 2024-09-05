Наслідки атаки РФ на Київщині: Пошкоджено будинки, багатоповерхівку та авто. ФОТОрепортаж

Внаслідок російської атаки на Київщині пошкоджено будинки.

Про це повідомила поліція області, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 11:00 в одному з районів зазнали пошкоджень шість житлових будинків, багатоповерхівка, господарче приміщення та один автомобіль. Також сталося загорання травяного настилу. Рятувальники локалізували пожежу", - йдеться в повідомленні.

Інформація про постраждалих наразі відсутня.

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