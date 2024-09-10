На Київщині працювала ППО: без ворожих влучань у житлову та критичну інфраструктуру, уламками пошкоджено будівлю
Вночі 10 вересня 2024 року ворог вкотре атакував Київську область ударними дронами.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, в регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі.
"Постраждалих немає. Влучання в об’єкти критичної та житлової інфраструктури відсутні", - йдеться у повідомленні.
В одному з районів області внаслідок падіння уламків збитих цілей виникла пожежа лісової підстилки.
Крім того, в одному із населених пунктів пошкоджено господарську будівлю.
Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч проти 10 вересня в передмісті Києва тривала бойова робота протиповітряної оборони по російських ударних дронах. Також повідомлялося, що "шахеди" атакували Черкащину: є влучання, у Черкасах двоє травмованих, на Уманщині пошкоджено інфраструктурний об’єкт.
За даними Повітряних сил, Росія вночі атакувала 46 "шахедами", сили ППО збили 38 БпЛА.
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