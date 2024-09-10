"Шахеди" атакували Черкащину: є влучання, у Черкасах двоє травмованих, на Уманщині пошкоджено інфраструктурний об’єкт. ФОТОрепортаж

Ніч на 10 вересня була складною для Черкащини, ворог масовано атакував територію регіону із застосуванням ударних дронів.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, загалом знищено 14 БпЛА противника. Однак маємо кілька влучань, а також наслідки через падіння уламків", - йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки дронами

Зокрема, як зазначається, в Черкасах двоє людей травмовані. Їм надана необхідна допомога. Також пошкоджено кілька будинків і об'єктів приватного бізнесу. Також фіксувалося займання сухої рослинності.

Водночас на Уманщині пошкоджено інфраструктурний об'єкт. А в Черкаському районі через падіння уламків загорілась лісова підстилка. Пожежу теж уже ліквідували.

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Профільні служби працюють. Остаточні збитки будуть відомі згодом.

Правоохоронці фіксують чергові злочини російських терористів.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Черкаській області у ніч проти 10 вересня пролунали вибухи під час повітряної тривоги. В передмісті Києва тривала бойова робота протиповітряної оборони по російських ударних дронах