УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14239 відвідувачів онлайн
Новини Фото
2 760 1

"Шахеди" атакували Черкащину: є влучання, у Черкасах двоє травмованих, на Уманщині пошкоджено інфраструктурний об’єкт. ФОТОрепортаж

Ніч на 10 вересня була складною для Черкащини, ворог масовано атакував територію регіону із застосуванням ударних дронів.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, загалом знищено 14 БпЛА противника. Однак маємо кілька влучань, а також наслідки через падіння уламків", - йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки дронами

Зокрема, як зазначається, в Черкасах двоє людей травмовані. Їм надана необхідна допомога. Також пошкоджено кілька будинків і об'єктів приватного бізнесу. Також фіксувалося займання сухої рослинності.

Водночас на Уманщині пошкоджено інфраструктурний об'єкт. А в Черкаському районі через падіння уламків загорілась лісова підстилка. Пожежу теж уже ліквідували.

Також читайте: На Черкащині сили ППО знищили ворожий безпілотник, сталася пожежа

Наслідки атаки на Черкащину
Наслідки атаки на Черкащину
Наслідки атаки на Черкащину
Наслідки атаки на Черкащину
Наслідки атаки на Черкащину
Наслідки атаки на Черкащину
Наслідки атаки на Черкащину

Профільні служби працюють. Остаточні збитки будуть відомі згодом.

Правоохоронці фіксують чергові злочини російських терористів.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Черкаській області у ніч проти 10 вересня пролунали вибухи під час повітряної тривоги. В передмісті Києва тривала бойова робота протиповітряної оборони по російських ударних дронах

Автор: 

Умань (242) Черкаси (548) дрони (4706) Чернігівська область (909)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Горіть в пеклі москалі. Україна понад усе
показати весь коментар
10.09.2024 09:00 Відповісти
 
 