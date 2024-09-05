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Наслідки атаки РФ на Київщині: Пошкоджено будинки, багатоповерхівку та авто. ФОТОрепортаж

Внаслідок російської атаки на Київщині пошкоджено будинки.

Про це повідомила поліція області, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 11:00 в одному з районів зазнали пошкоджень шість житлових будинків, багатоповерхівка, господарче приміщення та один автомобіль. Також сталося загорання травяного настилу. Рятувальники локалізували пожежу", - йдеться в повідомленні.

Інформація про постраждалих наразі відсутня.

Читайте: Атака "Шахедами" на Київщину: через падіння уламків пошкоджено будинки

Наслідки атаки РФ на Київщині 5 вересня
Наслідки атаки РФ на Київщині 5 вересня
Наслідки атаки РФ на Київщині 5 вересня
Наслідки атаки РФ на Київщині 5 вересня
Наслідки атаки РФ на Київщині 5 вересня

Автор: 

Київська область (4036) обстріл (28596)


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Харошій русскій - таки дохлий русскій.
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05.09.2024 11:53 Відповісти
Тріщини пішли, стягувати по периметру, класти цеглу, меняти дах, вікна - хто це компенсує? Хтось допоможе, чи всьо?
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05.09.2024 12:01 Відповісти
А що там заблюрено на фото?
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05.09.2024 15:43 Відповісти
 
 