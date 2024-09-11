Вночі на Київщині працювали сили ППО

У ніч на 11 вересня 2024 року на Київщині працювали сили ППО, ворог вчергове запустив ударні "Шахеди" на територію регіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - йшлося у повідомленні.

Наразі оголошено відбій загрози. Інформації щодо наслідків атаки на цю хвилину немає.

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Як повідомлялося, у ніч на 10 вересня на Київщині працювала ППО: без ворожих влучань у житлову та критичну інфраструктуру, уламками пошкоджено будівлю.